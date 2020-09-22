Жириновский предложил уволить сотрудников ГД без прививки от COVID-19
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил "завалить работой" сотрудников Госдумы, которые не хотят делать прививку от коронавируса, тем самым вынудив их уволиться.
"Нас Всемирная организация здравоохранения благодарит за вакцину. Я единственный в Государственной думе себе сделал все, остальные все что-то боятся. Я уже дал предложение начать увольнение сотрудников, которые отказываются делать вакцину. Как? Трудовое право не дает нам. Но завалить работой так с восьми до восьми - сам сбежит. Если он не хочет заботиться о своем здоровье, ему наплевать на здоровье окружающих", - сказал Жириновский журналистам.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19