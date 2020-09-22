https://ria.ru/20200922/semki-1577561884.html
Возобновились съемки третьего фильма о "Фантастических тварях"
Исполнитель главной роли Эдди Редмэйн рассказал Шону О’Коннеллу из CinemaBlend, что актеры и съемочная группа, задействованные в фильмах "Фантастические твари и РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T07:29
2020-09-22T07:29
2020-09-22T07:29
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
эдди редмэйн
роберт паттинсон
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Исполнитель главной роли Эдди Редмэйн <a href="https://www.cinemablend.com/news/2555115/eddie-redmayne-confirms-fantastic-beasts-3-filming-has-resumed-and-describes-the-new-normal-on-set" target="_blank">рассказал</a> Шону О’Коннеллу из CinemaBlend, что актеры и съемочная группа, задействованные в фильмах "Фантастические твари и где они обитают", возобновили работу над третьей частью франшизы. В июле руководители Warner Bros. подчеркнули, студия будет соблюдать строгие правила, чтобы обеспечить безопасность актеров и съемочной группы. Поэтому когда <a href="https://ria.ru/20200904/pattinson-1576722934.html" target="_blank">стало известно</a>, что тест на коронавирус у Роберта Паттинсона оказался положительным, съемки "Бэтмена", в котором он играет главную роль, на какое-то время приостановили. В конце марта Дэн Фоглер, исполнивший в фэнтезийной франшизе роль магла Якоба Ковальски, <a href="https://ria.ru/20200328/1569265091.html" target="_blank">сообщил</a>, что в третьей части герои станут участниками масштабной магической битвы на фоне Второй мировой войны. Выход фильма запланирован на ноябрь 2021 года.
https://ria.ru/20200903/prodolzhenie-1576647446.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, эдди редмэйн, роберт паттинсон