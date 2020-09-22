https://ria.ru/20200922/yandeks-1577624318.html
"Яндекс" планирует купить "Тинькофф"
"Яндекс" может полностью выкупить компанию TCS Group, которой принадлежит Тинькофф банк, за 5,48 миллиарда долларов. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T20:02
2020-09-22T20:02
2020-09-22T23:51
олег тиньков
аркадий волож
tcs group holding plc
яндекс
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> "<a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">Яндекс</a>" может полностью выкупить компанию <a href="https://ria.ru/organization_tcs-tinkoff-credit-systems/" target="_blank">TCS Group</a>, которой принадлежит Тинькофф банк, за 5,48 миллиарда долларов.О достижении принципиальной договоренности TCS сообщила в своем пресс-релизе, информацию также подтвердили в IT-гиганте.Предполагается, что сделку оплатят деньгами и ценными бумагами по цене 27,64 доллара за акцию "Тинькофф".Обе стороны уточнили, что окончательные условия покупки зависят от успешного завершения комплексной проверки группы.Как особо подчеркнули в TCS, уверенности в том, что финальные договоренности будут достигнуты, пока нет.В "Яндексе" также указали, что сделку должны одобрить акционеры холдинга.Основатель TCS Group <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тиньков</a> летом прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнес. <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Volozh/" target="_blank" data-auto="true">Волож</a> пообещал обсудить это предложение.Через год, в июне 2020-го, "Яндекс" и Сбербанк, с которым компания вела совместный бизнес с 2012 года, объявили о разделе активов: интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а кредитная организация — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — Тинькофф банк. Трасту семьи Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту — 6,5%, остальные 53,1% акций — находятся в свободном обращении. По данным рейтинга РИА Новости, "Тинькофф" на 1 августа занимал 17-е место среди российских банков с активами в 767,4 миллиарда рублей.
https://realty.ria.ru/20200604/1572440549.html
Андрей Дашков
Яндекс где зарегистрирован? Не в Нидерландах случайно? Просто пасётся в России. Одна западная компания купила другую западную компанию за доллары
38
Юрий .
Теперь рекламой и баннерами Тинькофф замучают
28
21
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег тиньков, аркадий волож, tcs group holding plc, яндекс, экономика
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
"Яндекс
" может полностью выкупить компанию TCS Group
, которой принадлежит Тинькофф банк, за 5,48 миллиарда долларов.
О достижении принципиальной договоренности TCS сообщила в своем пресс-релизе, информацию также подтвердили в IT-гиганте.
Предполагается, что сделку оплатят деньгами и ценными бумагами по цене 27,64 доллара за акцию "Тинькофф".
Обе стороны уточнили, что окончательные условия покупки зависят от успешного завершения комплексной проверки группы.
Как особо подчеркнули в TCS, уверенности в том, что финальные договоренности будут достигнуты, пока нет.
В "Яндексе" также указали, что сделку должны одобрить акционеры холдинга.
Основатель TCS Group Олег Тиньков
летом прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнес. Волож
пообещал обсудить это предложение.
Через год, в июне 2020-го, "Яндекс" и Сбербанк, с которым компания вела совместный бизнес с 2012 года, объявили о разделе активов: интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а кредитная организация — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — Тинькофф банк. Трасту семьи Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту — 6,5%, остальные 53,1% акций — находятся в свободном обращении. По данным рейтинга РИА Новости, "Тинькофф" на 1 августа занимал 17-е место среди российских банков с активами в 767,4 миллиарда рублей.