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https://ria.ru/20200904/pattinson-1576722934.html
Съемки "Бэтмена" остановили из-за заражения Паттинсона коронавирусом
Съемки нового фильма про супергероя Бэтмена в Великобритании приостановлены из-за заболевания исполнителя главной роли Роберта Паттинсона коронавирусом,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:44
2020-09-04T11:01
культура
коронавирус covid-19
новости культуры
роберт паттинсон
великобритания
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Съемки нового фильма про супергероя Бэтмена в Великобритании приостановлены из-за заболевания исполнителя главной роли Роберта Паттинсона коронавирусом, <a href="https://www.vanityfair.com/hollywood/2020/09/09/robert-pattinson-the-batman-coronavirus" target="_blank">сообщает</a> журнал Vanity Fair со ссылкой на компанию Warner Bros."Один из членов съемочной команды фильма "Бэтмен" сдал положительный анализ на COVID-19, он сейчас находится на карантине в соответствии с установленными правилами. Съемки фильма временно приостановлены", - заявила компания Warner Bros., не уточняя, о каком именно члене съемочной команды идет речь. Согласно информации Vanity Fair, представители киноконцерна подразумевают именно Роберта Паттинсона.В связи с заболеванием актера съемки нового фильма про Бэтмена были приостановлены спустя несколько дней после возобновления.Фильм "Бэтмен" снят на основе комиксов DC Comics. Первая экранизация появилась в 40-е годы. Новый "Бэтмен" будет повествовать о событиях, произошедших спустя два года после прибытия супергероя в Готэм. Главный герой кинокомикса вступит в борьбу с несколькими криминальными группировками и начнет расследования убийства своих родителей. Выход фильма запланирован на 2021 год.
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коронавирус covid-19, новости культуры, роберт паттинсон, великобритания

Съемки "Бэтмена" остановили из-за заражения Паттинсона коронавирусом

10:44 04.09.2020 (обновлено: 11:01 04.09.2020)
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© 6th & Idaho Productions (2021)Роберт Паттинсон в роли Бэтмена
Роберт Паттинсон в роли Бэтмена - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© 6th & Idaho Productions (2021)
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Съемки нового фильма про супергероя Бэтмена в Великобритании приостановлены из-за заболевания исполнителя главной роли Роберта Паттинсона коронавирусом, сообщает журнал Vanity Fair со ссылкой на компанию Warner Bros.
"Один из членов съемочной команды фильма "Бэтмен" сдал положительный анализ на COVID-19, он сейчас находится на карантине в соответствии с установленными правилами. Съемки фильма временно приостановлены", - заявила компания Warner Bros., не уточняя, о каком именно члене съемочной команды идет речь. Согласно информации Vanity Fair, представители киноконцерна подразумевают именно Роберта Паттинсона.
В связи с заболеванием актера съемки нового фильма про Бэтмена были приостановлены спустя несколько дней после возобновления.
Фильм "Бэтмен" снят на основе комиксов DC Comics. Первая экранизация появилась в 40-е годы. Новый "Бэтмен" будет повествовать о событиях, произошедших спустя два года после прибытия супергероя в Готэм. Главный герой кинокомикса вступит в борьбу с несколькими криминальными группировками и начнет расследования убийства своих родителей. Выход фильма запланирован на 2021 год.
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