https://ria.ru/20200922/nitsoy-1577590277.html

Ницой устроила скандал из-за русскоговорящего кассира

Украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за сотрудницы магазина, заговорившей с ней на русском языке. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T11:58

2020-09-22T11:58

2020-09-22T13:29

лариса ницой

ситуация на украине

владивосток

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за сотрудницы магазина, заговорившей с ней на русском языке.Как рассказала в <a href="https://www.facebook.com/nitsoi.larysa/posts/765465820686459" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a> сама <a href="http://ria.ru/person_larisa-nitsoy/" target="_blank" data-auto="true">Ницой</a>, во время оплаты покупок кассир перешла с ней на русский язык. Писательница потребовала говорить с ней на украинском языке, поскольку русский у нее ассоциируется с "врагами, убившими ее друзей в Донбассе".Женщина объяснила украинке, что приехала из <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> и имеет конституционное право разговаривать на русском языке, после чего Ницой устроила скандал и вызвала администратора супермаркета.Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Помимо этого, она выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами Русского мира".

https://ria.ru/20191109/1560748787.html

https://ria.ru/20200131/1564097908.html

Андрей К Судьба у человека может сложиться по разному. Может переехала к больным родителям, которых невозможно вывезти в Россию. Может уже давно переехала. А вот эта ницой уже напоминает параноика. Русский у нее ассоциируется с погибшими друзьями, а немецкий у нее не ассоциируется с погибшими дедами. 40

Александр Невский И зачем нам это надо? Мы что, всех украинских психбольных обсуждать будем? "Украинская писательница"? - сильно сказано, очень сильно, но совершенно глупо и не смешно. 19

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владивосток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса ницой, ситуация на украине, владивосток, в мире