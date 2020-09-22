https://ria.ru/20200922/sroki-1577601592.html

Мясников оценил сроки восстановления Навального

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил темпы восстановления Алексея Навального после того, как ему стало плохо на борту самолета. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:38

2020-09-22T14:38

2020-09-22T14:38

госпитализация алексея навального

александр мясников (врач)

алексей навальный

москва

омск

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> оценил темпы восстановления <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> после того, как ему стало плохо на борту самолета. В своем <a href="https://t.me/drmyasnikov/563" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм-канале</a> медик написал, что не сомневается в том, что блогер был в коме, а его жизнь была под серьезной угрозой. Мясников подчеркнул, что Навальный болел "по-настоящему" а тем, кто сомневается, посоветовал спросить об этом у омских врачей. Говоря о возможном отравлении блогера "Новичком", он заявил, что интоксикация такими веществами исключает шансы выжить. "Не оставляют (шансов) по определению, поэтому скорость восстановления тут ни о чем не говорит", — пояснил врач. По словам Мясникова, темпы выздоровления Навального укладываются в средние значения для реанимационного больного. Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Воздушное судно экстренно село в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в анализах Навального не нашли.Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлине</a>. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. Сейчас он восстанавливается.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее, прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.При этом известно, что у германской разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.

https://ria.ru/20200921/koma-1577554794.html

https://ria.ru/20200921/odezhda-1577550262.html

Павлуша Шапкин Говорящая голова с федерального канала ставит диагнозы на расстоянии? Кашпировский))) 44

5

москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, александр мясников (врач), алексей навальный, москва, омск, берлин (город), происшествия