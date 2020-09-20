https://ria.ru/20200920/dakota-1577498725.html

Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян

Певица Рита Дакота сообщила в Instagram, что застряла в Турции из-за положительного теста на коронавирус. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T05:28

2020-09-20T05:28

2020-09-20T05:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

рита дакота

россия

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_rita-dakota/" target="_blank" data-auto="true">Рита Дакота</a> сообщила в <a href="https://www.instagram.com/p/CFU_uSUq7j8/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, что застряла в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> из-за положительного теста на коронавирус.Исполнительница рассказала, что все анализы на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сданные в России, показали отрицательный результат. Однако в Турции тест оказался положительным.Певица отметила, что теперь она сможет сдать новый тест только через неделю. При этом ее "держат в заточении в маленькой комнате, и к ней прикрепили охранника".Ранее артистка <a href="https://ria.ru/20200917/dakota-1577378575.html" target="_blank">сообщила</a>, что отправилась в спонтанный отпуск в Турцию. При этом она призналась, что оставила двухгодовалую дочь Мию на три дня с бабушкой. Некоторые подписчики возмутились поведением девушки и выразили мнение, что артистка относится к своему ребенку "легкомысленно". Тем не менее многие фанаты поддержали звезду и возмутились негативными комментариями, посчитав, что любой человек имеет право на отдых.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200804/1575340176.html

Mar Nightmare Да ну, домой хочет? А разве её кто-то гнал из дома в Турцию? Сидела бы дома - не было бы проблем, теперь пусть наслаждается турецким гостеприимством. 370

Иоанн Грозный Всех кто уехал за бугор, назад дороги нет) 263

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россия

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, рита дакота, россия, музыка, шоу-бизнес, новости - туризм, турция, в мире