Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200922/supernova-1577549818.html
Колин Ферт и Стэнли Туччи рассказали, как поменялись ролями
Колин Ферт и Стэнли Туччи в интервью изданию Deadline рассказали о работе над новым фильмом "Супернова" (Supernova) об истории отношений женатой пары двух... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T01:41
2020-09-22T01:41
культура
кино и сериалы
новости культуры
колин ферт
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577548280_0:121:2399:1470_1400x0_80_0_0_7ffbd3665a8e8ea70237478e11eee926.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости</strong>. Колин Ферт и Стэнли Туччи в интервью изданию Deadline <a href="https://deadline.com/2020/09/supernova-interview-colin-firth-stanley-tucci-harry-macqueen-1234577011/" target="_blank">рассказали</a> о работе над новым фильмом "Супернова" (Supernova) об истории отношений женатой пары двух мужчин. Актеры подчеркнули, что во время репетиций они поняли, что роли друг друга им подходят больше. Главные герои Сэм (Колин Ферт) и Таскер (Стэнли Туччи) отправляются в путешествие в Озерный Край (Великобритания) в попытке смириться с деменцией Таскера. Изначально его должен был играть Колин Ферт, но затем актеры решили поменяться местами. Режиссер Гарри Маккуин поддержал их инициативу. "Я первым заговорил об этом вслух. А на правильных ли мы местах? Стэнли сразу согласился рассмотреть этот вопрос. Режиссер тоже хотел попробовать. Мне было немного жаль отказываться от роли Таскера, но я понимал, что мне больше хочется играть его партнера", — рассказал Колин Ферт. Он также добавил, что фильм получился бы совсем другим, если бы актеры остались на своих изначальных ролях. Премьера ленты состоится 23 сентября на фестивале в Сан-Себастьяне, а затем его покажут в октябре на Лондонском кинофестивале. Колин Ферт и Стэнли Туччи дружат с 2001 года, они познакомились на съемках телефильма "Конспирация" о совещании на озере Ванзе, где представители нацистской Германии обсуждали план окончательного решения еврейского вопроса.
https://ria.ru/20190917/1558780052.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577548280_0:26:2495:1898_1400x0_80_0_0_b27aa2060c97539a7c43596459918961.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, колин ферт, великобритания

Колин Ферт и Стэнли Туччи рассказали, как поменялись ролями

01:41 22.09.2020
21
© AP Photo / Chris Pizzello Колин Ферт и Стэнли Туччи
 Колин Ферт и Стэнли Туччи - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Колин Ферт и Стэнли Туччи в интервью изданию Deadline рассказали о работе над новым фильмом "Супернова" (Supernova) об истории отношений женатой пары двух мужчин.
Актеры подчеркнули, что во время репетиций они поняли, что роли друг друга им подходят больше.
Главные герои Сэм (Колин Ферт) и Таскер (Стэнли Туччи) отправляются в путешествие в Озерный Край (Великобритания) в попытке смириться с деменцией Таскера. Изначально его должен был играть Колин Ферт, но затем актеры решили поменяться местами. Режиссер Гарри Маккуин поддержал их инициативу.
"Я первым заговорил об этом вслух. А на правильных ли мы местах? Стэнли сразу согласился рассмотреть этот вопрос. Режиссер тоже хотел попробовать. Мне было немного жаль отказываться от роли Таскера, но я понимал, что мне больше хочется играть его партнера", — рассказал Колин Ферт.
Он также добавил, что фильм получился бы совсем другим, если бы актеры остались на своих изначальных ролях.
Премьера ленты состоится 23 сентября на фестивале в Сан-Себастьяне, а затем его покажут в октябре на Лондонском кинофестивале.
Колин Ферт и Стэнли Туччи дружат с 2001 года, они познакомились на съемках телефильма "Конспирация" о совещании на озере Ванзе, где представители нацистской Германии обсуждали план окончательного решения еврейского вопроса.
Кадр из тизера к фильму Таинственный сад - РИА Новости, 1920, 17.09.2019
17 сентября 2019, 21:10Культура
В Сети появился первый тизер фильма "Таинственный сад" с Колином Фертом
000000
КультураКино и сериалыНовости культурыКолин ФертВеликобритания
Рекомендуем
Актер Джонни Депп на пресс-конференции фильма о музыканте Шейне Макгоуэне
Джонни Депп восхитил поклонников внешним видом на кинофестивале в Испании
Российские рубли
Назван верный способ добиться повышения зарплаты
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Глава ВОЗ назвал число вакцин-кандидатов от COVID-19
Электронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве
Названо условие роста евро выше 90 рублей
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
В Карачаево-Черкесии автомобиль упал в каньон
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Иран оценил возможность возобновления отношений с США
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
Слуцкий обвинил США в попытке взять на себя роль Совбеза ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что практика санкций заразительна
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаевым заинтересовался Следственный комитет
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал санкции США за сотрудничество с Ираном нелегальными
Дженнифер Энистон/Трэйси Эллис Росс/Джамила Джамил
Смокинги, пижамы и вечерние наряды: лучшие образы звезд на премии "Эмми"
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Лавров выступил от лица ОДКБ на сессии Генассамблеи ООН
03:00Российские ученые определили, как именно климат влияет на развитие лесов
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
Лента новостейМолния