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В Госдуму внесли проект об участии СФ в назначении глав силовых ведомств
Президент РФ внёс в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих участие Совета Федерации в назначении руководителей силовых ведомств, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T20:47
2020-09-22T20:51
россия
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
безопасность
политика
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ внёс в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> пакет законопроектов, предусматривающих участие <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> в назначении руководителей силовых ведомств, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."Закрепляется полномочие Совета Федерации проводить консультации по предложенным президентом <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности", - сказал Клишас.
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россия
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, безопасность, политика

В Госдуму внесли проект об участии СФ в назначении глав силовых ведомств

20:47 22.09.2020 (обновлено: 20:51 22.09.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ внёс в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих участие Совета Федерации в назначении руководителей силовых ведомств, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Закрепляется полномочие Совета Федерации проводить консультации по предложенным президентом Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности", - сказал Клишас.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 20:44
Путин внес в Госдуму законопроект о внешней разведке
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РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФБезопасностьПолитика
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