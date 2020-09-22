https://ria.ru/20200922/svr-1577625846.html

Путин внес в Госдуму законопроект о внешней разведке

Президент внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий, что Совет Федерации будет рассматривать кандидатуру главы Службы внешней разведки (СВР) по... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T20:44

2020-09-22T20:44

2020-09-22T21:24

андрей клишас

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

совет федерации рф

госдума рф

безопасность

политика

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент внёс в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект, предусматривающий, что <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> будет рассматривать кандидатуру главы Службы внешней разведки (<a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>) по представлению главы государства, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."В законе о безопасности, законе о Службе внешней разведки устанавливается, что президент РФ вносит представление по кандидатуре руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, руководителя СВР в Совет Федерации, который не позднее недельного срока информирует в письменной форме президента РФ о результатах рассмотрения представленной кандидатуры", - сказал он.

https://ria.ru/20200922/pravitelstvo-1577624475.html

Vitamin Zuev Хочет создать видимость того что совфед что то решает независимо от него,лол.Мы все знаем кто у нас все решает и это не совфед. 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, госдума рф, безопасность, политика