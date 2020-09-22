https://ria.ru/20200922/religiya-1577590765.html

Религиовед рассказал о секте "Церковь последнего завета"

Следователи накопили достаточный компромат на лидеров общины Виссариона "Город Солнца" в Курагинском районе Красноярского края, с этим и можно связать... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:05

2020-09-22T12:05

2020-09-22T12:40

религия

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роман силантьев

религия и мировоззрение

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

минусинск

курагинский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Следователи накопили достаточный компромат на лидеров общины Виссариона "Город Солнца" в <a href="http://ria.ru/location_Kuraginskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Курагинском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, с этим и можно связать последовавшие активные действия силовиков, заявил РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (<a href="http://ria.ru/organization_VRNS/" target="_blank" data-auto="true">ВРНС</a>) религиовед <a href="http://ria.ru/person_Roman_Silantev/" target="_blank" data-auto="true">Роман Силантьев</a>.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, следователи задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" в Красноярском крае Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Им планируется предъявить обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием), пунктам "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам). По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие.Силантьев обратил внимание на закрытый и замкнутый характер общины Виссариона, в таких условиях "часто фигурирует и определенного рода преступность – изнасилования и иные преступления против половой неприкосновенности, избиения, суициды, которые скрывают"."Но это до поры до времени – постепенно это все выходит наружу, поступает в органы, они копят эту информацию и, когда получают необходимую массу доказательств, принимают меры. Видимо, длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы и сейчас, насколько я понимаю, было принято решение ликвидировать это образование, поскольку явно сложились возможности лидеров посадить по совокупности статей", - отметил Силантьев.По его словам, речь идет о "довольно старой секте", известной еще с конца 1980-х - начала 1990-х годов, когда "местный гаишник из <a href="http://ria.ru/location_Minusinsk/" target="_blank" data-auto="true">Минусинска</a> провозгласил себя Христом, написал книжку "Последний завет" и призвал строить "Город Солнца" в местной тайге". "В Курагинском районе они два населенных пункта и заселили. Тогда была такая мода: много было "лжехристов", Виссариону приходилось конкурировать и с Марией Дэви Христос, и с Секо Асахарой, и с Муном – все они, в общем, себя спасителями провозглашали", - рассказал Силантьев.По его словам, община Виссариона оказалась "достаточно живучей": порядка 3 тысяч человек к нему переселились, продав недвижимость и обеспечив финансовый фундамент секты."Они там прижились, уже там поколение людей выросло, обжились, какими-то промыслами стали заниматься. И постепенно это все эволюционировало в некое эко-поселение. Они практически прекратили заниматься миссионерской деятельностью, смягчили запреты и стали больше похожи не на тоталитарную секту, а некое общество экологических активистов. Но это на первый взгляд", - отметил эксперт.Он пояснил, что изначально у последователей Виссариона были "самые дикие пищевые запреты" - запрещалось есть мясо, рыбу, соль, сахар, грибы, и "даже воду пить одно время запрещалось". Члены общины питались, в основном, горохом.Кроме того, по его данным, был запрет на обращение к медикам, из-за чего наблюдались летальные исходы и "смертность была резко повышена". "Подобного рода пищевые ограничения, естественно, на детях очень негативно сказались - белковая диета растущему организму смертельно опасна", - сказал Силантьев.Впрочем, с течением времени и под давлением властей, добавил он, подобная практика стала смягчаться, и даже сам глава общины Виссарион, будучи уже в пожилом возрасте, стал лечиться.

https://ria.ru/20200922/sekta-1577589468.html

https://ria.ru/20200922/sekta-1577589323.html

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минусинск

курагинский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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