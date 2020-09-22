https://ria.ru/20200922/sudi-1577626988.html

Внесенный в Госдуму проект предусматривает сокращение числа судей КС

Президент внёс в Госдуму во исполнение конституционных изменений законопроект, предусматривающий сокращение численности Конституционного суда РФ с 19 до 11... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T21:09

2020-09-22T21:09

2020-09-22T21:12

голосование по поправкам в конституцию

андрей клишас

конституция рф

совет федерации рф

госдума рф

конституционный суд рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент внёс в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> во исполнение конституционных изменений законопроект, предусматривающий сокращение численности Конституционного суда РФ с 19 до 11 судей, сообщил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Законопроект предусматривает, что если в случае выбытия судьи из состава КС РФ число судей окажется менее восьми от общего числа судей, представление о назначении другого лица на вакантное место судьи вносится президентом РФ в Совет Федерации не позднее месяца со дня открытия вакансии. "Конституционный суд правомочен принимать решения в заседаниях при наличии не менее шести от числа действующих судей", - уточнил Клишас.Также закон устанавливает, что КС разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, а также о возможности исполнения решения иностранного или международного суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российскую Федерацию</a>, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации."Законопроект устанавливает порядок рассмотрения указанных запросов", - сказал Клишас.

https://ria.ru/20200922/svr-1577625846.html

https://ria.ru/20200922/pravitelstvo-1577624475.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, конституция рф, совет федерации рф, госдума рф, конституционный суд рф, владимир путин, политика