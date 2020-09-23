https://ria.ru/20200923/areplivir-1577657385.html

Эксперты объяснили, почему "Арепливир" не назначают беременным и детям

"Арепливир" не назначается беременным женщинам, кроме того, он противопоказан детям, заявили эксперты на пресс-конференции "Итоги клинических исследований... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:16

2020-09-23T14:16

2020-09-23T14:16

распространение нового коронавируса

промомед

арепливир

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российская академия наук

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577615900_0:313:2973:1985_1400x0_80_0_0_41f9e03a297097b761a3e296d2b4cff9.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> "Арепливир" не назначается беременным женщинам, кроме того, он противопоказан детям, заявили эксперты на пресс-конференции "Итоги клинических исследований препарата "Арепливир" у пациентов с коронавирусной инфекцией", которая состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Риск побочных реакций, он не выше при приеме "Арепливира", чем при приеме препаратов стандартной терапии. <...> Единственное, о чем стоит говорить, это тератогенное действие... и поэтому мы не назначаем препарат беременным женщинам", - рассказала член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, директор Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Огарева Лариса Балыкова.Главный исследователь, академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени <a href="http://ria.ru/person_RobertEvdokimov/" target="_blank" data-auto="true">Евдокимова</a> Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Pushkar/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Пушкарь</a>, в свою очередь, уточнил, что мужчины после курса терапии "Арепливиром" могут вернуться к вопросу деторождения через два-три месяца, как и после любого другого лечения."Препарат противопоказан к применению для детей, потому что клинические испытания с участием детей проводить неэтично, это запрещено Хельсинской декларацией, соответственно, просто недостаточно данных о безопасности применения", - добавила национальный медицинский менеджер ГК "Промомед" Кира Заславская.Препарат "Арепливир", разработанный специалистами "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомеда</a>" на базе саранского "Биохимика", был официально одобрен в России в июне.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200923/areplivir-1577653249.html

https://ria.ru/20200923/areplivir-1577656115.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промомед, арепливир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российская академия наук, общество