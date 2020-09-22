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https://ria.ru/20200922/shifrovanie-1577608281.html
Эксперты рассказали о рисках ослабления шифрования сайтов
Ослабление шифрования сайтов увеличивает риски несанкционированного доступа к информации пользователей, однако пользователи могут обойти запрет на шифрование,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:05
2020-09-22T16:05
александр калинин
group-ib
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Ослабление шифрования сайтов увеличивает риски несанкционированного доступа к информации пользователей, однако пользователи могут обойти запрет на шифрование, как и блокировку мессенджера Telegram, через технологию VPN, считают опрошенные РИА Новости эксперты.В понедельник <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_svjazi_i_massovykh_kommunikacijj_RF/" target="_blank">Минцифры</a> опубликовало законопроект, который предлагает запретить использование на территории РФ ряда протоколов шифрования, поскольку они затрудняют выявление ресурсов с противоправной информацией. В частности, эти протоколы позволяют скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта.Как отметил руководитель отдела аналитики SearchInform Алексей Парфентьев, законодателям не нравится, что все большее распространение получают методы шифрования (TLS 1.3, ESNI, DNS over HTTPS и DNS over TLS), которые усложняют выявление небезопасного контента. "Но эти же методы делают жизнь пользователей интернета более безопасной... Отказ даже от части анонимности ослабляет защиту в целом. Поэтому решать один вопрос безопасности за счет другого – неправильный метод", - считает он.По словам руководителя отдела CERT-GIB компании <a href="http://ria.ru/organization_Group_IB/" target="_blank" data-auto="true">Group-IB</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Kalinin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Калинина</a>, идентификатор интернет-страницы или сайта позволяет защититься от внешних наблюдателей - администраторов сети, операторов связи, различных систем мониторинга. "Их может быть очень много на пути прохождения трафика от вашего устройства до места хранения контента. Сейчас практически везде внедрено шифрование на сайтах, и это тоже проходило не без сложностей, однако плюсы технологии довольно быстро перевесили неудобства", - отмечает он.С другой стороны, по его словам, ослабление шифрования усложнит работу различных сервисов, призванных защищать пользователей. "Так, например, недоступны будут сервисы операторов, которые блокируют сайты с нежелательным контентом по доменным именам, некоторые типы родительского контроля станут недоступны, расследование части киберпреступлений также будет осложнено", - добавил он.Впрочем, по мнению Калинина, российские пользователи могут решить эту проблему. "Как и в случае с Telegram, пользователи тоже попытаются обойти запреты. Альтернативой шифрованию может стать технология VPN, которая в последнее время стала очень актуальна, также можно скрывать от посторонних глаз посещаемые сайты", - пояснил он.
https://ria.ru/20200515/1571475439.html
https://ria.ru/20200922/roskomnadzor-1577604796.html
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александр калинин, group-ib, общество

Эксперты рассказали о рисках ослабления шифрования сайтов

16:05 22.09.2020
208
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
CC0 / StockSnap /
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ослабление шифрования сайтов увеличивает риски несанкционированного доступа к информации пользователей, однако пользователи могут обойти запрет на шифрование, как и блокировку мессенджера Telegram, через технологию VPN, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В понедельник Минцифры опубликовало законопроект, который предлагает запретить использование на территории РФ ряда протоколов шифрования, поскольку они затрудняют выявление ресурсов с противоправной информацией. В частности, эти протоколы позволяют скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта.
- РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 09:08РИА Наука
Российские ученые разработали схему шифрования данных "умных" устройств
Как отметил руководитель отдела аналитики SearchInform Алексей Парфентьев, законодателям не нравится, что все большее распространение получают методы шифрования (TLS 1.3, ESNI, DNS over HTTPS и DNS over TLS), которые усложняют выявление небезопасного контента. "Но эти же методы делают жизнь пользователей интернета более безопасной... Отказ даже от части анонимности ослабляет защиту в целом. Поэтому решать один вопрос безопасности за счет другого – неправильный метод", - считает он.
По словам руководителя отдела CERT-GIB компании Group-IB Александра Калинина, идентификатор интернет-страницы или сайта позволяет защититься от внешних наблюдателей - администраторов сети, операторов связи, различных систем мониторинга. "Их может быть очень много на пути прохождения трафика от вашего устройства до места хранения контента. Сейчас практически везде внедрено шифрование на сайтах, и это тоже проходило не без сложностей, однако плюсы технологии довольно быстро перевесили неудобства", - отмечает он.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 15:21
Роскомнадзор будет предоставлять сведения о пиратских сайтах ВОИС
С другой стороны, по его словам, ослабление шифрования усложнит работу различных сервисов, призванных защищать пользователей. "Так, например, недоступны будут сервисы операторов, которые блокируют сайты с нежелательным контентом по доменным именам, некоторые типы родительского контроля станут недоступны, расследование части киберпреступлений также будет осложнено", - добавил он.
Впрочем, по мнению Калинина, российские пользователи могут решить эту проблему. "Как и в случае с Telegram, пользователи тоже попытаются обойти запреты. Альтернативой шифрованию может стать технология VPN, которая в последнее время стала очень актуальна, также можно скрывать от посторонних глаз посещаемые сайты", - пояснил он.
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Александр КалининGroup-IBОбщество
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