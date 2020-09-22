https://ria.ru/20200922/tryuk-1577616679.html

Оригинальный трюк стюардессы на борту самолета восхитил Сеть

Стюардесса оригинальным способом закрыла отсеки для ручной клади, чем привела пользователей Интернета в восторг. Видеоролик с гимнастическим трюком появился в... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:56

2020-09-22T17:56

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шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Стюардесса оригинальным способом закрыла отсеки для ручной клади, чем привела пользователей <a href="https://ria.ru/tag_internet" target="_blank">Интернета</a> в восторг. Видеоролик с гимнастическим трюком появился в аккаунте fly_hostess_, который освещает <a href="https://www.instagram.com/fly_hostess_/" target="_blank">жизнь бортпроводниц со всего мира</a>. На видео сотрудница авиакомпании, одетая в мини-юбку, делает "стойку" на руках, опираясь на ручки кресел самолета, и закрывает ногами отсеки для багажа. После исполнения трюка девушка радостно улыбается и говорит: "у меня получилось!". Видеоролик впечатлил подписчиков аккаунта и они поспешили похвалить стюардессу за гимнастический номер."Великолепно", "Лучшее, что я видел на этой неделе", "Браво", "Идеально", "Забавно, но очень круто", "Впечатляет", — написали они.Ранее бортпроводница Алисса Корааг восхитила Сеть, <a href="https://ria.ru/20200921/styuardessa-1577576030.html" target="_blank">сев на шпагат между кресел</a> самолета. Пользователи Instagram оценили растяжку девушки и сравнили ее с артисткой балета.

https://ria.ru/20200918/styuardessa-1577419480.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес