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Ницой устроила скандал из-за русскоговорящего кассира
Украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за сотрудницы магазина, заговорившей с ней на русском языке. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:58
2020-09-22T13:29
лариса ницой
ситуация на украине
владивосток
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за сотрудницы магазина, заговорившей с ней на русском языке.Как рассказала в <a href="https://www.facebook.com/nitsoi.larysa/posts/765465820686459" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a> сама <a href="http://ria.ru/person_larisa-nitsoy/" target="_blank" data-auto="true">Ницой</a>, во время оплаты покупок кассир перешла с ней на русский язык. Писательница потребовала говорить с ней на украинском языке, поскольку русский у нее ассоциируется с "врагами, убившими ее друзей в Донбассе".Женщина объяснила украинке, что приехала из <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> и имеет конституционное право разговаривать на русском языке, после чего Ницой устроила скандал и вызвала администратора супермаркета.Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Помимо этого, она выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами Русского мира".
https://ria.ru/20191109/1560748787.html
https://ria.ru/20200131/1564097908.html
Судьба у человека может сложиться по разному. Может переехала к больным родителям, которых невозможно вывезти в Россию. Может уже давно переехала. А вот эта ницой уже напоминает параноика. Русский у нее ассоциируется с погибшими друзьями, а немецкий у нее не ассоциируется с погибшими дедами.
40
И зачем нам это надо? Мы что, всех украинских психбольных обсуждать будем? "Украинская писательница"? - сильно сказано, очень сильно, но совершенно глупо и не смешно.
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владивосток
РИА Новости
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Новости
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лариса ницой, ситуация на украине, владивосток, в мире

Ницой устроила скандал из-за русскоговорящего кассира

11:58 22.09.2020 (обновлено: 13:29 22.09.2020)
4496
© Фото : страница Ларисы Ницой в FacebookЛариса Ницой
Лариса Ницой - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : страница Ларисы Ницой в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за сотрудницы магазина, заговорившей с ней на русском языке.
Как рассказала в фейсбуке сама Ницой, во время оплаты покупок кассир перешла с ней на русский язык. Писательница потребовала говорить с ней на украинском языке, поскольку русский у нее ассоциируется с "врагами, убившими ее друзей в Донбассе".
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Женщина объяснила украинке, что приехала из Владивостока и имеет конституционное право разговаривать на русском языке, после чего Ницой устроила скандал и вызвала администратора супермаркета.

"Они и дальше берут на работу упоротых и бестолочей. Им всем вместе безразличны наши чувства. Им на это плевать. Они слепы к нашим страданиям. Они глухи к нашим просьбам. Наши проявления толерантности они воспринимают как нашу слабость", — написала она.

Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Помимо этого, она выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами Русского мира".
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Лариса НицойСитуация на УкраинеВладивостокВ мире
Популярные комментарии
Судьба у человека может сложиться по разному. Может переехала к больным родителям, которых невозможно вывезти в Россию. Может уже давно переехала. А вот эта ницой уже напоминает параноика. Русский у нее ассоциируется с погибшими друзьями, а немецкий у нее не ассоциируется с погибшими дедами.
22 сентября, 12:59
АКАндрей К
3711100
И зачем нам это надо? Мы что, всех украинских психбольных обсуждать будем? "Украинская писательница"? - сильно сказано, очень сильно, но совершенно глупо и не смешно.
22 сентября, 12:58
Александр НевскийАлександр Невский
1710100
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