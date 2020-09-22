Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/yandeks-1577624318.html
"Яндекс" планирует купить "Тинькофф"
"Яндекс" может полностью выкупить компанию TCS Group, которой принадлежит Тинькофф банк, за 5,48 миллиарда долларов. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T20:02
2020-09-22T23:51
олег тиньков
аркадий волож
tcs group holding plc
яндекс
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152144/45/1521444519_0:157:3084:1892_1400x0_80_0_0_077637316214019d5ee0df7655f6d111.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> "<a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">Яндекс</a>" может полностью выкупить компанию <a href="https://ria.ru/organization_tcs-tinkoff-credit-systems/" target="_blank">TCS Group</a>, которой принадлежит Тинькофф банк, за 5,48 миллиарда долларов.О достижении принципиальной договоренности TCS сообщила в своем пресс-релизе, информацию также подтвердили в IT-гиганте.Предполагается, что сделку оплатят деньгами и ценными бумагами по цене 27,64 доллара за акцию "Тинькофф".Обе стороны уточнили, что окончательные условия покупки зависят от успешного завершения комплексной проверки группы.Как особо подчеркнули в TCS, уверенности в том, что финальные договоренности будут достигнуты, пока нет.В "Яндексе" также указали, что сделку должны одобрить акционеры холдинга.Основатель TCS Group <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тиньков</a> летом прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнес. <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Volozh/" target="_blank" data-auto="true">Волож</a> пообещал обсудить это предложение.Через год, в июне 2020-го, "Яндекс" и Сбербанк, с которым компания вела совместный бизнес с 2012 года, объявили о разделе активов: интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а кредитная организация — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — Тинькофф банк. Трасту семьи Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту — 6,5%, остальные 53,1% акций — находятся в свободном обращении. По данным рейтинга РИА Новости, "Тинькофф" на 1 августа занимал 17-е место среди российских банков с активами в 767,4 миллиарда рублей.
https://realty.ria.ru/20200604/1572440549.html
Яндекс где зарегистрирован? Не в Нидерландах случайно? Просто пасётся в России. Одна западная компания купила другую западную компанию за доллары
38
Теперь рекламой и баннерами Тинькофф замучают
28
21
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152144/45/1521444519_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_d3cdae780fff8a50cf8c430172e08d13.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег тиньков, аркадий волож, tcs group holding plc, яндекс, экономика

"Яндекс" планирует купить "Тинькофф"

20:02 22.09.2020 (обновлено: 23:51 22.09.2020)
30784
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип Tinkoff Bank на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Логотип Tinkoff Bank на Петербургском международном экономическом форуме 2018 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. "Яндекс" может полностью выкупить компанию TCS Group, которой принадлежит Тинькофф банк, за 5,48 миллиарда долларов.
О достижении принципиальной договоренности TCS сообщила в своем пресс-релизе, информацию также подтвердили в IT-гиганте.
Предполагается, что сделку оплатят деньгами и ценными бумагами по цене 27,64 доллара за акцию "Тинькофф".
Обе стороны уточнили, что окончательные условия покупки зависят от успешного завершения комплексной проверки группы.
Как особо подчеркнули в TCS, уверенности в том, что финальные договоренности будут достигнуты, пока нет.
В "Яндексе" также указали, что сделку должны одобрить акционеры холдинга.
Основатель TCS Group Олег Тиньков летом прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнес. Волож пообещал обсудить это предложение.
Через год, в июне 2020-го, "Яндекс" и Сбербанк, с которым компания вела совместный бизнес с 2012 года, объявили о разделе активов: интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а кредитная организация — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — Тинькофф банк. Трасту семьи Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту — 6,5%, остальные 53,1% акций — находятся в свободном обращении. По данным рейтинга РИА Новости, "Тинькофф" на 1 августа занимал 17-е место среди российских банков с активами в 767,4 миллиарда рублей.
Бизнес-центр AFI Square в Москве, где разместится новая штаб-квартира группы Тинькофф - РИА Новости, 1920, 04.06.2020
4 июня, 09:34
"Тинькофф" заключил крупнейшую в Москве сделку по аренде офисов
125156141465
Обсудить21
Олег ТиньковАркадий ВоложTCS Group Holding PLCЯндексЭкономика
Популярные комментарии
Яндекс где зарегистрирован? Не в Нидерландах случайно? Просто пасётся в России. Одна западная компания купила другую западную компанию за доллары
22 сентября, 22:00
Андрей ДашковАндрей Дашков
2230501
Теперь рекламой и баннерами Тинькофф замучают
22 сентября, 20:12
Ю.Юрий .
1750501
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин внес в Госдуму проект о новой процедуре формирования правительства
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
"Несмотря на ссоры и недоверие". Что Путин предложил на Генассамблее ООН
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен
Убийца Джона Леннона объяснил свое преступление
Производство лекарства от коронавируса Арепливир
Разработчик "Арепливира" планирует выпустить новую версию лекарства
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за "Северного потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Путин выступил на Генассамблее ООН
Здание Государственной думы РФ
"Справедливая Россия" готовит проект о химической кастрации за педофилию
Здание Совета Федерации РФ
Источник сообщил о перестановках в руководстве Совета Федерации
Митинг Раду на карантин у здания Верховной рады Украины в Киеве
Украине предрекли коллапс из-за коронавируса
Трансляция обращения президента США Дональда Трампа к Генассамблее ООН
США готовы разрушить ООН, Россия намерена ее спасти
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Невеста
Невеста умерла через несколько дней после свадьбы из-за ошибки врачей
Президент США Дональд Трамп
Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН
Алексей Навальный
Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Сервисы каршеринга заявили о невозможности вычислить пьяного водителя
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
Лента новостейМолния