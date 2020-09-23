https://ria.ru/20200923/aktsii-1577642078.html

Акции "Яндекса" обновили исторический максимум

Акции "Яндекса" обновили исторический максимум, подскочив почти на 8% после решения Московской биржи повысить коридор торгов по бумагам компании, следует из... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:35

2020-09-23T11:35

2020-09-23T19:17

яндекс

московская биржа

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Акции "<a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">Яндекса</a>" обновили исторический максимум, подскочив почти на 8% после решения <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a> повысить коридор торгов по бумагам компании, следует из данных торгов Московской биржи.Акции "Яндекса" растут, продолжая отыгрывать новости о возможной сделке с TCS Group.К 11.16 мск акции "Яндекса" росли на 6,27% - до 5207 рублей и уже подскакивали на 7,8%, до 5282 рублей – нового исторического максимума, при этом депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", теряют 3,68% своей стоимости. Индекс Мосбиржи растет на 2,3%.Ранее в среду Московская биржа второй раз повысила границу ценового коридора - до 5310,6 рубля и диапазона оценки рыночных рисков до 5691,41 рубля акций компании "Яндекс".TCS Group и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности - группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.<strong>Вам может быть интересно: <u><a href="https://ria.ru/20200923/gref-1577677422.html">Греф отреагировал на сделку "Яндекса" и "Тинькофф">></a></u></strong>

https://ria.ru/20200923/tinkov-1577641190.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, московская биржа, экономика