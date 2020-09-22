https://ria.ru/20200922/obschestvo-1577615196.html
В СПЧ прокомментировали проект о химкастрации и казни за убийство детей
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) готов обсуждать законопроект о химической кастрации за педофилию и казни за убийство детей, если он дойдет до... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:39
2020-09-22T17:39
2020-09-22T17:39
валерий фадеев
справедливая россия
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156287/10/1562871036_0:26:2930:1674_1400x0_80_0_0_97f05ec23ed2110bfac8879f12f3dac4.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) готов обсуждать законопроект о химической кастрации за педофилию и казни за убийство детей, если он дойдет до <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, тема этически очень сложная, заявил РИА Новости глава Совета <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a>.Ранее в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" сообщили, что эсеры готовят законопроект о радикальном ужесточении наказания за тяжкие преступления против детей вплоть до введения смертной казни за убийство и химической кастрации за педофилию."Это сложный вопрос. Если проект дойдет до Государственной Думы, то мы будем его обсуждать в Совете, но это сложный вопрос. Он этически очень сложный, очень непростой ... Лично я против смертной казни. Если дойдет до обсуждения в Государственной Думе, то мы в Совете выскажем свое мнение", - сказал Фадеев.По его словам, в части смертной казни все особенно неочевидно, так как в России существует мораторий на смертную казнь."В конце концов, те, кто отбывает пожизненные наказания, там тоже жизнь, мягко говоря, тяжелая", - отметил глава Совета.
https://ria.ru/20200922/proekt-1577610114.html
https://ria.ru/20191014/1559768925.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156287/10/1562871036_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_56b9f979460eb7ebead8f6923adcc9ad.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фадеев, справедливая россия, госдума рф, общество