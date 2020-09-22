https://ria.ru/20200922/proekt-1577610114.html

"Справедливая Россия" готовит проект о химической кастрации за педофилию

Эсеры готовят законопроект о радикальном ужесточении наказания за тяжкие преступления против детей вплоть до введения смертной казни за убийство и химической... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:36

2020-09-22T16:36

2020-09-22T17:47

убийство двух девочек в рыбинске

сергей миронов

омская область

рыбинск

справедливая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Эсеры готовят законопроект о радикальном ужесточении наказания за тяжкие преступления против детей вплоть до введения смертной казни за убийство и химической кастрации за педофилию, сообщили в пресс-службе "Справедливой России"."Да, такое поручение дано. Подготовить законопроект", — сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, готовит ли СР такой документ.Ранее лидер СР <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних в связи с трагедией в Рыбинске. Говоря об ужесточении наказания, он напомнил о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте о химической кастрации педофилов.В <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a> 15 сентября были убиты сестры восьми и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый — сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.Полиция задержала Молчанова 18 сентября в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Он признался в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по статьям УК "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера".

https://ria.ru/20200917/pedofiliya-1577386256.html

elya.velichutina Этот процесс только увеличит злобу педофилов и смертей детей. 81

Телепут Запут из-за Чикатило сколько человек казнили? 55

55

омская область

рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство двух девочек в рыбинске, сергей миронов, омская область, рыбинск, справедливая россия, общество