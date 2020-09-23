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https://ria.ru/20200923/ekologiya-1577655342.html
Путин заявил о выделении триллиона рублей на экологию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что впервые из федерального бюджета на охрану окружающей среды, в частности, на развитие инфраструктуры, снижение уровня... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:56
2020-09-23T14:19
россия
новости - экология
совет федерации рф
владимир путин
экология
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что впервые из федерального бюджета на охрану окружающей среды, в частности, на развитие инфраструктуры, снижение уровня загрязнения воздуха, будет выделен 1 триллион рублей.Путин в среду встречается в Большом Кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента, гости сидят достаточно близко друг к другу. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса."Еще одна сфера, которая напрямую влияет на здоровье наших граждан, - это экологическое благополучие. В 2021 году расходы по национальному проекту в сфере экологии будут увеличены почти наполовину. В целом за три года из федерального бюджета на охрану окружающей среды впервые будет направлен 1 триллион рублей. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры, обращение с твердыми коммунальными отходами, снижение уровня загрязнения воздуха, оздоровление рек, озер, на охрану и восстановление лесов", - заявил глава государства.
https://ria.ru/20200902/ekologiya-1576624506.html
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россия, новости - экология, совет федерации рф, владимир путин, экология, общество

Путин заявил о выделении триллиона рублей на экологию

13:56 23.09.2020 (обновлено: 14:19 23.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что впервые из федерального бюджета на охрану окружающей среды, в частности, на развитие инфраструктуры, снижение уровня загрязнения воздуха, будет выделен 1 триллион рублей.
Путин в среду встречается в Большом Кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента, гости сидят достаточно близко друг к другу. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса.
"Еще одна сфера, которая напрямую влияет на здоровье наших граждан, - это экологическое благополучие. В 2021 году расходы по национальному проекту в сфере экологии будут увеличены почти наполовину. В целом за три года из федерального бюджета на охрану окружающей среды впервые будет направлен 1 триллион рублей. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры, обращение с твердыми коммунальными отходами, снижение уровня загрязнения воздуха, оздоровление рек, озер, на охрану и восстановление лесов", - заявил глава государства.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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