https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577657319.html
Путин заявил о снижении доли доходов бюджета от нефти и газа в 2021 году
Доля нефтегазовых доходов бюджета в 2021 году впервые в современной истории России снизится до трети, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:16
2020-09-23T14:16
2020-09-23T14:16
россия
совет федерации рф
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Доля нефтегазовых доходов бюджета в 2021 году впервые в современной истории России снизится до трети, заявил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70%. На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России", - сказал Путин на встрече с сенаторами.
https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577655678.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, владимир путин, экономика