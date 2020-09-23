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https://ria.ru/20200923/areplivir-1577657385.html
Эксперты объяснили, почему "Арепливир" не назначают беременным и детям
"Арепливир" не назначается беременным женщинам, кроме того, он противопоказан детям, заявили эксперты на пресс-конференции "Итоги клинических исследований... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:16
2020-09-23T14:16
распространение нового коронавируса
промомед
арепливир
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> "Арепливир" не назначается беременным женщинам, кроме того, он противопоказан детям, заявили эксперты на пресс-конференции "Итоги клинических исследований препарата "Арепливир" у пациентов с коронавирусной инфекцией", которая состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Риск побочных реакций, он не выше при приеме "Арепливира", чем при приеме препаратов стандартной терапии. &lt;...&gt; Единственное, о чем стоит говорить, это тератогенное действие... и поэтому мы не назначаем препарат беременным женщинам", - рассказала член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, директор Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Огарева Лариса Балыкова.Главный исследователь, академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени <a href="http://ria.ru/person_RobertEvdokimov/" target="_blank" data-auto="true">Евдокимова</a> Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Pushkar/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Пушкарь</a>, в свою очередь, уточнил, что мужчины после курса терапии "Арепливиром" могут вернуться к вопросу деторождения через два-три месяца, как и после любого другого лечения."Препарат противопоказан к применению для детей, потому что клинические испытания с участием детей проводить неэтично, это запрещено Хельсинской декларацией, соответственно, просто недостаточно данных о безопасности применения", - добавила национальный медицинский менеджер ГК "Промомед" Кира Заславская.Препарат "Арепливир", разработанный специалистами "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомеда</a>" на базе саранского "Биохимика", был официально одобрен в России в июне.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200923/areplivir-1577653249.html
https://ria.ru/20200923/areplivir-1577656115.html
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промомед, арепливир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российская академия наук, общество

Эксперты объяснили, почему "Арепливир" не назначают беременным и детям

14:16 23.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Арепливир" не назначается беременным женщинам, кроме того, он противопоказан детям, заявили эксперты на пресс-конференции "Итоги клинических исследований препарата "Арепливир" у пациентов с коронавирусной инфекцией", которая состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Риск побочных реакций, он не выше при приеме "Арепливира", чем при приеме препаратов стандартной терапии. <...> Единственное, о чем стоит говорить, это тератогенное действие... и поэтому мы не назначаем препарат беременным женщинам", - рассказала член-корреспондент РАН, директор Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Огарева Лариса Балыкова.
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Главный исследователь, академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Минздрава России Дмитрий Пушкарь, в свою очередь, уточнил, что мужчины после курса терапии "Арепливиром" могут вернуться к вопросу деторождения через два-три месяца, как и после любого другого лечения.
"Препарат противопоказан к применению для детей, потому что клинические испытания с участием детей проводить неэтично, это запрещено Хельсинской декларацией, соответственно, просто недостаточно данных о безопасности применения", - добавила национальный медицинский менеджер ГК "Промомед" Кира Заславская.
Препарат "Арепливир", разработанный специалистами "Промомеда" на базе саранского "Биохимика", был официально одобрен в России в июне.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Производство лекарства от коронавируса Арепливир на заводе фармацевтической компании БИОХИМИК - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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