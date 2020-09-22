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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200922/religiya-1577590765.html
Религиовед рассказал о секте "Церковь последнего завета"
Следователи накопили достаточный компромат на лидеров общины Виссариона "Город Солнца" в Курагинском районе Красноярского края, с этим и можно связать... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:05
2020-09-22T12:40
религия
новости - религия и мировоззрение
роман силантьев
религия и мировоззрение
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
минусинск
курагинский район
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Следователи накопили достаточный компромат на лидеров общины Виссариона "Город Солнца" в <a href="http://ria.ru/location_Kuraginskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Курагинском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, с этим и можно связать последовавшие активные действия силовиков, заявил РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (<a href="http://ria.ru/organization_VRNS/" target="_blank" data-auto="true">ВРНС</a>) религиовед <a href="http://ria.ru/person_Roman_Silantev/" target="_blank" data-auto="true">Роман Силантьев</a>.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, следователи задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" в Красноярском крае Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Им планируется предъявить обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием), пунктам "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам). По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие.Силантьев обратил внимание на закрытый и замкнутый характер общины Виссариона, в таких условиях "часто фигурирует и определенного рода преступность – изнасилования и иные преступления против половой неприкосновенности, избиения, суициды, которые скрывают"."Но это до поры до времени – постепенно это все выходит наружу, поступает в органы, они копят эту информацию и, когда получают необходимую массу доказательств, принимают меры. Видимо, длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы и сейчас, насколько я понимаю, было принято решение ликвидировать это образование, поскольку явно сложились возможности лидеров посадить по совокупности статей", - отметил Силантьев.По его словам, речь идет о "довольно старой секте", известной еще с конца 1980-х - начала 1990-х годов, когда "местный гаишник из <a href="http://ria.ru/location_Minusinsk/" target="_blank" data-auto="true">Минусинска</a> провозгласил себя Христом, написал книжку "Последний завет" и призвал строить "Город Солнца" в местной тайге". "В Курагинском районе они два населенных пункта и заселили. Тогда была такая мода: много было "лжехристов", Виссариону приходилось конкурировать и с Марией Дэви Христос, и с Секо Асахарой, и с Муном – все они, в общем, себя спасителями провозглашали", - рассказал Силантьев.По его словам, община Виссариона оказалась "достаточно живучей": порядка 3 тысяч человек к нему переселились, продав недвижимость и обеспечив финансовый фундамент секты."Они там прижились, уже там поколение людей выросло, обжились, какими-то промыслами стали заниматься. И постепенно это все эволюционировало в некое эко-поселение. Они практически прекратили заниматься миссионерской деятельностью, смягчили запреты и стали больше похожи не на тоталитарную секту, а некое общество экологических активистов. Но это на первый взгляд", - отметил эксперт.Он пояснил, что изначально у последователей Виссариона были "самые дикие пищевые запреты" - запрещалось есть мясо, рыбу, соль, сахар, грибы, и "даже воду пить одно время запрещалось". Члены общины питались, в основном, горохом.Кроме того, по его данным, был запрет на обращение к медикам, из-за чего наблюдались летальные исходы и "смертность была резко повышена". "Подобного рода пищевые ограничения, естественно, на детях очень негативно сказались - белковая диета растущему организму смертельно опасна", - сказал Силантьев.Впрочем, с течением времени и под давлением властей, добавил он, подобная практика стала смягчаться, и даже сам глава общины Виссарион, будучи уже в пожилом возрасте, стал лечиться.
https://ria.ru/20200922/sekta-1577589468.html
https://ria.ru/20200922/sekta-1577589323.html
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красноярский край
минусинск
курагинский район
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религия, новости - религия и мировоззрение, роман силантьев, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, минусинск, курагинский район, происшествия

Религиовед рассказал о секте "Церковь последнего завета"

12:05 22.09.2020 (обновлено: 12:40 22.09.2020)
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© Фото : СК РФ / Перейти в фотобанкОдин из руководителей религиозной организации "Церковь Последнего Завета" Сергей Тороп во время задержания
Один из руководителей религиозной организации Церковь Последнего Завета Сергей Тороп во время задержания - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Следователи накопили достаточный компромат на лидеров общины Виссариона "Город Солнца" в Курагинском районе Красноярского края, с этим и можно связать последовавшие активные действия силовиков, заявил РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев.
По информации СК РФ, следователи задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" в Красноярском крае Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Им планируется предъявить обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием), пунктам "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам). По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие.
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Силантьев обратил внимание на закрытый и замкнутый характер общины Виссариона, в таких условиях "часто фигурирует и определенного рода преступность – изнасилования и иные преступления против половой неприкосновенности, избиения, суициды, которые скрывают".
"Но это до поры до времени – постепенно это все выходит наружу, поступает в органы, они копят эту информацию и, когда получают необходимую массу доказательств, принимают меры. Видимо, длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы и сейчас, насколько я понимаю, было принято решение ликвидировать это образование, поскольку явно сложились возможности лидеров посадить по совокупности статей", - отметил Силантьев.
По его словам, речь идет о "довольно старой секте", известной еще с конца 1980-х - начала 1990-х годов, когда "местный гаишник из Минусинска провозгласил себя Христом, написал книжку "Последний завет" и призвал строить "Город Солнца" в местной тайге". "В Курагинском районе они два населенных пункта и заселили. Тогда была такая мода: много было "лжехристов", Виссариону приходилось конкурировать и с Марией Дэви Христос, и с Секо Асахарой, и с Муном – все они, в общем, себя спасителями провозглашали", - рассказал Силантьев.
По его словам, община Виссариона оказалась "достаточно живучей": порядка 3 тысяч человек к нему переселились, продав недвижимость и обеспечив финансовый фундамент секты.
"Они там прижились, уже там поколение людей выросло, обжились, какими-то промыслами стали заниматься. И постепенно это все эволюционировало в некое эко-поселение. Они практически прекратили заниматься миссионерской деятельностью, смягчили запреты и стали больше похожи не на тоталитарную секту, а некое общество экологических активистов. Но это на первый взгляд", - отметил эксперт.
Он пояснил, что изначально у последователей Виссариона были "самые дикие пищевые запреты" - запрещалось есть мясо, рыбу, соль, сахар, грибы, и "даже воду пить одно время запрещалось". Члены общины питались, в основном, горохом.
Кроме того, по его данным, был запрет на обращение к медикам, из-за чего наблюдались летальные исходы и "смертность была резко повышена". "Подобного рода пищевые ограничения, естественно, на детях очень негативно сказались - белковая диета растущему организму смертельно опасна", - сказал Силантьев.
Впрочем, с течением времени и под давлением властей, добавил он, подобная практика стала смягчаться, и даже сам глава общины Виссарион, будучи уже в пожилом возрасте, стал лечиться.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРоман СилантьевСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайМинусинскКурагинский районПроисшествия
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