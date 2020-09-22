https://ria.ru/20200922/peskov-1577606966.html

Песков прокомментировал требование Навального вернуть его одежду

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать требование Алексея Навального вернуть ему одежду заявил, что это не профиль... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T15:48

2020-09-22T15:48

2020-09-22T17:25

госпитализация алексея навального

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

швеция

москва

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> на просьбу журналистов прокомментировать требование <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> вернуть ему одежду заявил, что это не профиль Кремля.Навальный попросил вернуть изъятую на проверку одежду, в которой он был в день госпитализации, назвав ее важным вещественным доказательством. Также он утверждал, что летел по инициативе <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на немецком самолете абсолютно голый."Вы знаете, при всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль", — сказал журналистам Песков.Как напомнил пресс-секретарь, до этого звучали заявления, что сопровождающие Навального лица увезли с собой большое количество доказательств и улик.Сложности с расследованиемПесков подчеркнул, что у России остаются сложности с расследованием ситуации с Навальным. По его словам, к ним относится, в частности, то, что вывезены улики и нет информации от немецкой стороны.По словам Пескова, правоохранительные органы действуют в строгом соответствии с российскими законами.Песков выразил сожаление в связи с тем, что российская сторона по-прежнему испытывает проблемы в получении информации от европейских "визави", прежде всего, из Германии."Поэтому есть определенные проблемы с получением данных. Они, безусловно, затрудняют все следственные действия", — пояснил Песков журналистам.Госпитализация НавальногоАлексея Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Омские врачи по итогам обследований назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое повлекло резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной этого, пока не ясно, однако ядов в крови и моче Навального, как сообщили омские медики, не обнаружили.Затем Навального перевезли самолетом в ФРГ. Федеральное правительство Германии со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Затем кабмин сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердились в лабораториях <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. По запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> параллельно в ОЗХО ведется свое исследование.В Кремле заявили, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, а МИД отметил, что Россия ждет от Германии ответа на официальный запрос по этой ситуации.В день госпитализации Навального проверки начали проводить российская прокуратура и полиция. В посольстве в Берлине заявляли, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> от 27 августа по вопросу оказания правовой помощи.Следственный комитет направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального, что на него якобы покушались.Песков отмечал, что следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, и если наличие отравляющего вещества будет подтверждено, то следствие будет открыто и де-юре.Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от ИВЛ.Позже сам Навальный опубликовал первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог дышать самостоятельно целый день.

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/navalnyy-1577595931.html

https://ria.ru/20200922/sroki-1577601592.html

https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577579160.html

https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577564545.html

oktiff Штирлиц и Навальный сели выпивать. Штирлиц выпил два литра, Навальный - литр, и впал в кому. "Новичок.." - подумал Штирлиц. 167

Федор Сухов Любой комментарий Пескова сводится к одному: Не комментирую, не в нашей компетенции, мы этим не занимаемся... Пусть Песков ответит, чем же они там все таки занимаются? 150

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москва

берлин (город)

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госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), происшествия