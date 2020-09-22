Мясников оценил сроки восстановления Навального
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников оценил темпы восстановления Алексея Навального после того, как ему стало плохо на борту самолета.
В своем телеграм-канале медик написал, что не сомневается в том, что блогер был в коме, а его жизнь была под серьезной угрозой.
"Это не симуляция. Другое дело — природа его заболевания или интоксикации, если она была?" — написал он.
Мясников подчеркнул, что Навальный болел "по-настоящему" а тем, кто сомневается, посоветовал спросить об этом у омских врачей.
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Говоря о возможном отравлении блогера "Новичком", он заявил, что интоксикация такими веществами исключает шансы выжить.
"Не оставляют (шансов) по определению, поэтому скорость восстановления тут ни о чем не говорит", — пояснил врач.
По словам Мясникова, темпы выздоровления Навального укладываются в средние значения для реанимационного больного.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Воздушное судно экстренно село в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в анализах Навального не нашли.
Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. Сейчас он восстанавливается.
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Власти Германии утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее, прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.
При этом известно, что у германской разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.