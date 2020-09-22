https://ria.ru/20200922/yandeks-1577624318.html

"Яндекс" планирует купить "Тинькофф"

"Яндекс" может полностью выкупить компанию TCS Group, которой принадлежит Тинькофф банк, за 5,48 миллиарда долларов. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T20:02

2020-09-22T20:02

2020-09-22T23:51

олег тиньков

аркадий волож

tcs group holding plc

яндекс

экономика

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> "<a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">Яндекс</a>" может полностью выкупить компанию <a href="https://ria.ru/organization_tcs-tinkoff-credit-systems/" target="_blank">TCS Group</a>, которой принадлежит Тинькофф банк, за 5,48 миллиарда долларов.О достижении принципиальной договоренности TCS сообщила в своем пресс-релизе, информацию также подтвердили в IT-гиганте.Предполагается, что сделку оплатят деньгами и ценными бумагами по цене 27,64 доллара за акцию "Тинькофф".Обе стороны уточнили, что окончательные условия покупки зависят от успешного завершения комплексной проверки группы.Как особо подчеркнули в TCS, уверенности в том, что финальные договоренности будут достигнуты, пока нет.В "Яндексе" также указали, что сделку должны одобрить акционеры холдинга.Основатель TCS Group <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тиньков</a> летом прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнес. <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Volozh/" target="_blank" data-auto="true">Волож</a> пообещал обсудить это предложение.Через год, в июне 2020-го, "Яндекс" и Сбербанк, с которым компания вела совместный бизнес с 2012 года, объявили о разделе активов: интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а кредитная организация — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — Тинькофф банк. Трасту семьи Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту — 6,5%, остальные 53,1% акций — находятся в свободном обращении. По данным рейтинга РИА Новости, "Тинькофф" на 1 августа занимал 17-е место среди российских банков с активами в 767,4 миллиарда рублей.

https://realty.ria.ru/20200604/1572440549.html

Андрей Дашков Яндекс где зарегистрирован? Не в Нидерландах случайно? Просто пасётся в России. Одна западная компания купила другую западную компанию за доллары 38

Юрий . Теперь рекламой и баннерами Тинькофф замучают 28

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег тиньков, аркадий волож, tcs group holding plc, яндекс, экономика