https://ria.ru/20200922/restoran-1577593800.html
Жириновский предложил закрыть бары и рестораны из-за COVID-19
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что все бары и рестораны надо закрывать, так как из-за популярности их посещения растет число заболевших коронавирусом... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:48
2020-09-22T12:48
2020-09-22T12:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
лдпр
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> считает, что все бары и рестораны надо закрывать, так как из-за популярности их посещения растет число заболевших коронавирусом среди молодежи."Идет увеличение числа заболевших среди молодежи - все закрыть - бары, рестораны, дискотеки, флешмобы, всякие общественные мероприятия. Вот в вузах садитесь, социальная дистанция два метра и сокращенный вариант два часа, три часа, и не по 8 часов", - сказал Жириновский журналистам.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
2
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лдпр, владимир жириновский, общество