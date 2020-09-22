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Путин встретится с членами Совфеда
Встреча президента РФ Владимира Путина с членами Совета Федерации, которая запланирована на 23 сентября, будет приурочена к возобновлению работы сенаторов,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:30
2020-09-22T15:12
совет федерации рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Встреча президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>, которая запланирована на 23 сентября, будет приурочена к возобновлению работы сенаторов, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Это выступление, встреча с сенаторами, они начинают возобновлять свою работу. И как раз к началу сессии приурочено это выступление", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, чему будет посвящена завтрашняя встреча президента с членами Совета Федерации.Как сообщает пресс-служба президента, Путин выступит перед членами Совфеда в Кремле. Как отмечается, это будет первая встреча главы государства с членами верхней палаты парламента после изменений, внесенных в Конституцию России в ходе общероссийского голосования 1 июля и затронувших, в частности, ряд статей, регламентирующих деятельность Совета Федерации.
https://ria.ru/20200921/putin-1577541456.html
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совет федерации рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин встретится с членами Совфеда

12:30 22.09.2020 (обновлено: 15:12 22.09.2020)
483
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с членами Совета Федерации, которая запланирована на 23 сентября, будет приурочена к возобновлению работы сенаторов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это выступление, встреча с сенаторами, они начинают возобновлять свою работу. И как раз к началу сессии приурочено это выступление", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, чему будет посвящена завтрашняя встреча президента с членами Совета Федерации.
Как сообщает пресс-служба президента, Путин выступит перед членами Совфеда в Кремле. Как отмечается, это будет первая встреча главы государства с членами верхней палаты парламента после изменений, внесенных в Конституцию России в ходе общероссийского голосования 1 июля и затронувших, в частности, ряд статей, регламентирующих деятельность Совета Федерации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 12:22
Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк
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Совет Федерации РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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