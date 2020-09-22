https://ria.ru/20200922/restoran-1577593800.html

Жириновский предложил закрыть бары и рестораны из-за COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что все бары и рестораны надо закрывать, так как из-за популярности их посещения растет число заболевших коронавирусом... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:48

2020-09-22T12:48

2020-09-22T12:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

лдпр

владимир жириновский

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> считает, что все бары и рестораны надо закрывать, так как из-за популярности их посещения растет число заболевших коронавирусом среди молодежи."Идет увеличение числа заболевших среди молодежи - все закрыть - бары, рестораны, дискотеки, флешмобы, всякие общественные мероприятия. Вот в вузах садитесь, социальная дистанция два метра и сокращенный вариант два часа, три часа, и не по 8 часов", - сказал Жириновский журналистам.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лдпр, владимир жириновский, общество