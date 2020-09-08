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https://ria.ru/20200908/basseyn-1576906220.html
Сын Сафронова прыгнул в детский бассейн и сломал его
Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин получил травмы во время отдыха в турецком отеле, об этом он сам рассказал mk.ru. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T03:36
2020-09-08T11:42
лука затравкин
турция
никас сафронов
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Сын художника <a href="http://ria.ru/person_Nikas_Safronov/" target="_blank" data-auto="true">Никаса Сафронова</a> пианист <a href="http://ria.ru/person_luka-zatravkin/" target="_blank" data-auto="true">Лука Затравкин</a> получил травмы во время отдыха в турецком отеле, об этом он сам рассказал <a href="https://www.mk.ru/incident/2020/09/07/syn-nikasa-safronova-poluchil-zhutkie-travmy-v-tureckom-otele.html" target="_blank">mk.ru</a>.Затравкин, весящий около 250 килограммов, сообщил, что прыгнул в детский бассейн глубиной не более полуметра, сломал его и сильно ударился коленями.Сын Сафронова добавил, что поврежденный им детский бассейн прекратил свою работу.Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором видно, как Затравкин застрял в туалете на борту самолета. Пианист возмутился тем, что этот инцидент попал на видео и оказался в интернете.
https://ria.ru/20160312/1388824867.html
Надеюсь турки с него по полной возьмут, за порчу детского бассейна, надо ж додуматься, туша такая, прыгнуть в лягушатник...
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Свинья,детишек без бассейна оставил
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турция
РИА Новости
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лука затравкин, турция, никас сафронов, общество

Сын Сафронова прыгнул в детский бассейн и сломал его

03:36 08.09.2020 (обновлено: 11:42 08.09.2020)
17731
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаОтель в Турции
Отель в Турции - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Отель в Турции. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин получил травмы во время отдыха в турецком отеле, об этом он сам рассказал mk.ru.
Затравкин, весящий около 250 килограммов, сообщил, что прыгнул в детский бассейн глубиной не более полуметра, сломал его и сильно ударился коленями.
"Я со всех сил разбежался, прыгнул и прямо коленями воткнулся в бассейн, который затем дал трещину. Кожа заживает на море быстро, надеюсь, что еще два, три дня и будет полегче", — рассказал Затравкин.
Сын Сафронова добавил, что поврежденный им детский бассейн прекратил свою работу.
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором видно, как Затравкин застрял в туалете на борту самолета. Пианист возмутился тем, что этот инцидент попал на видео и оказался в интернете.
Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.03.2016
12 марта 2016, 19:03
Сын Никаса Сафронова насмерть сбил женщину в МосквеПианист Лука Затравкин на автомобиле BMW X6 ночью сбил пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте. По предварительным данным, она пыталась перейти дорогу на красный свет.
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Обсудить 19
Лука ЗатравкинТурцияНикас СафроновОбщество
Популярные комментарии
Надеюсь турки с него по полной возьмут, за порчу детского бассейна, надо ж додуматься, туша такая, прыгнуть в лягушатник...
8 сентября, 05:58
П Пётр Васильев
6120202
Свинья,детишек без бассейна оставил
8 сентября, 06:58
eeskander.pin
5370202
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