https://ria.ru/20200922/shifrovanie-1577608281.html

Эксперты рассказали о рисках ослабления шифрования сайтов

Ослабление шифрования сайтов увеличивает риски несанкционированного доступа к информации пользователей, однако пользователи могут обойти запрет на шифрование,... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:05

2020-09-22T16:05

2020-09-22T16:05

александр калинин

group-ib

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Ослабление шифрования сайтов увеличивает риски несанкционированного доступа к информации пользователей, однако пользователи могут обойти запрет на шифрование, как и блокировку мессенджера Telegram, через технологию VPN, считают опрошенные РИА Новости эксперты.В понедельник <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_svjazi_i_massovykh_kommunikacijj_RF/" target="_blank">Минцифры</a> опубликовало законопроект, который предлагает запретить использование на территории РФ ряда протоколов шифрования, поскольку они затрудняют выявление ресурсов с противоправной информацией. В частности, эти протоколы позволяют скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта.Как отметил руководитель отдела аналитики SearchInform Алексей Парфентьев, законодателям не нравится, что все большее распространение получают методы шифрования (TLS 1.3, ESNI, DNS over HTTPS и DNS over TLS), которые усложняют выявление небезопасного контента. "Но эти же методы делают жизнь пользователей интернета более безопасной... Отказ даже от части анонимности ослабляет защиту в целом. Поэтому решать один вопрос безопасности за счет другого – неправильный метод", - считает он.По словам руководителя отдела CERT-GIB компании <a href="http://ria.ru/organization_Group_IB/" target="_blank" data-auto="true">Group-IB</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Kalinin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Калинина</a>, идентификатор интернет-страницы или сайта позволяет защититься от внешних наблюдателей - администраторов сети, операторов связи, различных систем мониторинга. "Их может быть очень много на пути прохождения трафика от вашего устройства до места хранения контента. Сейчас практически везде внедрено шифрование на сайтах, и это тоже проходило не без сложностей, однако плюсы технологии довольно быстро перевесили неудобства", - отмечает он.С другой стороны, по его словам, ослабление шифрования усложнит работу различных сервисов, призванных защищать пользователей. "Так, например, недоступны будут сервисы операторов, которые блокируют сайты с нежелательным контентом по доменным именам, некоторые типы родительского контроля станут недоступны, расследование части киберпреступлений также будет осложнено", - добавил он.Впрочем, по мнению Калинина, российские пользователи могут решить эту проблему. "Как и в случае с Telegram, пользователи тоже попытаются обойти запреты. Альтернативой шифрованию может стать технология VPN, которая в последнее время стала очень актуальна, также можно скрывать от посторонних глаз посещаемые сайты", - пояснил он.

https://ria.ru/20200515/1571475439.html

https://ria.ru/20200922/roskomnadzor-1577604796.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр калинин, group-ib, общество