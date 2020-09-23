https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577657319.html

Путин заявил о снижении доли доходов бюджета от нефти и газа в 2021 году

Доля нефтегазовых доходов бюджета в 2021 году впервые в современной истории России снизится до трети, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:16

2020-09-23T14:16

2020-09-23T14:16

россия

совет федерации рф

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Доля нефтегазовых доходов бюджета в 2021 году впервые в современной истории России снизится до трети, заявил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70%. На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России", - сказал Путин на встрече с сенаторами.

https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577655678.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, владимир путин, экономика