https://ria.ru/20200923/ekologiya-1577655342.html

Путин заявил о выделении триллиона рублей на экологию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что впервые из федерального бюджета на охрану окружающей среды, в частности, на развитие инфраструктуры, снижение уровня... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:56

2020-09-23T13:56

2020-09-23T14:19

россия

новости - экология

совет федерации рф

владимир путин

экология

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что впервые из федерального бюджета на охрану окружающей среды, в частности, на развитие инфраструктуры, снижение уровня загрязнения воздуха, будет выделен 1 триллион рублей.Путин в среду встречается в Большом Кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента, гости сидят достаточно близко друг к другу. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса."Еще одна сфера, которая напрямую влияет на здоровье наших граждан, - это экологическое благополучие. В 2021 году расходы по национальному проекту в сфере экологии будут увеличены почти наполовину. В целом за три года из федерального бюджета на охрану окружающей среды впервые будет направлен 1 триллион рублей. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры, обращение с твердыми коммунальными отходами, снижение уровня загрязнения воздуха, оздоровление рек, озер, на охрану и восстановление лесов", - заявил глава государства.

https://ria.ru/20200902/ekologiya-1576624506.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости - экология, совет федерации рф, владимир путин, экология, общество