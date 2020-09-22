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https://ria.ru/20200922/sveynpol-1577598070.html
Модель Victoria's Secret восхитила фанатов "обнаженным" фото
Модель бренда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол опубликовала в Instagram снимок, на котором она предстала полностью обнаженной. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:51
2020-09-22T13:51
кэндис свейнпол
шоу-бизнес
victoria's secret
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Модель бренда <a href="http://ria.ru/organization_Victorias_Secret/" target="_blank" data-auto="true">Victoria's Secret</a> <a href="https://ria.ru/person_kendis-sveynpol/">Кэндис Свейнпол</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CFaZ5mjBIhd/" target="_blank">Instagram</a> снимок, на котором она предстала <a href="https://www.instagram.com/p/CFaZ5mjBIhd/" target="_blank">полностью обнаженной</a>. На фотографии девушка позирует без одежды и с распущенными волосами. Архивное фото она посвятила знаменитому фотографу Расселу Джеймсу. "Есть много красивых фотографий, сделанных на протяжении всей моей модной карьеры, однако именно этот снимок точно передает мою сущность... Эта фотография всегда будет моей любимой. С днем рождения, Рассел Джеймс! Скучаю по твоей энергии и скачу по лесу, как фея", — написала Свейнпол.Подписчики модели восхитились фотосессией и красотой "ангела" Victoria's Secret."Богиня", "Божественно прекрасна", "Фотография ошеломляет", "Огненная девчонка", "Так выглядит совершенство", "Мое любимое произведение искусства", — написали в комментариях. Ранее Свейнпол делилась другим <a href="https://ria.ru/20200918/model-1577435610.html" target="_blank">обнаженным снимком</a>. На нем модель позирует на полу, а часть ее тела прикрыта тканью.
https://ria.ru/20190321/1552010793.html
РИА Новости
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кэндис свейнпол, шоу-бизнес, victoria's secret

Модель Victoria's Secret восхитила фанатов "обнаженным" фото

13:51 22.09.2020
4081
© AP Photo / Evan Agostini/InvisionЮжноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол во время показа нижнего белья от Victoria's Secret
Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол во время показа нижнего белья от Victoria's Secret - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Модель бренда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол опубликовала в Instagram снимок, на котором она предстала полностью обнаженной.
На фотографии девушка позирует без одежды и с распущенными волосами. Архивное фото она посвятила знаменитому фотографу Расселу Джеймсу.
"Есть много красивых фотографий, сделанных на протяжении всей моей модной карьеры, однако именно этот снимок точно передает мою сущность... Эта фотография всегда будет моей любимой. С днем рождения, Рассел Джеймс! Скучаю по твоей энергии и скачу по лесу, как фея", — написала Свейнпол.
Подписчики модели восхитились фотосессией и красотой "ангела" Victoria's Secret.
Модели Адриана Лима, Лили Дональдсон, Алессандра Амбросио, Тейлор Хилл и Марта Хант во время показа Victoria's Secret Fashion Show 2016 в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 21.03.2019
21 марта 2019, 23:34
Модель Victoria’s Secret раскрыла секрет идеальной фигуры
"Богиня", "Божественно прекрасна", "Фотография ошеломляет", "Огненная девчонка", "Так выглядит совершенство", "Мое любимое произведение искусства", — написали в комментариях.
Ранее Свейнпол делилась другим обнаженным снимком. На нем модель позирует на полу, а часть ее тела прикрыта тканью.
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Кэндис СвейнполШоу-бизнесVictoria's Secret
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