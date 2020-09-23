https://ria.ru/20200923/eko-1577653391.html

Глава Патриаршей комиссии: поощряя ЭКО, получаем больные поколения

В российском обществе обсуждают, изменит ли Русская православная церковь свою критическую позицию по отношению к ЭКО, суррогатному материнству и абортам. На эти РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:52

2020-09-23T13:52

2020-09-23T13:52

религия и мировоззрение

суррогатное материнство

интервью - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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<em>В российском обществе обсуждают, изменит ли Русская православная церковь свою критическую позицию по отношению к ЭКО, суррогатному материнству и абортам. На эти и другие вопросы, касающиеся демографических и семейных проблем в стране, в эксклюзивном интервью РИА Новости ответил новый глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Фёдор Лукьянов.</em><strong>- Отец Федор, один из авторов готовящегося общецерковного документа по ЭКО священник Роман Тарабрин недавно <a href="https://ria.ru/20200821/eko-1576099673.html" target="_blank">сообщил</a> нашему агентству, что при определенных условиях Церковь может разрешить некоторые варианты ЭКО. Как бы вы могли прокомментировать эту позицию? </strong>- В своем интервью отец Роман называет ЭКО "методикой лечения бесплодия". Но каждый врач знает, что это не так. Это - метод преодоления, но не лечения бесплодия. Сама проблема никуда не исчезает. Вопрос в том, какой ценой происходит это преодоление, и может ли Церковь с богословской и нравственной позиции одобрить какой-либо из видов ЭКО? Здесь, на мой взгляд, надо быть предельно осторожными и не спешить. Например, если предположить, что Церковь даст этическое одобрение методу ЭКО для бесплодных пар (даже в случае использования лишь одного эмбриона), получается, что мы подписываемся на чистом листе бумаги и серьезно рискуем. Мы не знаем подлинных последствий, которые проявятся спустя десятилетия. Ведь, как известно, первый ребенок родился с помощью ЭКО в 1978 году, а в СССР - в 1986 году. Вмешательство в естественный процесс зачатия может индуцировать трудно тестируемые, сложные и далеко идущие изменения в генетическом материале потомства. Готовы ли мы сейчас взять на себя моральную ответственность за сохранение и воспроизводство факторов нарушения здоровья потомства, а самое печальное, за передачу последующим поколениям мужского и женского бесплодия? Фактически нас подталкивают к одобрению потенциального увеличения в нашем многострадальном народе доли бесплодных пар и иных последствий, о которых сейчас наука не имеет представления. Может ли Церковь на это пойти?Количество женщин, идущих на ЭКО в естественном цикле, - ничтожно. Именно в связи с возрастом, состоянием здоровья, а главное - с низкой вероятностью благополучного исхода: в пересчете на начатый цикл этот показатель составляет около 7%. Поэтому наличие "щадящих" процедур является лишь ширмой для рекламы "классического" ЭКО с селекцией "качественных" и выбраковкой "некачественных" зачатых деток, заморозкой эмбрионов и прочими безнравственными манипуляциями.Что касается показателей по рождению детей с врожденной патологией – они как раз очень сильно отличаются у детей, рожденных с помощью ЭКО и зачатых естественным образом. Об этом свидетельствуют данные авторитетных российских ученых.<strong>- Но вот отец Роман, например, не нашел подтверждения этим данным… </strong>- Странно, что в своем интервью отец Роман называет голословным утверждение о том, что более 70% детей, зачатых с помощью ЭКО, имеют нарушения в развитии. Вообще-то, это - позиция Союза педиатров России, глава которого, ученый с мировым именем, академик Александр Баранов, неоднократно заявлял об опасности ЭКО как для здоровья женщин, так и для здоровья детей, зачатых таким образом. Академик Баранов многие годы возглавлял Научный центр здоровья детей Министерства здравоохранения РФ, и свою позицию основывает на научных данных и на клинической практике. Так, согласно данным финских исследователей, приведенным в документе "О состоянии здоровья детей, родившихся в результате использования вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО", смертность среди ЭКО-детей оказалась в два раза выше, в сравнении с результатами в популяции. Данные отечественных исследователей, приведенные в том же документе, свидетельствуют: "дети, рожденные после ЭКО, имеют высокий процент недоношенности, задержки внутриутробного развития, морфофункциональной незрелости, анте- и интранатальной гипоксии, перинатального поражения центральной нервной системы (87,5%), осложненному течению периода неонатальной адаптации, что является индикатором развития серьезной патологии в будущем". <strong>- То есть, по вашему мнению, изменения общецерковной позиции по ЭКО пока ждать преждевременно?</strong>До сих пор не разработана (и я думаю, не случайно) единая система оценки как эффективности, так и безопасности различных вспомогательных репродуктивных технологий с ведением единых регистров таких пациентов. По крайней мере, нет общедоступных и объективных данных, а не данных лоббистов данной технологии. Наоборот, многие ученые высказывают серьезную обеспокоенность последствиями ЭКО. Эксперты Церковно-общественного совета по биомедицинской этике, многие годы работающего при патриаршей комиссии, уже не раз подчеркивали, что существует очевидная связь между ЭКО и суррогатным материнством. Суррогатное материнство основано на методе ЭКО…<strong>- Поясните, пожалуйста, ваше недавнее высказывание о том, что государство должно вывести процедуру ЭКО из системы обязательного медицинского страхования, - почему? </strong>- Я не знаю, благодаря каким волшебным аргументам финансирование ЭКО стало осуществляться в России за счет средств фонда обязательного медицинского страхования - то есть, за счет наших с вами, граждан России, средств. Некоторые пропагандисты ЭКО от медицины дошли до того, что предлагают этот метод чуть ли не как инструмент демографической политики и повышения рождаемости. Отвечу цитатой главного педиатра России: "сразу закладывайте деньги и на лечение детей-инвалидов", число которых у нас приближается к миллиону (по данным Союза педиатров России). Добавлю, что беременность после ЭКО - это беременность повышенного риска, при которой существенно увеличен риск неблагоприятных перинатальных исходов, а ведь истоки детской инвалидности примерно в 50% случаев лежат в перинатальном периоде. Эксперты патриаршей комиссии считают, что ставка на широкое применение методик ЭКО в качестве инструмента государственной демографической политики не оправдана, наносит серьезный ущерб интересам России и способна в перспективе существенно снизить оборонный потенциал страны. Сегодня ЭКО-клиники – это существующие за наш с вами счет коммерческие структуры. А когда законы коммерции получают приоритет в медицине, здоровье пациентов уходит на второй план. Надеюсь, наш президент инициирует пересмотр этой политики, ведущей к уничтожению репродуктивного потенциала нашего народа.<strong>- Вы упомянули суррогатное материнство, вопрос об ограничении которого в России недавно стал вновь обсуждаться.</strong> <strong>Каково ваше отношение к этой практике?</strong>- Суррогатное материнство - это совершенно аморальная и недопустимая для верующего человека практика. Это безнравственный бизнес, прикрывающийся якобы помощью бесплодным. Эта практика ориентирована на получение прибыли и в основном на экспорт. А вот демографическую ситуацию суррогатное материнство только ухудшает. Ведь, на самом деле, женщины фактически продают свое здоровье, а если рожают "некачественного" ребенка, то "клиент" часто отказывается и ребенок-инвалид остается на попечении матери… Суррогатное материнство наносит непоправимый ущерб женскому здоровью, возлагая лечение всех возможных последствий для женщин, выступивших в качестве суррогатных матерей, на отечественный бюджет. Практика суррогатного материнства запрещена во многих странах мира (например, в Германии, Италии, Китае), противоречит политике президента Российской Федерации по улучшению репродуктивного здоровья и нарушает базовые права ребенка на жизнь в родной семье. Разделение биологического и социального материнства может привести к проблеме идентичности ребенка и неизбежным глубоким психологическим конфликтам.<strong>- А "Основы социальной концепции" Русской православной церкви дают однозначную оценку этому явлению?</strong>- Да. В "Основах…" о суррогатном материнстве так прямо и написано: оно "противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе", так как "предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности".Уже в текущем году мы были свидетелями криминальной хроники: обнаружения двух "ферм суррогатных матерей" - квартир с женщинами, которых использовали в качестве "гестационных курьеров", а говоря простым языком, с помощью методов ЭКО использовали их тело для "производства" детей на продажу. В результате рождались (или умирали, как было в первом случае в Одинцово) дети на заказ для иностранных граждан. Налицо: торговля детьми, эксплуатация женского тела для получения коммерческой прибыли. Настоящий и неприкрытый криминал, который должен быть безусловно запрещен. В отношении организаторов этих "суррогатных ферм" возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми". Главное публичное лицо суррогатного материнства в России, господин Свитнев, находится в федеральном розыске. Разве не понятно, что подобная практика - самая настоящая торговля детьми? Совершенно согласен со словами вице-спикера Государственной Думы РФ Ириной Яровой о том, что Россия не может и не должна быть страной-инкубатором суррогатного материнства для иностранных граждан. Патриаршая комиссия приветствует все шаги законодательной власти к ограничению и совершенному устранению этой порочной и пагубной для общества практики.<strong>- А в целом: какие семейные проблемы сегодня главные, почему и как Церковь может помочь их решить?</strong>- Распад семей, оскудение любви и жертвенности в отношениях, восприятие в обществе многодетности как исключения, а не как нормы, эпидемия абортов и проабортного мышления. Это те кризисные явления, которые общество способно преодолеть лишь вместе, всем миром, с опорой на голос Церкви Христовой как совести общества. Этот голос не всем приятен, он часто звучит диссонансом с голосом "мира сего", с его гедонистическими, разрушительными для личности установками. Но совесть на то и совесть, чтобы поднимать общество с колен, склоненных перед страстями и пороками, освободить его от рабства греху и напоминать человеку о его Небесном Отечестве.<strong>- Если специально для этого была создана Патриаршая комиссия, то что конкретно ей удалось за прошедшие годы?</strong>- Протоиерей Димитрий Смирнов, который создал комиссию, сделал на этом поприще очень много. Все знают яркие высказывания отца Димитрия. Но не всем известно, что он создал и поддерживает несколько замечательных детских приютов, где дети чувствуют себя как дома. Именно под его началом еще в конце 80-х годов в нашей стране началось движение в защиту жизни ребенка до рождения. Благодаря усилиям православной общественности была введена "неделя тишины", обязательное психологическое консультирование кризисных беременных, изменены критерии живорождения. Миллионы листовок, тысячи дизайн-макетов социальной рекламы, методические материалы центра "Жизнь" спасли и спасают тысячи маленьких жизней. Патриаршая комиссия одной из первых выступила за снятие с повестки дня лицемерного "закона о семейно-бытовом насилии". Одной из его целей было отнять у российских родителей право быть воспитателями своих детей. Эксперты комиссии участвовали в подготовке Концепции государственной семейной политики России и Стратегии развития воспитания в РФ. Благодаря этой работе в документах нашли отражение вопросы, связанные с защитой семей и прав родителей.<strong>- Почему в нашей стране столько разводов? И как здесь обстоит ситуация в Русской православной церкви, среди ее прихожан, - там более крепкие семьи?</strong>- Разводы - это следствие неспособности одного или двоих супругов выйти за пределы себя, полюбить не свое отражение в другом человеке, а самого этого человека, таким, каким он задуман Богом. Вал разводов означает не только кризис веры в Бога, но и кризис веры друг в друга, кризис способности к взаимной жертвенной любви. Поэтому, естественно, более крепкие и счастливые семьи создают верующие люди, готовые бороться за свое счастье. Но бороться не с ближним, а с собственными страстями и пороками. Несомненно, среди верующих людей процент счастливых браков значительно выше.<strong>- В чем вы видите свою задачу как председателя Комиссии? Каких новых инициатив ждать от Церкви в области защиты семьи?</strong>- Вижу свою задачу в том, чтобы деятельность патриаршей комиссии была шире представлена в регионах. Особое значение имеет сегодня повышение пастырской компетентности в такой пограничной области между правом и медициной области, как биоэтика. Для епархий у нас существует программа пастырских семинаров по самым актуальным биоэтическим вопросам, с которыми сталкиваются священнослужители, особенно городские, в повседневной практике. В частности, это вопросы ЭКО, покупки и продажи яйцеклеток, суррогатного материнства и другие. В этой связи комиссией издан сборник "Православие и проблемы биоэтики". Он подготовлен совместно с Церковно-общественным советом по биомедицинской этике, куда входят авторитетные эксперты в области медицины, права, теологии. Эта монография может быть широко использована в качестве практического пособия для пастырской практики. Речь идет не только о методической помощи епархиальным комиссиям, но и о сотрудничестве с общественными организациями. Особое внимание в работе комиссии будет уделено также взаимодействию с парламентариями по законопроектам в сфере семейных отношений, материнства и детства. Будем разрабатывать предложения по поддержке отцовства, улучшению положения женщин и многодетных семей, укреплению института семьи, стимулированию рождаемости и профилактике абортов.Кстати, говоря о сотрудничестве с государством - у нас есть замечательный проект "Формирование в школьной и студенческой среде положительного восприятия базовых семейных ценностей: рождения, брака и многодетной семьи". Это серия трехдневных просветительских мероприятий для старших школьников и студентов вузов. Так что приглашаем региональные администрации и все заинтересованные ведомства к сотрудничеству.

https://ria.ru/20200821/eko-1576099673.html

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https://ria.ru/20200916/deti-1577306573.html

https://ria.ru/20200917/mishonova-1577388530.html

https://ria.ru/20191206/1562075236.html

https://ria.ru/20200529/1572176442.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200708/1573796068.html

https://ria.ru/20171218/1511178021.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суррогатное материнство, интервью - религия и мировоззрение, русская православная церковь