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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200821/eko-1576099673.html
РПЦ может разрешить некоторые варианты ЭКО для бездетных супругов
Русская православная церковь уточнит общецерковную позицию по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с учетом новых технологий – некоторые варианты... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:49
2020-08-21T15:49
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Русская православная церковь уточнит общецерковную позицию по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с учетом новых технологий – некоторые варианты ЭКО могут быть приняты при определенных условиях как допустимые, заявил в среду РИА Новости один из авторов готовящегося документа, ассистент кафедры гуманитарных наук Первого МГМУ имени Сеченова, священник Роман Тарабрин. "С появлением новых методик ЭКО позиция Русской православной церкви относительно этого метода лечения бесплодия в настоящее время пересматривается. В "Основах социальной концепции" отношение к ЭКО выражено двусмысленно: с одной стороны, все методы лечения бесплодия, несогласные с замыслом Творца, отвергаются, с другой – запрещаются только те, которые связаны с получением "избыточных" эмбрионов", - сказал священник.По его словам, сейчас в Межсоборном присутствии РПЦ разрабатывается проект документа, отражающий отношение Церкви к ЭКО с учетом последних достижений, когда появилась возможность не уничтожать так называемые лишние эмбрионы. Текст готовит Комиссия по богословию и богословскому образованию, ранее в Общецерковной аспирантуре и докторантуре уже состоялось его церковно-общественное обсуждение с участием представителей научного, в том числе медицинского, сообщества."Этот проект в скором времени будет опубликован на официальном портале Московского патриархата для дискуссии внутри самой Церкви. Каждый верующий: будь то священнослужитель или мирянин, - сможет оставить комментарий на этот документ. Согласно регламенту дискуссии, эти отзывы изучаются и выносятся на обсуждение Архиерейского Собора", - сказал Тарабрин.Ранее ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил РИА Новости, что, по мнению Патриаршей комиссии, общецерковную позицию по вопросу ЭКО пересматривать преждевременно и Церковь не может благословлять подобную процедуру. При этом Лукьянов сослался на данные Союза педиатров России, по которым до 70% детей в результате ЭКО рождаются с теми или иными отклонениями в развитии. Комментируя данное заявление, священник Роман Тарабрин назвал его голословным и не основанным ни на каких научных фактах. По его словам, он так и не нашел подтверждения озвученной однажды на одном из круглых столов информации о том, что 70% детей в результате ЭКО якобы рождаются с патологиями."Напротив, несколько лет назад был проведен метаанализ, в ходе которого были исследованы порядка 146 тысяч детей, рожденных в результате ЭКО. И он выявил, что риск рождения детей с врожденной патологией там выше лишь в 1,2 - 2 раза, чем путем зачатия естественным путем. Причем если говорить об абсолютных показателях, то разница с обычными детьми всего лишь в несколько десятых процента", - отметил священник. Он признал, что нельзя отрицать, что риск врожденных дефектов детей, появившихся в результате ЭКО, выше, чем в результате естественного зачатия, - но главное, что "родители, которые на это идут, должны быть готовы, что они родят и воспитают именно того ребенка, который появится в результате такой процедуры". "Только на основании этого и может быть благословлено участие в ЭКО", - подчеркнул эксперт.В патриаршей комиссии ранее также обратили внимание на то, что при использовании в протоколе ЭКО единственной яйцеклетки (при так называемой процедуре ЭКО в "естественном цикле") гибель наступает в 93% случаев, что "практически равноценно смертному приговору зачатому ребенку".Комментируя это утверждение, автор проекта церковного документа заметил, что, безусловно, в процессе ЭКО беременность наступает не в 100% случаев, однако и здесь, по его словам, цифры сопоставимы с процентом наступления беременности в естественном зачатии."При самых лучших прогнозах, вероятность беременности в результате ЭКО, когда оплодотворяется единственная яйцеклетка (и не уничтожаются лишние эмбрионы - ред.), - это порядка 38%, если на одни роды – это порядка 33%, поскольку бывают выкидыши. Но в ответ на это нужно сказать, что и при естественном зачатии вероятность наступления беременности - всего около 30%, что очень зависит и от возраста матери и отца", - рассказал Тарабрин.Так, при идеальных условиях – когда возраст супругов от 18 до 26 лет, при этом муж не старше жены более чем на пять лет - этот показатель будет чуть выше, порядка 45%. Во всех остальных случаях, к 30 годам, вероятность возникновения беременности естественным путем уменьшается до 30%, указал священник. Он подчеркнул, что при процедуре ЭКО в "естественном цикле" речь не идет об экспериментах над эмбрионом, поскольку эмбрион помещается в ту среду, в которой он и должен развиваться, то есть в утробу матери, а потому этот метод этически приемлем. Вместе с тем, добавил священник, "ЭКО имеет множество вариантов, которые отличаются по своему духовному воздействию на человека". "Документ, который сейчас готовится, как раз обозначает те самые красные линии, которые супружеские пары не должны переходить, чтобы получить благословение на эту процедуру. Например, запрещено замораживание, элиминация или редукция эмбрионов, использование донорских гамет. Бесплодные пары должны использовать только свои репродуктивные клетки. Любой образовавшийся эмбрион должен быть перенесен в утробу жены, а использование суррогатной матери недопустимо. С нашей стороны это попытка разграничить, что в репродуктивных технологиях допустимо, а что нет. Однако даже самые этически приемлемые варианты ЭКО могут быть позволены только в качестве снисхождения при неспособности супругов нести крест бесчадия. Именно это будет подчеркивать церковный документ", - заключил представитель Межсоборного присутствия.
https://ria.ru/20200619/1573198899.html
https://ria.ru/20191206/1562073756.html
https://ria.ru/20191205/1561983128.html
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

РПЦ может разрешить некоторые варианты ЭКО для бездетных супругов

15:49 21.08.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк Беременные женщины в очереди на осмотр в женской консультации
Беременные женщины в очереди на осмотр в женской консультации
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Русская православная церковь уточнит общецерковную позицию по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с учетом новых технологий – некоторые варианты ЭКО могут быть приняты при определенных условиях как допустимые, заявил в среду РИА Новости один из авторов готовящегося документа, ассистент кафедры гуманитарных наук Первого МГМУ имени Сеченова, священник Роман Тарабрин.
"С появлением новых методик ЭКО позиция Русской православной церкви относительно этого метода лечения бесплодия в настоящее время пересматривается. В "Основах социальной концепции" отношение к ЭКО выражено двусмысленно: с одной стороны, все методы лечения бесплодия, несогласные с замыслом Творца, отвергаются, с другой – запрещаются только те, которые связаны с получением "избыточных" эмбрионов", - сказал священник.
По его словам, сейчас в Межсоборном присутствии РПЦ разрабатывается проект документа, отражающий отношение Церкви к ЭКО с учетом последних достижений, когда появилась возможность не уничтожать так называемые лишние эмбрионы. Текст готовит Комиссия по богословию и богословскому образованию, ранее в Общецерковной аспирантуре и докторантуре уже состоялось его церковно-общественное обсуждение с участием представителей научного, в том числе медицинского, сообщества.
Сотрудница центра работает с оплодотворенными яйцеклетками в научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова в Москве.
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"Этот проект в скором времени будет опубликован на официальном портале Московского патриархата для дискуссии внутри самой Церкви. Каждый верующий: будь то священнослужитель или мирянин, - сможет оставить комментарий на этот документ. Согласно регламенту дискуссии, эти отзывы изучаются и выносятся на обсуждение Архиерейского Собора", - сказал Тарабрин.
Ранее ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил РИА Новости, что, по мнению Патриаршей комиссии, общецерковную позицию по вопросу ЭКО пересматривать преждевременно и Церковь не может благословлять подобную процедуру. При этом Лукьянов сослался на данные Союза педиатров России, по которым до 70% детей в результате ЭКО рождаются с теми или иными отклонениями в развитии.
Комментируя данное заявление, священник Роман Тарабрин назвал его голословным и не основанным ни на каких научных фактах. По его словам, он так и не нашел подтверждения озвученной однажды на одном из круглых столов информации о том, что 70% детей в результате ЭКО якобы рождаются с патологиями.
"Напротив, несколько лет назад был проведен метаанализ, в ходе которого были исследованы порядка 146 тысяч детей, рожденных в результате ЭКО. И он выявил, что риск рождения детей с врожденной патологией там выше лишь в 1,2 - 2 раза, чем путем зачатия естественным путем. Причем если говорить об абсолютных показателях, то разница с обычными детьми всего лишь в несколько десятых процента", - отметил священник.
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Он признал, что нельзя отрицать, что риск врожденных дефектов детей, появившихся в результате ЭКО, выше, чем в результате естественного зачатия, - но главное, что "родители, которые на это идут, должны быть готовы, что они родят и воспитают именно того ребенка, который появится в результате такой процедуры". "Только на основании этого и может быть благословлено участие в ЭКО", - подчеркнул эксперт.
В патриаршей комиссии ранее также обратили внимание на то, что при использовании в протоколе ЭКО единственной яйцеклетки (при так называемой процедуре ЭКО в "естественном цикле") гибель наступает в 93% случаев, что "практически равноценно смертному приговору зачатому ребенку".
Комментируя это утверждение, автор проекта церковного документа заметил, что, безусловно, в процессе ЭКО беременность наступает не в 100% случаев, однако и здесь, по его словам, цифры сопоставимы с процентом наступления беременности в естественном зачатии.
"При самых лучших прогнозах, вероятность беременности в результате ЭКО, когда оплодотворяется единственная яйцеклетка (и не уничтожаются лишние эмбрионы - ред.), - это порядка 38%, если на одни роды – это порядка 33%, поскольку бывают выкидыши. Но в ответ на это нужно сказать, что и при естественном зачатии вероятность наступления беременности - всего около 30%, что очень зависит и от возраста матери и отца", - рассказал Тарабрин.
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Так, при идеальных условиях – когда возраст супругов от 18 до 26 лет, при этом муж не старше жены более чем на пять лет - этот показатель будет чуть выше, порядка 45%. Во всех остальных случаях, к 30 годам, вероятность возникновения беременности естественным путем уменьшается до 30%, указал священник.
"Поэтому сказать, что зачинать детей мы не будем на том основании, что всего 30% есть вероятность их появления, тоже, наверно, было бы неправильно. Природа человека такова, что много эмбрионов погибает еще на доимплантационной стадии, даже при естественном зачатии, из-за генетических дефектов, не позволяющих эмбрионам развиваться дальше… Поэтому сказать, что мы не будем благословлять ЭКО только потому, что не все эмбрионы не приживаются, нельзя", - добавил отец Роман.
Он подчеркнул, что при процедуре ЭКО в "естественном цикле" речь не идет об экспериментах над эмбрионом, поскольку эмбрион помещается в ту среду, в которой он и должен развиваться, то есть в утробу матери, а потому этот метод этически приемлем. Вместе с тем, добавил священник, "ЭКО имеет множество вариантов, которые отличаются по своему духовному воздействию на человека".
"Документ, который сейчас готовится, как раз обозначает те самые красные линии, которые супружеские пары не должны переходить, чтобы получить благословение на эту процедуру. Например, запрещено замораживание, элиминация или редукция эмбрионов, использование донорских гамет. Бесплодные пары должны использовать только свои репродуктивные клетки. Любой образовавшийся эмбрион должен быть перенесен в утробу жены, а использование суррогатной матери недопустимо. С нашей стороны это попытка разграничить, что в репродуктивных технологиях допустимо, а что нет. Однако даже самые этически приемлемые варианты ЭКО могут быть позволены только в качестве снисхождения при неспособности супругов нести крест бесчадия. Именно это будет подчеркивать церковный документ", - заключил представитель Межсоборного присутствия.
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Пленум межсоборного присутствия обсудит проекты документов РПЦ
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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