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https://ria.ru/20200922/pompeo-1577578176.html
Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
США намерены отреагировать на ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным, как только станут известны результаты расследования, проводимого Организацией... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T01:41
2020-09-22T01:41
россия
сергей скрипаль
майк помпео
сергей лавров
алексей навальный
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> намерены отреагировать на ситуацию с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, как только станут известны результаты расследования, проводимого Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил американский госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> в интервью немецкой газете <a href="https://www.bild.de/" target="_blank">Bild</a>.По его словам, США ожидают от России расследования, которое "даст возможность понять, как Навальный был отравлен". Помпео выразил надежду, что результаты расследования ОЗХО станут известны в конце этой или начале следующей недели. Говоря о возможном "ответе" на ситуацию с Навальным, глава Госдепа напомнил о том, как Вашингтон отреагировал на отравление Сергея Скрипаля. "Нет никаких оснований ожидать, что США не отреагируют справедливым образом на то, что, возможно, произошло, как только будут доступны все факты", - добавил он.Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Самолет экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, и блогера доставили в больницу, где у него выявили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в анализах Навального не нашли.Позже блогера перевезли самолетом в клинику "Шарите" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлине</a>. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи заявили, что пациент пришел в себя. Сейчас он восстанавливается.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.В английском городе <a href="http://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank">Солсбери</a> 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Скрипаль</a> и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank">Лондон</a> считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank">Сергей Лавров</a> заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577577369.html
https://ria.ru/20200921/odezhda-1577560386.html
//США ожидают от России расследования, которое "даст возможность понять, как Навальный был отравлен// А чего тут расследовать-то? Всё ж давно ясно. Какой-то злоумышленник, видимо, из ближайшего окружения (если был с ним в одном номере, то из ближайшего), проникнувшись ненавистью к жуликам и ворам, попил из бутылки, а потом плюнул ему на трусы.
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россия
сша
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россия, сергей скрипаль, майк помпео, сергей лавров, алексей навальный, сша, в мире

Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным

01:41 22.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. США намерены отреагировать на ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным, как только станут известны результаты расследования, проводимого Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.
По его словам, США ожидают от России расследования, которое "даст возможность понять, как Навальный был отравлен". Помпео выразил надежду, что результаты расследования ОЗХО станут известны в конце этой или начале следующей недели.
Говоря о возможном "ответе" на ситуацию с Навальным, глава Госдепа напомнил о том, как Вашингтон отреагировал на отравление Сергея Скрипаля. "Нет никаких оснований ожидать, что США не отреагируют справедливым образом на то, что, возможно, произошло, как только будут доступны все факты", - добавил он.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу, где у него выявили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в анализах Навального не нашли.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 23:48
Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
Позже блогера перевезли самолетом в клинику "Шарите" в Берлине. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи заявили, что пациент пришел в себя. Сейчас он восстанавливается.
Власти Германии утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство,
Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 16:47
Соловьев указал на нестыковки в словах Навального об изъятой одежде
182400125
Обсудить12
РоссияСергей СкрипальМайк ПомпеоСергей ЛавровАлексей НавальныйСШАВ мире
Популярные комментарии
//США ожидают от России расследования, которое "даст возможность понять, как Навальный был отравлен// А чего тут расследовать-то? Всё ж давно ясно. Какой-то злоумышленник, видимо, из ближайшего окружения (если был с ним в одном номере, то из ближайшего), проникнувшись ненавистью к жуликам и ворам, попил из бутылки, а потом плюнул ему на трусы.
22 сентября, 01:50
Александр АникинАлександр Аникин
420024
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