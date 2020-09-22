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https://ria.ru/20200922/peskov-1577606966.html
Песков прокомментировал требование Навального вернуть его одежду
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать требование Алексея Навального вернуть ему одежду заявил, что это не профиль... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:48
2020-09-22T17:25
госпитализация алексея навального
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> на просьбу журналистов прокомментировать требование <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> вернуть ему одежду заявил, что это не профиль Кремля.Навальный попросил вернуть изъятую на проверку одежду, в которой он был в день госпитализации, назвав ее важным вещественным доказательством. Также он утверждал, что летел по инициативе <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на немецком самолете абсолютно голый."Вы знаете, при всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль", — сказал журналистам Песков.Как напомнил пресс-секретарь, до этого звучали заявления, что сопровождающие Навального лица увезли с собой большое количество доказательств и улик.Сложности с расследованиемПесков подчеркнул, что у России остаются сложности с расследованием ситуации с Навальным. По его словам, к ним относится, в частности, то, что вывезены улики и нет информации от немецкой стороны.По словам Пескова, правоохранительные органы действуют в строгом соответствии с российскими законами.Песков выразил сожаление в связи с тем, что российская сторона по-прежнему испытывает проблемы в получении информации от европейских "визави", прежде всего, из Германии."Поэтому есть определенные проблемы с получением данных. Они, безусловно, затрудняют все следственные действия", — пояснил Песков журналистам.Госпитализация НавальногоАлексея Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Омские врачи по итогам обследований назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое повлекло резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной этого, пока не ясно, однако ядов в крови и моче Навального, как сообщили омские медики, не обнаружили.Затем Навального перевезли самолетом в ФРГ. Федеральное правительство Германии со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Затем кабмин сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердились в лабораториях <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. По запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> параллельно в ОЗХО ведется свое исследование.В Кремле заявили, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, а МИД отметил, что Россия ждет от Германии ответа на официальный запрос по этой ситуации.В день госпитализации Навального проверки начали проводить российская прокуратура и полиция. В посольстве в Берлине заявляли, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> от 27 августа по вопросу оказания правовой помощи.Следственный комитет направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального, что на него якобы покушались.Песков отмечал, что следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, и если наличие отравляющего вещества будет подтверждено, то следствие будет открыто и де-юре.Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от ИВЛ.Позже сам Навальный опубликовал первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог дышать самостоятельно целый день.
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/navalnyy-1577595931.html
https://ria.ru/20200922/sroki-1577601592.html
https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577579160.html
https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577564545.html
Штирлиц и Навальный сели выпивать. Штирлиц выпил два литра, Навальный - литр, и впал в кому. "Новичок.." - подумал Штирлиц.
167
Любой комментарий Пескова сводится к одному: Не комментирую, не в нашей компетенции, мы этим не занимаемся... Пусть Песков ответит, чем же они там все таки занимаются?
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швеция
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), происшествия

Песков прокомментировал требование Навального вернуть его одежду

15:48 22.09.2020 (обновлено: 17:25 22.09.2020)
85407
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать требование Алексея Навального вернуть ему одежду заявил, что это не профиль Кремля.
Навальный попросил вернуть изъятую на проверку одежду, в которой он был в день госпитализации, назвав ее важным вещественным доказательством. Также он утверждал, что летел по инициативе Германии на немецком самолете абсолютно голый.
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Эксперт о деле Навального: немцы поняли, что все "доказательства" – фейкВ Германии не будут возбуждать уголовное дело по Алексею Навальному, поскольку инцидент произошел на территории другой страны, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik своим мнением на этот счет поделился политолог Игорь Шатров.
"Вы знаете, при всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль", — сказал журналистам Песков.
Как напомнил пресс-секретарь, до этого звучали заявления, что сопровождающие Навального лица увезли с собой большое количество доказательств и улик.
"Мы не знаем, что они еще увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли. Явно, в чем испытывают необходимость те, кто занимаются проверочными действиями. Поэтому я здесь ничего не могу сказать", — сказал Песков.

Сложности с расследованием

Песков подчеркнул, что у России остаются сложности с расследованием ситуации с Навальным. По его словам, к ним относится, в частности, то, что вывезены улики и нет информации от немецкой стороны.
По словам Пескова, правоохранительные органы действуют в строгом соответствии с российскими законами.
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"Вы видите, что они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики, к сожалению, были увезены. Здесь надо понять: это сознательно пытаются скрыть какие-то улики, или не сознательно, что за этим стоит", — отметил пресс-секретарь.
Песков выразил сожаление в связи с тем, что российская сторона по-прежнему испытывает проблемы в получении информации от европейских "визави", прежде всего, из Германии.
"Поэтому есть определенные проблемы с получением данных. Они, безусловно, затрудняют все следственные действия", — пояснил Песков журналистам.

Госпитализация Навального

Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Омские врачи по итогам обследований назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое повлекло резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной этого, пока не ясно, однако ядов в крови и моче Навального, как сообщили омские медики, не обнаружили.
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Затем Навального перевезли самолетом в ФРГ. Федеральное правительство Германии со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Затем кабмин сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердились в лабораториях Швеции и Франции. По запросу Берлина параллельно в ОЗХО ведется свое исследование.
В Кремле заявили, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, а МИД отметил, что Россия ждет от Германии ответа на официальный запрос по этой ситуации.
В день госпитализации Навального проверки начали проводить российская прокуратура и полиция. В посольстве в Берлине заявляли, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры от 27 августа по вопросу оказания правовой помощи.
Следственный комитет направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального, что на него якобы покушались.
Песков отмечал, что следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, и если наличие отравляющего вещества будет подтверждено, то следствие будет открыто и де-юре.
Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от ИВЛ.
Позже сам Навальный опубликовал первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог дышать самостоятельно целый день.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
Штирлиц и Навальный сели выпивать. Штирлиц выпил два литра, Навальный - литр, и впал в кому. "Новичок.." - подумал Штирлиц.
22 сентября, 16:39
ooktiff
9828011228
Любой комментарий Пескова сводится к одному: Не комментирую, не в нашей компетенции, мы этим не занимаемся... Пусть Песков ответит, чем же они там все таки занимаются?
22 сентября, 17:31
Федор СуховФедор Сухов
74503068
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