Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/ssha-1577593592.html
Жириновский рассказал, когда США перестанут существовать как государство
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что через 15-20 лет, когда ему исполнится 100 лет, США перестанут существовать как государство. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:45
2020-09-22T12:45
дональд трамп
лдпр
владимир жириновский
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574726923_0:0:2712:1526_1400x0_80_0_0_e81da5a1647fdde90369f9e5b74ffb60.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> считает, что через 15-20 лет, когда ему исполнится 100 лет, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> перестанут существовать как государство.Он напомнил, что ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что Россия якобы украла идею гиперзвуковой ракеты."Трамп, ты посмотри на историю ваших изобретений. Все это сделали евреи, немцы и русские. Американцы ни на что не способны - это ковбои, пепси-кола, виски, пистолет. И все. Поэтому никто ничего не крадет. Это вы крадете у всего мира достижения. Никакой ракеты более мощной, чем у нас, у Трампа нет. Вообще ничего нет. Страна-барахолка, страна-"черкизон", которой осталось жить максимум 15-20 лет. К моему столетию этого государства не будет. Это будет подарок, когда объявят, что исчезло, расформировано государство США. Его больше нету. Будут мексиканцы, канадцы, кто угодно. Но с США пора заканчивать уже в ближайшие десятилетия", - сказал Жириновский журналистам.
https://ria.ru/20200922/amerika-1577555333.html
Жириновский молодец! Но надо признать что многие из его пророчеств сбылись! Так что ждёмс :-)
165
На сколько я помню в 90х США как раз таки разобрали СССР
88
31
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574726923_0:0:2712:2034_1400x0_80_0_0_5035f9cd31015cc9923604847259e98a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, лдпр, владимир жириновский, сша, в мире

Жириновский рассказал, когда США перестанут существовать как государство

12:45 22.09.2020
57030
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что через 15-20 лет, когда ему исполнится 100 лет, США перестанут существовать как государство.
Он напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы украла идею гиперзвуковой ракеты.
"Трамп, ты посмотри на историю ваших изобретений. Все это сделали евреи, немцы и русские. Американцы ни на что не способны - это ковбои, пепси-кола, виски, пистолет. И все. Поэтому никто ничего не крадет. Это вы крадете у всего мира достижения. Никакой ракеты более мощной, чем у нас, у Трампа нет. Вообще ничего нет. Страна-барахолка, страна-"черкизон", которой осталось жить максимум 15-20 лет. К моему столетию этого государства не будет. Это будет подарок, когда объявят, что исчезло, расформировано государство США. Его больше нету. Будут мексиканцы, канадцы, кто угодно. Но с США пора заканчивать уже в ближайшие десятилетия", - сказал Жириновский журналистам.
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден в Национальном центре Конституции в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 08:00
Америку уничтожают радикалы и слабоумие
7341371091244
Обсудить31
Дональд ТрампЛДПРВладимир ЖириновскийСШАВ мире
Популярные комментарии
Жириновский молодец! Но надо признать что многие из его пророчеств сбылись! Так что ждёмс :-)
22 сентября, 12:50
Eugene CitizenEugene Citizen
133102106
На сколько я помню в 90х США как раз таки разобрали СССР
22 сентября, 13:26
sserj1679
26103256
Рекомендуем
Свежая еда / Мюсли
Названы самые опасные для завтрака продукты
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения коронавируса
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Эксперт рассказал о значении призыва Меркель к реформе Совбеза ООН
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Хендерсоне, штат Невада
Смерть открыла США дорогу к победе Трампа — или к гражданской войне
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден в Национальном центре Конституции в Филадельфии
Америку уничтожают радикалы и слабоумие
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
В Кремле заявили о сложностях в расследовании инцидента с Навальным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
Эксперт рассказал, когда решится судьба "Северного потока — 2"
Крымский мост
На Украине обвинили Обаму в "сдаче" Крыма
LIVE: Выступление Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН. Прямая трансляция
Российские стратегические ракетоносцы облетают границы Белоруссии со странами НАТО и Украиной
Российские Ту-160 облетели границу Белоруссии с НАТО
Ребенок с высокой температурой
Мясников назвал самые опасные народные средства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Сервисы каршеринга заявили о невозможности вычислить пьяного водителя
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
Лента новостейМолния