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Туризм
https://ria.ru/20200923/dominikana-1577651219.html
Туроператоры рассказали о правилах для путешественников в Доминикане
Туроператоры рассказали, какие правила должны соблюдать путешественники в Доминикане во время пандемии, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:53
2020-09-23T14:53
туризм
коронавирус covid-19
туризм
гостиницы
отели
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
доминикана
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. </strong>Туроператоры рассказали, какие правила должны соблюдать путешественники в Доминикане во время пандемии, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52808.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.С 15 сентября в этом карибском государстве вступили в силу новые правила приема иностранных туристов. Эксперты называют их одними из самых лояльных в мире."Гостям не придется сдавать ПЦР-тест. Им будут выборочно проводить дыхательные экспресс-тесты", — говорит Галина Лысенко, директор представительства министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь.В период с 15 сентября по 31 декабря 2020 года всех туристов, регистрирующихся в гостиницах, обеспечат бесплатной медстраховкой с покрытием в 10 тысяч долларов за счет республики. Она включает риски заражения COVID-19.Некоторые отельные сети ввели свои страховые программы и автоматически добавляют их к бронированию. Там лимит покрытия выше – 40 тысяч евро, рассказала Лысенко.Гостиницы Доминиканы начали принимать постояльцев с 1 июля. Сейчас работают около трети отелей, преимущественно в туристической зоне Баваро в Пунта-Кане.В июле и августе на курортах республики отдохнули около 100 тысяч зарубежных гостей. И за это время в гостиницах не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19. По прибытии в отель гостям дарят "защитный" набор – маски и гель для дезинфекции рук. Далее, измеряют температуру. На стойках регистрации расположены таблички с QR-кодом, содержащим информацию-гид по гостинице. Общение с сотрудниками зоны ресепшн при регистрации происходит через пластиковый разделитель.Ношение масок в отеле необязательно. В ресторанах соблюдается социальная дистанция, есть ограничение по максимальному количеству гостей. Питание по системе a la carte, меню зашифровано в QR-кодах. Во всех кафе и ресторанах на столах стоят таблички, где написано, что они продезинфицированы.Посещение SPA, казино и спортзала нужно планировать заранее. Шоу программы проходят под открытым небом, ограничений по числу зрителей нет. На пляжах и у бассейнов необходимо соблюдать социальную дистанцию. Лежаки там находятся на расстоянии двух метров друг от друга.Доминикана разрешила въезд всем иностранным туристам, в том числе и россиянам, еще 1 июля. Однако путешественникам из РФ отдых там пока недоступен из-за отсутствия авиасообщения между нашими странами. Точных данных по срокам его возобновления пока нет.
https://ria.ru/20200104/1562664396.html
https://ria.ru/20200108/1562707731.html
https://ria.ru/20191109/1560686492.html
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коронавирус covid-19, туризм, гостиницы, отели, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, доминикана

Туроператоры рассказали о правилах для путешественников в Доминикане

14:53 23.09.2020
1190
© РИА Новости / Мария СеливановаДоминикана. Бассейн в отеле Grand Bahia Principe LaRomana 5*
Доминикана. Бассейн в отеле Grand Bahia Principe LaRomana 5* - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие правила должны соблюдать путешественники в Доминикане во время пандемии, сообщает АТОР.
С 15 сентября в этом карибском государстве вступили в силу новые правила приема иностранных туристов. Эксперты называют их одними из самых лояльных в мире.
"Гостям не придется сдавать ПЦР-тест. Им будут выборочно проводить дыхательные экспресс-тесты", — говорит Галина Лысенко, директор представительства министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь.
В период с 15 сентября по 31 декабря 2020 года всех туристов, регистрирующихся в гостиницах, обеспечат бесплатной медстраховкой с покрытием в 10 тысяч долларов за счет республики. Она включает риски заражения COVID-19.
Некоторые отельные сети ввели свои страховые программы и автоматически добавляют их к бронированию. Там лимит покрытия выше – 40 тысяч евро, рассказала Лысенко.
Гостиницы Доминиканы начали принимать постояльцев с 1 июля. Сейчас работают около трети отелей, преимущественно в туристической зоне Баваро в Пунта-Кане.
В июле и августе на курортах республики отдохнули около 100 тысяч зарубежных гостей. И за это время в гостиницах не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19.
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По прибытии в отель гостям дарят "защитный" набор – маски и гель для дезинфекции рук. Далее, измеряют температуру. На стойках регистрации расположены таблички с QR-кодом, содержащим информацию-гид по гостинице. Общение с сотрудниками зоны ресепшн при регистрации происходит через пластиковый разделитель.
Ношение масок в отеле необязательно. В ресторанах соблюдается социальная дистанция, есть ограничение по максимальному количеству гостей. Питание по системе a la carte, меню зашифровано в QR-кодах. Во всех кафе и ресторанах на столах стоят таблички, где написано, что они продезинфицированы.
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Посещение SPA, казино и спортзала нужно планировать заранее. Шоу программы проходят под открытым небом, ограничений по числу зрителей нет. На пляжах и у бассейнов необходимо соблюдать социальную дистанцию. Лежаки там находятся на расстоянии двух метров друг от друга.
Доминикана разрешила въезд всем иностранным туристам, в том числе и россиянам, еще 1 июля. Однако путешественникам из РФ отдых там пока недоступен из-за отсутствия авиасообщения между нашими странами. Точных данных по срокам его возобновления пока нет.
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