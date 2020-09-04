https://ria.ru/20200904/pattinson-1576722934.html

Съемки "Бэтмена" остановили из-за заражения Паттинсона коронавирусом

Съемки нового фильма про супергероя Бэтмена в Великобритании приостановлены из-за заболевания исполнителя главной роли Роберта Паттинсона коронавирусом,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:44

2020-09-04T10:44

2020-09-04T11:01

культура

коронавирус covid-19

новости культуры

роберт паттинсон

великобритания

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Съемки нового фильма про супергероя Бэтмена в Великобритании приостановлены из-за заболевания исполнителя главной роли Роберта Паттинсона коронавирусом, <a href="https://www.vanityfair.com/hollywood/2020/09/09/robert-pattinson-the-batman-coronavirus" target="_blank">сообщает</a> журнал Vanity Fair со ссылкой на компанию Warner Bros."Один из членов съемочной команды фильма "Бэтмен" сдал положительный анализ на COVID-19, он сейчас находится на карантине в соответствии с установленными правилами. Съемки фильма временно приостановлены", - заявила компания Warner Bros., не уточняя, о каком именно члене съемочной команды идет речь. Согласно информации Vanity Fair, представители киноконцерна подразумевают именно Роберта Паттинсона.В связи с заболеванием актера съемки нового фильма про Бэтмена были приостановлены спустя несколько дней после возобновления.Фильм "Бэтмен" снят на основе комиксов DC Comics. Первая экранизация появилась в 40-е годы. Новый "Бэтмен" будет повествовать о событиях, произошедших спустя два года после прибытия супергероя в Готэм. Главный герой кинокомикса вступит в борьбу с несколькими криминальными группировками и начнет расследования убийства своих родителей. Выход фильма запланирован на 2021 год.

https://ria.ru/20200712/1573714959.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, новости культуры, роберт паттинсон, великобритания