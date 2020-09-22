https://ria.ru/20200922/vybory-1577591792.html
Планов по переносу единого дня голосования нет, заявил Клишас
Никакой работы по изменению даты единого дня голосования в парламенте не ведётся, таких планов нет, заявил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:21
2020-09-22T12:21
2020-09-22T12:31
совет федерации рф
госдума рф
андрей клишас
политика
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Никакой работы по изменению даты единого дня голосования в парламенте не ведётся, таких планов нет, заявил председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."В пакете нет ничего, что меняло бы как-то нашу избирательную систему. Это не вытекает из конституции, но в работе у нас (с <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумой</a>) нет ничего, что касалось бы изменения порядка формирования Думы или переноса дня голосования. Таких планов нет. Это пока только фантазии журналистов", - заявил он на заседании комитета.
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577084805.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, госдума рф, андрей клишас, политика