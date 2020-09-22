https://ria.ru/20200922/shkoly-1577615286.html

В России утвердили приоритет приема в одну школу братьев и сестер

Министерство просвещения РФ утвердило порядок приёма детей на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:39

2020-09-22T17:39

2020-09-22T17:49

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_R" target="_blank">Министерство просвещения РФ</a> утвердило порядок приёма детей на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, среди новшеств - приоритетный прием в школу детей, у которых в ней уже учатся брат или сестра, сообщается на сайте ведомства.Уточняется, что приём заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на закреплённой территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный приём, начинается 1 апреля и завершается 30 июня. Директор школы издаёт приказ о приёме детей в течение трех рабочих дней после завершения приёма заявлений. Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений начинается 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.Порядок также закрепляет возраст, с которого может начаться обучение в начальной школе - шесть лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 8 лет. Для обучения в более раннем или более позднем возрасте требуется письменное заявление родителей и разрешение учредителя школы.Также, согласно документу, распорядительный акт о закреплении школы за микрорайоном должен издаваться не позднее 15 марта текущего года, школа должна опубликовать его на своём сайте в течение 10 календарных дней с момента издания.Документы о приёме в школу, руководствуясь новым порядком, можно подать лично или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также по электронной почте образовательной организации, или через официальный сайт школы, или с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг.

https://ria.ru/20200909/ekzameny-1576974321.html

https://ria.ru/20200921/shkoly-1577551254.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество