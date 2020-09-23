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Путин заявил о снижении доли доходов бюджета от нефти и газа в 2021 году
Доля нефтегазовых доходов бюджета в 2021 году впервые в современной истории России снизится до трети, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:16
2020-09-23T14:16
россия
совет федерации рф
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Доля нефтегазовых доходов бюджета в 2021 году впервые в современной истории России снизится до трети, заявил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70%. На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России", - сказал Путин на встрече с сенаторами.
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россия, совет федерации рф, владимир путин, экономика

Путин заявил о снижении доли доходов бюджета от нефти и газа в 2021 году

14:16 23.09.2020
953
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Доля нефтегазовых доходов бюджета в 2021 году впервые в современной истории России снизится до трети, заявил президент Владимир Путин.
"Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70%. На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России", - сказал Путин на встрече с сенаторами.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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РоссияСовет Федерации РФВладимир ПутинЭкономика
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