https://ria.ru/20200908/basseyn-1576906220.html

Сын Сафронова прыгнул в детский бассейн и сломал его

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин получил травмы во время отдыха в турецком отеле, об этом он сам рассказал mk.ru. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T03:36

2020-09-08T03:36

2020-09-08T11:42

лука затравкин

турция

никас сафронов

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Сын художника <a href="http://ria.ru/person_Nikas_Safronov/" target="_blank" data-auto="true">Никаса Сафронова</a> пианист <a href="http://ria.ru/person_luka-zatravkin/" target="_blank" data-auto="true">Лука Затравкин</a> получил травмы во время отдыха в турецком отеле, об этом он сам рассказал <a href="https://www.mk.ru/incident/2020/09/07/syn-nikasa-safronova-poluchil-zhutkie-travmy-v-tureckom-otele.html" target="_blank">mk.ru</a>.Затравкин, весящий около 250 килограммов, сообщил, что прыгнул в детский бассейн глубиной не более полуметра, сломал его и сильно ударился коленями.Сын Сафронова добавил, что поврежденный им детский бассейн прекратил свою работу.Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором видно, как Затравкин застрял в туалете на борту самолета. Пианист возмутился тем, что этот инцидент попал на видео и оказался в интернете.

https://ria.ru/20160312/1388824867.html

Пётр Васильев Надеюсь турки с него по полной возьмут, за порчу детского бассейна, надо ж додуматься, туша такая, прыгнуть в лягушатник... 67

eskander.pin Свинья,детишек без бассейна оставил 64

19

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лука затравкин, турция, никас сафронов, общество