https://ria.ru/20200922/putin-1577592441.html

Путин встретится с членами Совфеда

Встреча президента РФ Владимира Путина с членами Совета Федерации, которая запланирована на 23 сентября, будет приурочена к возобновлению работы сенаторов,... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:30

2020-09-22T12:30

2020-09-22T15:12

совет федерации рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Встреча президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>, которая запланирована на 23 сентября, будет приурочена к возобновлению работы сенаторов, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Это выступление, встреча с сенаторами, они начинают возобновлять свою работу. И как раз к началу сессии приурочено это выступление", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, чему будет посвящена завтрашняя встреча президента с членами Совета Федерации.Как сообщает пресс-служба президента, Путин выступит перед членами Совфеда в Кремле. Как отмечается, это будет первая встреча главы государства с членами верхней палаты парламента после изменений, внесенных в Конституцию России в ходе общероссийского голосования 1 июля и затронувших, в частности, ряд статей, регламентирующих деятельность Совета Федерации.

https://ria.ru/20200921/putin-1577541456.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, дмитрий песков, владимир путин, политика