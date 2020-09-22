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Оригинальный трюк стюардессы на борту самолета восхитил Сеть
Стюардесса оригинальным способом закрыла отсеки для ручной клади, чем привела пользователей Интернета в восторг. Видеоролик с гимнастическим трюком появился в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:56
2020-09-22T17:57
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Стюардесса оригинальным способом закрыла отсеки для ручной клади, чем привела пользователей <a href="https://ria.ru/tag_internet" target="_blank">Интернета</a> в восторг. Видеоролик с гимнастическим трюком появился в аккаунте fly_hostess_, который освещает <a href="https://www.instagram.com/fly_hostess_/" target="_blank">жизнь бортпроводниц со всего мира</a>. На видео сотрудница авиакомпании, одетая в мини-юбку, делает "стойку" на руках, опираясь на ручки кресел самолета, и закрывает ногами отсеки для багажа. После исполнения трюка девушка радостно улыбается и говорит: "у меня получилось!". Видеоролик впечатлил подписчиков аккаунта и они поспешили похвалить стюардессу за гимнастический номер."Великолепно", "Лучшее, что я видел на этой неделе", "Браво", "Идеально", "Забавно, но очень круто", "Впечатляет", — написали они.Ранее бортпроводница Алисса Корааг восхитила Сеть, <a href="https://ria.ru/20200921/styuardessa-1577576030.html" target="_blank">сев на шпагат между кресел</a> самолета. Пользователи Instagram оценили растяжку девушки и сравнили ее с артисткой балета.
https://ria.ru/20200918/styuardessa-1577419480.html
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60
шоу-бизнес

Оригинальный трюк стюардессы на борту самолета восхитил Сеть

17:56 22.09.2020 (обновлено: 17:57 22.09.2020)
2488
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Стюардесса оригинальным способом закрыла отсеки для ручной клади, чем привела пользователей Интернета в восторг. Видеоролик с гимнастическим трюком появился в аккаунте fly_hostess_, который освещает жизнь бортпроводниц со всего мира.
На видео сотрудница авиакомпании, одетая в мини-юбку, делает "стойку" на руках, опираясь на ручки кресел самолета, и закрывает ногами отсеки для багажа. После исполнения трюка девушка радостно улыбается и говорит: "у меня получилось!".
Видеоролик впечатлил подписчиков аккаунта и они поспешили похвалить стюардессу за гимнастический номер.
"Великолепно", "Лучшее, что я видел на этой неделе", "Браво", "Идеально", "Забавно, но очень круто", "Впечатляет", — написали они.
Ранее бортпроводница Алисса Корааг восхитила Сеть, сев на шпагат между кресел самолета. Пользователи Instagram оценили растяжку девушки и сравнили ее с артисткой балета.
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 05:19
Необычная поза стюардессы на трапе самолета поразила пользователей Сети
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