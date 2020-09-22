https://ria.ru/20200922/sveynpol-1577598070.html

Модель Victoria's Secret восхитила фанатов "обнаженным" фото

Модель бренда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол опубликовала в Instagram снимок, на котором она предстала полностью обнаженной. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:51

2020-09-22T13:51

2020-09-22T13:51

кэндис свейнпол

шоу-бизнес

victoria's secret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147569/22/1475692257_0:190:2390:1534_1400x0_80_0_0_abce3ec94e4f88cfdbf9909e1cd1cd1d.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Модель бренда <a href="http://ria.ru/organization_Victorias_Secret/" target="_blank" data-auto="true">Victoria's Secret</a> <a href="https://ria.ru/person_kendis-sveynpol/">Кэндис Свейнпол</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CFaZ5mjBIhd/" target="_blank">Instagram</a> снимок, на котором она предстала <a href="https://www.instagram.com/p/CFaZ5mjBIhd/" target="_blank">полностью обнаженной</a>. На фотографии девушка позирует без одежды и с распущенными волосами. Архивное фото она посвятила знаменитому фотографу Расселу Джеймсу. "Есть много красивых фотографий, сделанных на протяжении всей моей модной карьеры, однако именно этот снимок точно передает мою сущность... Эта фотография всегда будет моей любимой. С днем рождения, Рассел Джеймс! Скучаю по твоей энергии и скачу по лесу, как фея", — написала Свейнпол.Подписчики модели восхитились фотосессией и красотой "ангела" Victoria's Secret."Богиня", "Божественно прекрасна", "Фотография ошеломляет", "Огненная девчонка", "Так выглядит совершенство", "Мое любимое произведение искусства", — написали в комментариях. Ранее Свейнпол делилась другим <a href="https://ria.ru/20200918/model-1577435610.html" target="_blank">обнаженным снимком</a>. На нем модель позирует на полу, а часть ее тела прикрыта тканью.

https://ria.ru/20190321/1552010793.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кэндис свейнпол, шоу-бизнес, victoria's secret