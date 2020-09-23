Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/aktsii-1577642078.html
Акции "Яндекса" обновили исторический максимум
Акции "Яндекса" обновили исторический максимум, подскочив почти на 8% после решения Московской биржи повысить коридор торгов по бумагам компании, следует из... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:35
2020-09-23T19:17
яндекс
московская биржа
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155525/20/1555252037_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_92752edd6ae91fbb3d40097997bebfa5.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Акции "<a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">Яндекса</a>" обновили исторический максимум, подскочив почти на 8% после решения <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a> повысить коридор торгов по бумагам компании, следует из данных торгов Московской биржи.Акции "Яндекса" растут, продолжая отыгрывать новости о возможной сделке с TCS Group.К 11.16 мск акции "Яндекса" росли на 6,27% - до 5207 рублей и уже подскакивали на 7,8%, до 5282 рублей – нового исторического максимума, при этом депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", теряют 3,68% своей стоимости. Индекс Мосбиржи растет на 2,3%.Ранее в среду Московская биржа второй раз повысила границу ценового коридора - до 5310,6 рубля и диапазона оценки рыночных рисков до 5691,41 рубля акций компании "Яндекс".TCS Group и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности - группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.<strong>Вам может быть интересно: <u><a href="https://ria.ru/20200923/gref-1577677422.html">Греф отреагировал на сделку "Яндекса" и "Тинькофф"&gt;&gt;</a></u></strong>
https://ria.ru/20200923/tinkov-1577641190.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155525/20/1555252037_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_545b18eeb1b104a77c983abc6250d98e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яндекс, московская биржа, экономика

Акции "Яндекса" обновили исторический максимум

11:35 23.09.2020 (обновлено: 19:17 23.09.2020)
1939
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Акции "Яндекса" обновили исторический максимум, подскочив почти на 8% после решения Московской биржи повысить коридор торгов по бумагам компании, следует из данных торгов Московской биржи.
Акции "Яндекса" растут, продолжая отыгрывать новости о возможной сделке с TCS Group.
К 11.16 мск акции "Яндекса" росли на 6,27% - до 5207 рублей и уже подскакивали на 7,8%, до 5282 рублей – нового исторического максимума, при этом депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", теряют 3,68% своей стоимости. Индекс Мосбиржи растет на 2,3%.
Ранее в среду Московская биржа второй раз повысила границу ценового коридора - до 5310,6 рубля и диапазона оценки рыночных рисков до 5691,41 рубля акций компании "Яндекс".
TCS Group и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности - группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.
Вам может быть интересно: Греф отреагировал на сделку "Яндекса" и "Тинькофф">>
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 11:21
Тиньков прокомментировал возможную сделку с "Яндексом"
2103003
Обсудить0
ЯндексМосковская биржаЭкономика
Рекомендуем
Электронное табло с курсом доллара на одной из улиц в Москве.
Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Официальный курс евро на четверг снизился на 23 копейки
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели новые санкции против России
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Сенаторы переназначили Артамонова главой бюджетного комитета Совфеда
Олег Тиньков
Тиньков назвал свой главный проект после сделки с "Яндексом"
Эресуннский мост
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли
Путин рассказал об "эффекте эскимо" у боевого блока "Авангард"
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть обрушились
Кадры президентского мотокортежа у резиденции Лукашенко
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Предприниматель Олег Тиньков
Тиньков прокомментировал возможную сделку с "Яндексом"
Резиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции, на которой приплыли мигранты с турецкого побережья
В Греции двух российских моряков приговорили к 300 годам колонии
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
В WhatsApp появилась новая функция
Полис ОМС
В шести регионах начали пилотные проекты по внедрению телемедицины в ОМС
Электронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве
Названо условие роста евро выше 90 рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
22:41Умерла французская певица Жюльетт Греко
Лента новостейМолния