https://ria.ru/20200922/ssha-1577593592.html

Жириновский рассказал, когда США перестанут существовать как государство

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что через 15-20 лет, когда ему исполнится 100 лет, США перестанут существовать как государство. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:45

2020-09-22T12:45

2020-09-22T12:45

дональд трамп

лдпр

владимир жириновский

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> считает, что через 15-20 лет, когда ему исполнится 100 лет, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> перестанут существовать как государство.Он напомнил, что ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что Россия якобы украла идею гиперзвуковой ракеты."Трамп, ты посмотри на историю ваших изобретений. Все это сделали евреи, немцы и русские. Американцы ни на что не способны - это ковбои, пепси-кола, виски, пистолет. И все. Поэтому никто ничего не крадет. Это вы крадете у всего мира достижения. Никакой ракеты более мощной, чем у нас, у Трампа нет. Вообще ничего нет. Страна-барахолка, страна-"черкизон", которой осталось жить максимум 15-20 лет. К моему столетию этого государства не будет. Это будет подарок, когда объявят, что исчезло, расформировано государство США. Его больше нету. Будут мексиканцы, канадцы, кто угодно. Но с США пора заканчивать уже в ближайшие десятилетия", - сказал Жириновский журналистам.

https://ria.ru/20200922/amerika-1577555333.html

Eugene Citizen Жириновский молодец! Но надо признать что многие из его пророчеств сбылись! Так что ждёмс :-) 165

serj1679 На сколько я помню в 90х США как раз таки разобрали СССР 88

31

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, лдпр, владимир жириновский, сша, в мире