https://ria.ru/20200922/tramp-1577590566.html

RT "предложил работу" Дональду Трампу

RT опубликовал ролик, посвященные президентским выборам в США. Сотрудники телеканала представили, как выглядела бы работа Дональда Трампа на телеканале. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:02

2020-09-22T12:02

2020-09-22T12:02

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. </strong>RT опубликовал <a href="https://russian.rt.com/world/video/785549-rt-predlozhil-rabotu-trampu" target="_blank" rel="nofollow noopener">ролик</a>, посвященные президентским выборам в США. Сотрудники телеканала представили, как выглядела бы работа Дональда Трампа на телеканале.На кадрах "президент" подъезжает к зданию RT на лимузине, ведет выпуск новостей вместе с коллегой, прогуливается вдоль кремлевской стены и признается, что счастлив в России."Мистер Трамп, если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением", - говорится в надписи в конце ролика.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от Демократической партии США Джо Байденом.

https://ria.ru/20200921/facebook-1577550402.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире