https://ria.ru/20200918/model-1577435610.html

Модель Victoria's Secret снялась практически обнаженной

Модель бренда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол опубликовала в Instagram снимок, на котором она практически полностью обнажена. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:40

2020-09-18T12:40

2020-09-18T17:43

кэндис свейнпол

victoria's secret

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Модель бренда Victoria's Secret <a href="https://ria.ru/person_kendis-sveynpol/" target="_blank">Кэндис Свейнпол</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CFN7CajhIW9/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> снимок, на котором она практически полностью обнажена.Модель на снимке лежит на полу, а часть ее тела прикрыта тканью. Также под снимком указан и фотограф Рован Пэпиер.В комментариях под постом пользователи социальной сети восхитились фотосессией. "Потрясающая", — написала olesiastefanko."Королева", — отметил altonmasos.Пользователь под ником forty_1512 назвал Кэндис идеальной женщиной, а odisiogianfranco — суперзвездой."Выглядит как искусство", — высказал мнение аккаунт candicesgypy."Ты можешь перестать быть такой идеальной?" — задался вопросом gaab.af.The.light.vendor назвал фотосессию модели невероятной.Часть пользователей также называли модель королевой и сравнивали ее с ангелом.

https://ria.ru/20200918/striptiz-1577435262.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кэндис свейнпол, victoria's secret, в мире