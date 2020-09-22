https://ria.ru/20200922/tszinpin--1577622461.html
Си Цзиньпин призвал отвергать любые попытки политизации COVID-19
Любые попытки политизировать вирус COVID-19 должны отвергаться, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:21
2020-09-22T19:21
2020-09-22T19:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чжан цзюнь
коронавирусы
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
си цзиньпин
воз
китай
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<strong>ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Любые попытки политизировать вирус COVID-19 должны отвергаться, заявил во вторник председатель КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпин</a> в видеообращении на сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Сталкиваясь с вирусом, мы должны усилить солидарность и пройти через это вместе. Мы должны следовать науке, полностью содействовать ведущей роли <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, а также запустить международный механизм реагирования для того, чтобы победить вирус. Любые попытки политизации или клеймения в этом вопросе должны отвергаться", - заявил Си Цзиньпин.Ранее президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвинил <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и ВОЗ в том, что они выступили с неверными заявлениями о том, что вирус не передается от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают вирус. Он также призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса.Постперд КНР при ООН <a href="http://ria.ru/person_chzhan-tszyun/" target="_blank" data-auto="true">Чжан Цзюнь</a>, реагируя на выступление Трампа, заявил, что Китай отвергает все обвинения в свой адрес, касающиеся коронавируса, назвав их безосновательными.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/kitay-1577619294.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, чжан цзюнь, коронавирусы, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, си цзиньпин, воз, китай, оон, сша, в мире