https://ria.ru/20200922/obschestvo-1577615196.html

В СПЧ прокомментировали проект о химкастрации и казни за убийство детей

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) готов обсуждать законопроект о химической кастрации за педофилию и казни за убийство детей, если он дойдет до... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:39

2020-09-22T17:39

2020-09-22T17:39

валерий фадеев

справедливая россия

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) готов обсуждать законопроект о химической кастрации за педофилию и казни за убийство детей, если он дойдет до <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, тема этически очень сложная, заявил РИА Новости глава Совета <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a>.Ранее в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" сообщили, что эсеры готовят законопроект о радикальном ужесточении наказания за тяжкие преступления против детей вплоть до введения смертной казни за убийство и химической кастрации за педофилию."Это сложный вопрос. Если проект дойдет до Государственной Думы, то мы будем его обсуждать в Совете, но это сложный вопрос. Он этически очень сложный, очень непростой ... Лично я против смертной казни. Если дойдет до обсуждения в Государственной Думе, то мы в Совете выскажем свое мнение", - сказал Фадеев.По его словам, в части смертной казни все особенно неочевидно, так как в России существует мораторий на смертную казнь."В конце концов, те, кто отбывает пожизненные наказания, там тоже жизнь, мягко говоря, тяжелая", - отметил глава Совета.

https://ria.ru/20200922/proekt-1577610114.html

https://ria.ru/20191014/1559768925.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фадеев, справедливая россия, госдума рф, общество