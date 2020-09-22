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https://ria.ru/20200922/zatravkin-1577604165.html
Сын Никаса Сафронова рассказал, как попытался спасти Риту Дакоту в Турции
Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин рассказал в Instagram, как он пытался помочь певице Рите Дакоте, "застрявшей" в Турции на карантине. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:53
2020-09-22T15:53
лука затравкин
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. </strong>Сын художника <a href="http://ria.ru/person_Nikas_Safronov/" target="_blank" data-auto="true">Никаса Сафронова</a> пианист <a href="http://ria.ru/person_luka-zatravkin/" target="_blank" data-auto="true">Лука Затравкин</a> рассказал в Instagram, как он пытался помочь певице <a href="http://ria.ru/person_rita-dakota/" target="_blank" data-auto="true">Рите Дакоте</a>, "застрявшей" в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> на карантине. По словам Затравкина, он узнал, что исполнительницу не выпускают из страны из-за положительного теста на коронавирус, и решил не оставлять ее в беде. "У девочки, девушки, женщины происходит действительно трагедия — ребенок один, она с ним разлучена, у нее из-за этого горе. Я посчитал, что вылететь в Турцию и разобраться со всем на месте событий будет лучшим решением только потому, что у меня есть огромный инструментарий знаний, связей, людей", — рассказал пианист в видеообращении к подписчикам. Он заявил, что когда приехал в отель, в котором остановилась Дакота, столкнулся с грубостью персонала, однако потом уговорил взять у певицы еще один тест на коронавирус. Затравкин выразил надежду, что исполнительница скоро сможет улететь домой. Помочь Рите Дакоте Затравкин решился после того, как сам попал в подобную ситуацию. Во время отдыха в турецком отеле пианист <a href="https://ria.ru/20200908/basseyn-1576906220.html" target="_blank">прыгнул в детский бассейн, сломал его</a> и сильно ударился коленями. После этого мужчина, по сообщению СМИ, оказался в "заточении" в отеле, который обязал его оплатить ремонт бассейна. "Я сам недавно находился в подобной ситуации и могу вам сказать, что врагу не пожелаешь в чужой стране находиться в незнании, в непонимании, когда не на кого положиться", — высказался сын Никаса Сафронова.20 сентября Рита Дакота сообщила в <a href="https://www.instagram.com/p/CFU_uSUq7j8/">Instagram</a>, что застряла в Турции из-за положительного теста на коронавирус. Она <a href="https://ria.ru/20200920/dakota-1577498725.html" target="_blank">обратилась к россиянам за помощью</a>, чтобы те помогли ей вызвать независимую лабораторию для сдачи повторных анализов. Девушка добавила, что она уже переболела COVID-19, о чем у нее есть справки.
https://ria.ru/20200908/zatravkin-1576960985.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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лука затравкин, шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова рассказал, как попытался спасти Риту Дакоту в Турции

15:53 22.09.2020
931
© @lukasafronovofficialСтоп-кадр видео на котором пианист Лука Затравкин рассказает, как он пытался помочь певице Рите Дакоте, “застрявшей” в Турции на карантине
Стоп-кадр видео на котором пианист Лука Затравкин рассказает, как он пытался помочь певице Рите Дакоте, “застрявшей” в Турции на карантине - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© @lukasafronovofficial
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин рассказал в Instagram, как он пытался помочь певице Рите Дакоте, "застрявшей" в Турции на карантине.
По словам Затравкина, он узнал, что исполнительницу не выпускают из страны из-за положительного теста на коронавирус, и решил не оставлять ее в беде.
"У девочки, девушки, женщины происходит действительно трагедия — ребенок один, она с ним разлучена, у нее из-за этого горе. Я посчитал, что вылететь в Турцию и разобраться со всем на месте событий будет лучшим решением только потому, что у меня есть огромный инструментарий знаний, связей, людей", — рассказал пианист в видеообращении к подписчикам.
Он заявил, что когда приехал в отель, в котором остановилась Дакота, столкнулся с грубостью персонала, однако потом уговорил взять у певицы еще один тест на коронавирус. Затравкин выразил надежду, что исполнительница скоро сможет улететь домой.
Помочь Рите Дакоте Затравкин решился после того, как сам попал в подобную ситуацию. Во время отдыха в турецком отеле пианист прыгнул в детский бассейн, сломал его и сильно ударился коленями. После этого мужчина, по сообщению СМИ, оказался в "заточении" в отеле, который обязал его оплатить ремонт бассейна.
"Я сам недавно находился в подобной ситуации и могу вам сказать, что врагу не пожелаешь в чужой стране находиться в незнании, в непонимании, когда не на кого положиться", — высказался сын Никаса Сафронова.
20 сентября Рита Дакота сообщила в Instagram, что застряла в Турции из-за положительного теста на коронавирус. Она обратилась к россиянам за помощью, чтобы те помогли ей вызвать независимую лабораторию для сдачи повторных анализов. Девушка добавила, что она уже переболела COVID-19, о чем у нее есть справки.
Лука Сафронов-Затравкин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 22:21Культура
Сын Никаса Сафронова показал свой завтрак
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Лука ЗатравкинШоу-бизнес
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