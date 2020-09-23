https://ria.ru/20200923/aktsizy-1577646161.html

Госдума повысила акцизы на сигареты

Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:30

2020-09-23T12:30

2020-09-23T13:32

алексей сазанов

здоровье - общество

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Государственная дума</a> приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом.Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021-м составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.Ранее замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/">Минфина</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Sazanov/">Алексей Сазанов</a> отмечал, что повышение цен на сигареты — доказанная мера, помогающая сократить число курящих среди россиян. При этом, по словам замминистра, ведомство осознает возможные риски роста объема нелегального рынка из-за изменения ставок. Поэтому министерство совместно с <u><a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/">Минсельхозом</a></u> планирует проработать план для борьбы с нелегальной продажей табака.Принятый закон также устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции (четыре процента) к показателям на 2022-й.Помимо этого, для производителей дезинфицирующей спиртосодержащей продукции в виде гелей предусматривается получение свидетельств о регистрации в налоговом органе. При наличии такого документа акциз в стоимость включать не будут: соответственно, его не нужно уплачивать, если целевое использование спирта для производства антисептиков в виде гелей подтверждено.Закон также содержит нормы о введении обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы. Кроме того, документ уточняет порядок расчета коэффициента при определении размеров вычета сумм акциза, исчисленного при производстве спиртных напитков из винограда по технологии полного цикла.

https://ria.ru/20200903/kurenie-1576672546.html

https://ria.ru/20200916/sigarety-1577343166.html

https://ria.ru/20200731/1575236149.html

nirq Все это курящее надо ввести в ранг неподъёмно дорогих товаров, чтобы ни себе ни другим воздух не портили 240

Василий Иванов Как же приятно смотреть на негодование курильщиков) жгите еще) 224

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей сазанов, здоровье - общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество