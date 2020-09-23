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https://ria.ru/20200923/aktsizy-1577646161.html
Госдума повысила акцизы на сигареты
Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:30
2020-09-23T13:32
алексей сазанов
здоровье - общество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Государственная дума</a> приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом.Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021-м составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.Ранее замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/">Минфина</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Sazanov/">Алексей Сазанов</a> отмечал, что повышение цен на сигареты — доказанная мера, помогающая сократить число курящих среди россиян. При этом, по словам замминистра, ведомство осознает возможные риски роста объема нелегального рынка из-за изменения ставок. Поэтому министерство совместно с <u><a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/">Минсельхозом</a></u> планирует проработать план для борьбы с нелегальной продажей табака.Принятый закон также устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции (четыре процента) к показателям на 2022-й.Помимо этого, для производителей дезинфицирующей спиртосодержащей продукции в виде гелей предусматривается получение свидетельств о регистрации в налоговом органе. При наличии такого документа акциз в стоимость включать не будут: соответственно, его не нужно уплачивать, если целевое использование спирта для производства антисептиков в виде гелей подтверждено.Закон также содержит нормы о введении обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы. Кроме того, документ уточняет порядок расчета коэффициента при определении размеров вычета сумм акциза, исчисленного при производстве спиртных напитков из винограда по технологии полного цикла.
https://ria.ru/20200903/kurenie-1576672546.html
https://ria.ru/20200916/sigarety-1577343166.html
https://ria.ru/20200731/1575236149.html
Все это курящее надо ввести в ранг неподъёмно дорогих товаров, чтобы ни себе ни другим воздух не портили
240
Как же приятно смотреть на негодование курильщиков) жгите еще)
224
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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алексей сазанов, здоровье - общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество

Госдума повысила акцизы на сигареты

12:30 23.09.2020 (обновлено: 13:32 23.09.2020)
130307
© РИА Новости / Константин ЧалабовПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом.
Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021-м составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.
Пепельница с окурками - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
3 сентября, 12:26
В России разработали план мероприятий по сокращению курения
Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов отмечал, что повышение цен на сигареты — доказанная мера, помогающая сократить число курящих среди россиян. При этом, по словам замминистра, ведомство осознает возможные риски роста объема нелегального рынка из-за изменения ставок. Поэтому министерство совместно с Минсельхозом планирует проработать план для борьбы с нелегальной продажей табака.
Принятый закон также устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции (четыре процента) к показателям на 2022-й.
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 19:07
Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза
Помимо этого, для производителей дезинфицирующей спиртосодержащей продукции в виде гелей предусматривается получение свидетельств о регистрации в налоговом органе. При наличии такого документа акциз в стоимость включать не будут: соответственно, его не нужно уплачивать, если целевое использование спирта для производства антисептиков в виде гелей подтверждено.
Закон также содержит нормы о введении обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы. Кроме того, документ уточняет порядок расчета коэффициента при определении размеров вычета сумм акциза, исчисленного при производстве спиртных напитков из винограда по технологии полного цикла.
Выставка Global vape - 2017 - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
31 июля, 18:48
Вейпы и кальяны приравняли к сигаретам
220194350693
Обсудить106
Алексей СазановЗдоровье - ОбществоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Общество
Популярные комментарии
Все это курящее надо ввести в ранг неподъёмно дорогих товаров, чтобы ни себе ни другим воздух не портили
23 сентября, 14:32
nnirq
32001686
Как же приятно смотреть на негодование курильщиков) жгите еще)
23 сентября, 14:22
ВИВасилий Иванов
27402285
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