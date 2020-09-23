https://ria.ru/20200923/beseda-1577631626.html

СМИ раскрыло содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в середине сентября призвал обратить внимание и на другие версии... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T01:19

2020-09-23T01:19

2020-09-23T09:49

россия

сергей нечаев (дипломат)

эммануэль макрон

генеральная ассамблея оон

алексей навальный

мид франции‎

владимир путин

франция

сирия

оон

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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. </strong>Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в разговоре с французским коллегой <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a> в середине сентября призвал обратить внимание и на другие версии инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщает газета <a href="https://www.lemonde.fr/" target="_blank">Le Monde</a> со ссылкой на свои источники.По информации издания, российский президент в ходе разговора напомнил, что Навальный в прошлом уже симулировал плохое самочувствие. Он также объяснил, что уголовное дело по ситуации с блогером не возбуждено из-за отсутствия данных об анализах Навального, сделанных <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a>, сообщает Le Monde.При этом Путин, как утверждает газета, предложил рассмотреть другие версии случившегося, например, версию, которая ведет в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвию</a>, где живет создатель "Новичка".По словам источников издания, российский лидер предположил, что Навальный мог отравиться, и отметил, что "Новичок" - менее сложное вещество, чем принято думать. Со своей стороны Макрон отверг версию о латвийском следе и предположение о том, что Навальный мог отравиться сам, пишет Le Monde.Телефонный разговор Путина с МакрономРазговор президентов России и Франции состоялся 14 сентября. Как сообщили тогда в пресс-службе Кремля, Путин заявил Макрону, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с Навальным требуется, чтобы Германия передала России материалы. Он также отметил голословных обвинений в адрес российской стороны.В свою очередь, Макрон призвал Россию внести ясность в вопросе проведения надежного расследования по ситуации с Навальным. В итоге главы двух государств условились способствовать определению параметров возможного взаимодействия с европейскими партнерами по случившемуся с блогером.Выступление Макрона на Генассамблее ООНВновь Макрон затронул тему ситуации с Навальным, выступая 22 сентября на Генассамблее ООН. Он заявил, что Франция "не потерпит применения химического оружия в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, в России, а также в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.Он также призвал Россию "пролить свет на попытку убийства" Навального с "использованием нервно-паралитического вещества "Новичок"".При этом в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Франции</a> в тот же день сообщили, что Праиж получил запрос от Москвы по ситуации с Навальным. В дипведомстве также заявили, что приоритетной задачей остается то, чтобы Россия пролила свет на обстоятельства инцидента с блогером, который произошел на российской территории.Инцидент с НавальнымНавальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Лайнер экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после чего блогера госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче пациента ядов и их следов.Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлине</a>. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. Сейчас он восстанавливается.Власти Германии утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.Комментарий российского посла в БерлинеКак заявил 22 сентября посол <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/">России</a> в Берлине <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank">Сергей Нечаев</a>, для возбуждения уголовного дела по факту инцидента с блогером необходимы результаты его анализов. При этом дипломат отметил, что российские правоохранительные органы уже начали предварительное расследование случившегося. Глава дипмиссии также подчеркнул, что Россия не принимает ультиматумы и угрозы санкциями, и подтвердил, что дипломаты запросили консульский доступ к Навальному.

https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577625244.html

https://ria.ru/20200922/peskov-1577606966.html

https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577579160.html

https://ria.ru/20200922/sroki-1577601592.html

Николай Смирнов Ты шо дурак? У тебя люди кони всё смешалось... Да и кто этот такой Макрон? Человек Глыба, или просто бывший банкир, человек фин кругов? Я вообще не понимаю, к чему метать бисер перед свиньями? И позор, это то как ты заглядываешься на всяких Макронов с придыханием, вот это позор... Просто какой то куколдизм... 166

Иван Артемьевич Если дело не возбуждено, то на каком основании ФСБ изъяли его одежду я не понимаю. Получается просто пришли и украли? Основания для изъятия чётко прописаны в УПК РФ. Там нет такого, просто захотели и забрали. 26

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей нечаев (дипломат), эммануэль макрон, генеральная ассамблея оон, алексей навальный, мид франции‎, владимир путин, франция, сирия, оон, в мире