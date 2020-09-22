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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/privivka-1577591092.html
Жириновский предложил уволить сотрудников ГД без прививки от COVID-19
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил "завалить работой" сотрудников Госдумы, которые не хотят делать прививку от коронавируса, тем самым вынудив их... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:10
2020-09-22T12:10
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил "завалить работой" сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, которые не хотят делать прививку от коронавируса, тем самым вынудив их уволиться.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество

Жириновский предложил уволить сотрудников ГД без прививки от COVID-19

12:10 22.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил "завалить работой" сотрудников Госдумы, которые не хотят делать прививку от коронавируса, тем самым вынудив их уволиться.
"Нас Всемирная организация здравоохранения благодарит за вакцину. Я единственный в Государственной думе себе сделал все, остальные все что-то боятся. Я уже дал предложение начать увольнение сотрудников, которые отказываются делать вакцину. Как? Трудовое право не дает нам. Но завалить работой так с восьми до восьми - сам сбежит. Если он не хочет заботиться о своем здоровье, ему наплевать на здоровье окружающих", - сказал Жириновский журналистам.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийОбщество
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