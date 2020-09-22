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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200922/tramp-1577619248.html
Эксперт рассказал, кому адресовано выступление Трампа на Генассамблее ООН
Выступление президента США Дональда Трампа на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН адресовано прежде всего американскому электорату и... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:29
2020-09-22T20:02
президентские выборы в сша - 2020
владимир батюк
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
российская академия наук
джо байден
китай
оон
сша
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Выступление президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> адресовано прежде всего американскому электорату и нацелено на привлечение избирателей, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Batjuk/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Батюк</a>.Трамп в видеообращении во вторник сосредоточился на критике <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, который он призвал "привлечь к ответственности" за распространение коронавируса. Кроме того, он призвал ООН заняться "настоящими проблемами", стоящими перед миром. В их число, по словам президента, входят терроризм, угнетение женщин, принуждение к труду, наркотрафик, торговля людьми и секс-торговля, этнические чистки, преследование по религиозным мотивам. Россию в своей речи Трамп не упоминал."Послание Трампа перед <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеей</a> ООН адресовано не всему миру, а американскому электорату. С одной стороны, его ядерному электорату — отсюда все эти пассажи в отношении Китая, а также тем избирателям, которые сейчас колеблются", — сказал РИА Новости Батюк.По его словам, подавляющее большинство избирателей в США уже определились, как будут голосовать, но еще есть колеблющиеся люди, за голоса которых идет ожесточенная борьба."Трамп постарался, во-первых, оправдаться перед этими людьми за коронавирус, все свалив на Китай. Во-вторых, разговоры о правах женщин — он в последнее время много на эту тему говорит, он и нового члена Верховного суда обещал назначить именно из представительниц слабого пола, это некое послание тем будущим его избирателям, которые сейчас не знают, как проголосовать. Таким образом часть гражданок США Трамп надеется перетянуть на свою сторону", — пояснил эксперт."Так что все это послание нужно воспринимать через призму предвыборной борьбы в США. Трампу терять нечего, он уступает до семи процентов (кандидату от демократов Джо) Байдену за оставшийся месяц с небольшим до выборов, и тут нужно идти ва-банк", — добавил он.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>. По данным ресурса RealClearPolitics.com, который обобщает все опросы и выводит средние показатели, в период с 3 по 16 сентября отрыв Байдена составил 5,8%.
https://ria.ru/20200922/amerika-1577555333.html
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577609158.html
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владимир батюк, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, российская академия наук, джо байден, китай, оон, сша, в мире

Эксперт рассказал, кому адресовано выступление Трампа на Генассамблее ООН

18:29 22.09.2020 (обновлено: 20:02 22.09.2020)
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© REUTERS / Mike SegarТрансляция обращения президента США Дональда Трампа к Генассамблее ООН
Трансляция обращения президента США Дональда Трампа к Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© REUTERS / Mike Segar
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Выступление президента США Дональда Трампа на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН адресовано прежде всего американскому электорату и нацелено на привлечение избирателей, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Трамп в видеообращении во вторник сосредоточился на критике Китая, который он призвал "привлечь к ответственности" за распространение коронавируса. Кроме того, он призвал ООН заняться "настоящими проблемами", стоящими перед миром. В их число, по словам президента, входят терроризм, угнетение женщин, принуждение к труду, наркотрафик, торговля людьми и секс-торговля, этнические чистки, преследование по религиозным мотивам. Россию в своей речи Трамп не упоминал.
"Послание Трампа перед Генассамблеей ООН адресовано не всему миру, а американскому электорату. С одной стороны, его ядерному электорату — отсюда все эти пассажи в отношении Китая, а также тем избирателям, которые сейчас колеблются", — сказал РИА Новости Батюк.
По его словам, подавляющее большинство избирателей в США уже определились, как будут голосовать, но еще есть колеблющиеся люди, за голоса которых идет ожесточенная борьба.
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"Трамп постарался, во-первых, оправдаться перед этими людьми за коронавирус, все свалив на Китай. Во-вторых, разговоры о правах женщин — он в последнее время много на эту тему говорит, он и нового члена Верховного суда обещал назначить именно из представительниц слабого пола, это некое послание тем будущим его избирателям, которые сейчас не знают, как проголосовать. Таким образом часть гражданок США Трамп надеется перетянуть на свою сторону", — пояснил эксперт.
"Так что все это послание нужно воспринимать через призму предвыборной борьбы в США. Трампу терять нечего, он уступает до семи процентов (кандидату от демократов Джо) Байдену за оставшийся месяц с небольшим до выборов, и тут нужно идти ва-банк", — добавил он.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Джо Байденом. По данным ресурса RealClearPolitics.com, который обобщает все опросы и выводит средние показатели, в период с 3 по 16 сентября отрыв Байдена составил 5,8%.
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Президентские выборы в США - 2020Владимир БатюкДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНРоссийская академия наукДжо БайденКитайООНСШАВ мире
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