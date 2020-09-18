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https://ria.ru/20200918/model-1577435610.html
Модель Victoria's Secret снялась практически обнаженной
Модель бренда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол опубликовала в Instagram снимок, на котором она практически полностью обнажена. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:40
2020-09-18T17:43
кэндис свейнпол
victoria's secret
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Модель бренда Victoria's Secret <a href="https://ria.ru/person_kendis-sveynpol/" target="_blank">Кэндис Свейнпол</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CFN7CajhIW9/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> снимок, на котором она практически полностью обнажена.Модель на снимке лежит на полу, а часть ее тела прикрыта тканью. Также под снимком указан и фотограф Рован Пэпиер.В комментариях под постом пользователи социальной сети восхитились фотосессией. "Потрясающая", — написала olesiastefanko."Королева", — отметил altonmasos.Пользователь под ником forty_1512 назвал Кэндис идеальной женщиной, а odisiogianfranco — суперзвездой."Выглядит как искусство", — высказал мнение аккаунт candicesgypy."Ты можешь перестать быть такой идеальной?" — задался вопросом gaab.af.The.light.vendor назвал фотосессию модели невероятной.Часть пользователей также называли модель королевой и сравнивали ее с ангелом.
https://ria.ru/20200918/striptiz-1577435262.html
Неслыханная бездуховность!
34
Божественно!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
кэндис свейнпол, victoria's secret, в мире

Модель Victoria's Secret снялась практически обнаженной

12:40 18.09.2020 (обновлено: 17:43 18.09.2020)
27469
© AP Photo / Evan Agostini/InvisionЮжноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол во время показа нижнего белья от Victoria's Secret
Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол во время показа нижнего белья от Victoria's Secret - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Модель бренда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол опубликовала в Instagram снимок, на котором она практически полностью обнажена.
Модель на снимке лежит на полу, а часть ее тела прикрыта тканью. Также под снимком указан и фотограф Рован Пэпиер.
В комментариях под постом пользователи социальной сети восхитились фотосессией.
"Потрясающая", — написала olesiastefanko.
"Королева", — отметил altonmasos.
Пользователь под ником forty_1512 назвал Кэндис идеальной женщиной, а odisiogianfranco — суперзвездой.
"Выглядит как искусство", — высказал мнение аккаунт candicesgypy.
"Ты можешь перестать быть такой идеальной?" — задался вопросом gaab.af.
The.light.vendor назвал фотосессию модели невероятной.
Часть пользователей также называли модель королевой и сравнивали ее с ангелом.
Американская актриса и певица Майли Сайрус - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 12:30
Майли Сайрус раскритиковали за стриптиз в Instagram
2821851101
Обсудить26
Кэндис СвейнполVictoria's SecretВ мире
Популярные комментарии
Неслыханная бездуховность!
18 сентября, 16:06
MSMaksim S
6202006
Божественно!
18 сентября, 14:51
АБАлексей Булдаков
8211111
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