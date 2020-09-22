Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/proekt-1577610114.html
"Справедливая Россия" готовит проект о химической кастрации за педофилию
Эсеры готовят законопроект о радикальном ужесточении наказания за тяжкие преступления против детей вплоть до введения смертной казни за убийство и химической... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:36
2020-09-22T17:47
убийство двух девочек в рыбинске
сергей миронов
омская область
рыбинск
справедливая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_a816d971318492bb3cb00206787fc4d3.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Эсеры готовят законопроект о радикальном ужесточении наказания за тяжкие преступления против детей вплоть до введения смертной казни за убийство и химической кастрации за педофилию, сообщили в пресс-службе "Справедливой России"."Да, такое поручение дано. Подготовить законопроект", — сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, готовит ли СР такой документ.Ранее лидер СР <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних в связи с трагедией в Рыбинске. Говоря об ужесточении наказания, он напомнил о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте о химической кастрации педофилов.В <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a> 15 сентября были убиты сестры восьми и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый — сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.Полиция задержала Молчанова 18 сентября в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Он признался в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по статьям УК "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера".
https://ria.ru/20200917/pedofiliya-1577386256.html
Этот процесс только увеличит злобу педофилов и смертей детей.
81
из-за Чикатило сколько человек казнили?
55
55
омская область
рыбинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1400x0_80_0_0_158aef296ecffecab7ae02b615becb34.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
убийство двух девочек в рыбинске, сергей миронов, омская область, рыбинск, справедливая россия, общество

"Справедливая Россия" готовит проект о химической кастрации за педофилию

16:36 22.09.2020 (обновлено: 17:47 22.09.2020)
14494
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Эсеры готовят законопроект о радикальном ужесточении наказания за тяжкие преступления против детей вплоть до введения смертной казни за убийство и химической кастрации за педофилию, сообщили в пресс-службе "Справедливой России".
"Да, такое поручение дано. Подготовить законопроект", — сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, готовит ли СР такой документ.
Ранее лидер СР Сергей Миронов предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних в связи с трагедией в Рыбинске. Говоря об ужесточении наказания, он напомнил о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте о химической кастрации педофилов.
В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры восьми и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый — сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Полиция задержала Молчанова 18 сентября в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Он признался в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по статьям УК "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера".
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 14:10
Кузнецова предложила меры по контролю за педофилами
502972520
Обсудить55
Убийство двух девочек в РыбинскеСергей МироновОмская областьРыбинскСправедливая РоссияОбщество
Популярные комментарии
Этот процесс только увеличит злобу педофилов и смертей детей.
22 сентября, 16:54
elya.velichutinaelya.velichutina
9131067
из-за Чикатило сколько человек казнили?
22 сентября, 16:45
Телепут ЗапутТелепут Запут
13113037
Рекомендуем
Убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен
Убийца Джона Леннона объяснил свое преступление
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Невеста
Названы причины популярности россиянок у иностранцев
Президент США Дональд Трамп
Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН
Логотип Tinkoff Bank на Петербургском международном экономическом форуме 2018
"Яндекс" планирует купить "Тинькофф"
Крымский мост
На Украине обвинили Обаму в "сдаче" Крыма
Автомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы
Адвокат рассказал, как рэпер Эллей может избежать срока за ДТП в Москве
Российские стратегические ракетоносцы облетают границы Белоруссии со странами НАТО и Украиной
Российские Ту-160 облетели границу Белоруссии с НАТО
Производство лекарства от коронавируса Арепливир
Разработчик "Арепливира" планирует выпустить новую версию лекарства
Древнеегипетская мумия Сеннеджема после извлечения из гроба для окуривания в Национальном музее Египта
Зараженные предки. От каких инфекций страдали и умирали древние люди
Атмосфера Земли
Спутник "Монитор-Э" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина
Убитая Анна
"Зарыли в огороде": кто жестоко убил 19-летнюю девушку-инвалида
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Путин выступил на Генассамблее ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния