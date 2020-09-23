https://ria.ru/20200923/baykal-1577667690.html

Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку

Власти Бурятии заявили о необходимости сброса воды через Иркутскую ГЭС из-за непрекращающегося роста уровня воды на Байкале, превысившего критическую отметку,... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:52

2020-09-23T16:52

2020-09-23T17:20

туризм

новости - туризм

селенга

байкал

российская академия наук

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

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<strong>КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Власти Бурятии заявили о необходимости сброса воды через Иркутскую ГЭС из-за непрекращающегося роста уровня воды на <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкале</a>, превысившего критическую отметку, сообщает пресс-служба правительства республики.В среду в правительстве состоялось заседание республиканской комиссии по ЧС, где обсуждался критический уровень воды в озере Байкал."В ходе заседания министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев сообщил, что, по сведениям Бурятского ЦГМС – филиала ФГБУ "Забайкальское УГМС" по водпосту села Турка, начиная с 14 сентября этого года, уровень воды в озере Байкал превысил верхнюю критическую отметку в 457,0 метров. На 22 сентября уровень воды в озере составил 457,09 м по тихоокеанской системе высот… <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Бурятии поручено подготовить обращение в Межведомственную рабочую группу по регулированию режимов работы Ангаро-Байкальского каскада и Северных ГЭС, о рассмотрении на ближайшем заседании вопроса об увеличении сбросов расходов воды через Иркутскую ГЭС", - говорится в сообщении.По информации минприроды Бурятии, вода прибывает примерно на сантиметр в день, и уже видны негативные последствия. В правительстве со ссылкой на директора Байкальского института природопользования, члена-корреспондента <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Ендона Гармаева сообщили, что последствия подъема уровня могут негативно отразиться и на качестве байкальской воды в связи с нарушением водообмена в дельте реки <a href="http://ria.ru/location_Selenga/" target="_blank" data-auto="true">Селенга</a>, играющей ключевую роль в механизмах самоочищения байкальских вод. В правительстве сообщили, что на комиссии было принято решение о необходимости администрациям муниципальных образований прибрежных районов объявить режим "Повышенная готовность", руководству заказников, национальных парков и других особо охраняемых территорий - организовать мониторинг за водохозяйственной обстановкой для принятия оперативных решений при ухудшении обстановки.

https://ria.ru/20200922/zemletryasenie-magnitudoy-59-zafiksirovano-v-rayone-baykala-1577605399.html

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селенга

байкал

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, селенга, байкал, российская академия наук, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество