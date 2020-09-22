https://ria.ru/20200922/vybory-1577591792.html

Планов по переносу единого дня голосования нет, заявил Клишас

Никакой работы по изменению даты единого дня голосования в парламенте не ведётся, таких планов нет, заявил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:21

2020-09-22T12:21

2020-09-22T12:31

совет федерации рф

госдума рф

андрей клишас

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:165:3056:1884_1400x0_80_0_0_af00666f8a917a13b36ed314815e1efb.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Никакой работы по изменению даты единого дня голосования в парламенте не ведётся, таких планов нет, заявил председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."В пакете нет ничего, что меняло бы как-то нашу избирательную систему. Это не вытекает из конституции, но в работе у нас (с <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумой</a>) нет ничего, что касалось бы изменения порядка формирования Думы или переноса дня голосования. Таких планов нет. Это пока только фантазии журналистов", - заявил он на заседании комитета.

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577084805.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, андрей клишас, политика