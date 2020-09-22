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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200922/sudi-1577626988.html
Внесенный в Госдуму проект предусматривает сокращение числа судей КС
Президент внёс в Госдуму во исполнение конституционных изменений законопроект, предусматривающий сокращение численности Конституционного суда РФ с 19 до 11... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T21:09
2020-09-22T21:12
голосование по поправкам в конституцию
андрей клишас
конституция рф
совет федерации рф
госдума рф
конституционный суд рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент внёс в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> во исполнение конституционных изменений законопроект, предусматривающий сокращение численности Конституционного суда РФ с 19 до 11 судей, сообщил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Законопроект предусматривает, что если в случае выбытия судьи из состава КС РФ число судей окажется менее восьми от общего числа судей, представление о назначении другого лица на вакантное место судьи вносится президентом РФ в Совет Федерации не позднее месяца со дня открытия вакансии. "Конституционный суд правомочен принимать решения в заседаниях при наличии не менее шести от числа действующих судей", - уточнил Клишас.Также закон устанавливает, что КС разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, а также о возможности исполнения решения иностранного или международного суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российскую Федерацию</a>, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации."Законопроект устанавливает порядок рассмотрения указанных запросов", - сказал Клишас.
https://ria.ru/20200922/svr-1577625846.html
https://ria.ru/20200922/pravitelstvo-1577624475.html
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андрей клишас, конституция рф, совет федерации рф, госдума рф, конституционный суд рф, владимир путин, политика

Внесенный в Госдуму проект предусматривает сокращение числа судей КС

21:09 22.09.2020 (обновлено: 21:12 22.09.2020)
909
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКонституционный суд РФ. Архивное фото
Конституционный суд РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент внёс в Госдуму во исполнение конституционных изменений законопроект, предусматривающий сокращение численности Конституционного суда РФ с 19 до 11 судей, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В федеральном конституционном законе закрепляются положения, согласно которым Конституционный суд РФ состоит из 11 судей, включая председателя Конституционного суда РФ и его заместителя.

Андрей Клишас
Андрей Клишас
председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 20:44
Путин внес в Госдуму законопроект о внешней разведке
Законопроект предусматривает, что если в случае выбытия судьи из состава КС РФ число судей окажется менее восьми от общего числа судей, представление о назначении другого лица на вакантное место судьи вносится президентом РФ в Совет Федерации не позднее месяца со дня открытия вакансии. "Конституционный суд правомочен принимать решения в заседаниях при наличии не менее шести от числа действующих судей", - уточнил Клишас.
Также закон устанавливает, что КС разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, а также о возможности исполнения решения иностранного или международного суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации.
"Законопроект устанавливает порядок рассмотрения указанных запросов", - сказал Клишас.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 20:05Голосование по поправкам в Конституцию
Путин внес в Госдуму проект о новой процедуре формирования правительства
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Голосование по поправкам в КонституциюАндрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФКонституционный суд РФВладимир ПутинПолитика
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