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Путин внес в Госдуму законопроект о внешней разведке
Президент внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий, что Совет Федерации будет рассматривать кандидатуру главы Службы внешней разведки (СВР) по... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T20:44
2020-09-22T21:24
андрей клишас
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
совет федерации рф
госдума рф
безопасность
политика
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент внёс в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект, предусматривающий, что <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> будет рассматривать кандидатуру главы Службы внешней разведки (<a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>) по представлению главы государства, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."В законе о безопасности, законе о Службе внешней разведки устанавливается, что президент РФ вносит представление по кандидатуре руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, руководителя СВР в Совет Федерации, который не позднее недельного срока информирует в письменной форме президента РФ о результатах рассмотрения представленной кандидатуры", - сказал он.
https://ria.ru/20200922/pravitelstvo-1577624475.html
Хочет создать видимость того что совфед что то решает независимо от него,лол.Мы все знаем кто у нас все решает и это не совфед.
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РИА Новости
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андрей клишас, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, госдума рф, безопасность, политика

Путин внес в Госдуму законопроект о внешней разведке

20:44 22.09.2020 (обновлено: 21:24 22.09.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий, что Совет Федерации будет рассматривать кандидатуру главы Службы внешней разведки (СВР) по представлению главы государства, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В законе о безопасности, законе о Службе внешней разведки устанавливается, что президент РФ вносит представление по кандидатуре руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, руководителя СВР в Совет Федерации, который не позднее недельного срока информирует в письменной форме президента РФ о результатах рассмотрения представленной кандидатуры", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 20:05Голосование по поправкам в Конституцию
Путин внес в Госдуму проект о новой процедуре формирования правительства
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Андрей КлишасСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Совет Федерации РФГосдума РФБезопасностьПолитика
Популярные комментарии
Хочет создать видимость того что совфед что то решает независимо от него,лол.Мы все знаем кто у нас все решает и это не совфед.
22 сентября, 21:26
Vitamin ZuevVitamin Zuev
500309
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