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В СПЧ прокомментировали проект о химкастрации и казни за убийство детей
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) готов обсуждать законопроект о химической кастрации за педофилию и казни за убийство детей, если он дойдет до... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:39
2020-09-22T17:39
валерий фадеев
справедливая россия
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) готов обсуждать законопроект о химической кастрации за педофилию и казни за убийство детей, если он дойдет до <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, тема этически очень сложная, заявил РИА Новости глава Совета <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a>.Ранее в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" сообщили, что эсеры готовят законопроект о радикальном ужесточении наказания за тяжкие преступления против детей вплоть до введения смертной казни за убийство и химической кастрации за педофилию."Это сложный вопрос. Если проект дойдет до Государственной Думы, то мы будем его обсуждать в Совете, но это сложный вопрос. Он этически очень сложный, очень непростой ... Лично я против смертной казни. Если дойдет до обсуждения в Государственной Думе, то мы в Совете выскажем свое мнение", - сказал Фадеев.По его словам, в части смертной казни все особенно неочевидно, так как в России существует мораторий на смертную казнь."В конце концов, те, кто отбывает пожизненные наказания, там тоже жизнь, мягко говоря, тяжелая", - отметил глава Совета.
https://ria.ru/20200922/proekt-1577610114.html
https://ria.ru/20191014/1559768925.html
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валерий фадеев, справедливая россия, госдума рф, общество

В СПЧ прокомментировали проект о химкастрации и казни за убийство детей

17:39 22.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) готов обсуждать законопроект о химической кастрации за педофилию и казни за убийство детей, если он дойдет до Госдумы, тема этически очень сложная, заявил РИА Новости глава Совета Валерий Фадеев.
Ранее в пресс-службе "Справедливой России" сообщили, что эсеры готовят законопроект о радикальном ужесточении наказания за тяжкие преступления против детей вплоть до введения смертной казни за убийство и химической кастрации за педофилию.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 16:36
"Справедливая Россия" готовит проект о химической кастрации за педофилию
"Это сложный вопрос. Если проект дойдет до Государственной Думы, то мы будем его обсуждать в Совете, но это сложный вопрос. Он этически очень сложный, очень непростой ... Лично я против смертной казни. Если дойдет до обсуждения в Государственной Думе, то мы в Совете выскажем свое мнение", - сказал Фадеев.
По его словам, в части смертной казни все особенно неочевидно, так как в России существует мораторий на смертную казнь.
"В конце концов, те, кто отбывает пожизненные наказания, там тоже жизнь, мягко говоря, тяжелая", - отметил глава Совета.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
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43150811
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Валерий ФадеевСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
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