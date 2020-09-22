https://ria.ru/20200922/nestykovki-1577615924.html

Журналистка нашла нестыковки в деле Навального

Журналистка Анастасия Миронова усомнилась, что Алексей Навальный действительно был в коме, и указала на нестыковки в инциденте с его госпитализацией. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:49

2020-09-22T17:49

2020-09-22T23:02

госпитализация алексея навального

алексей навальный

москва

томск

омск

берлин (город)

происшествия

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Журналистка Анастасия Миронова усомнилась, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> действительно был в коме, и указала на нестыковки в инциденте с его госпитализацией.Она отметила, что у блогера не осталось следа от катетера, который стоял у него после прилета в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>."Промывали три недели минимум, катетер работал. Но спустя даже не пять, а, кажется, четыре дня нет и следа от катетера. Так не бывает!" — говорится в ее посте в <a href="https://www.facebook.com/ns.mironowa/posts/4376386895769952" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Как утверждает Миронова, медицинское изделие "бесследно пропало с запястья" оппозиционера. При этом, как отмечает журналистка, при почти трехнедельной коме Навальному должны были ставить катетер в яремную вену на шее или в бедро — "для массированной доставки питания". После этого на коже не может не остаться следа."Немцы давали бы питание через центральную венозную систему, а именно — в "ярему". <…> В России для быстрого введения разных очистительных препаратов <…> поставили бы, скорее всего, в бедро", — пишет она.Журналистку насторожило и то, что, учитывая риски из-за пандемии коронавируса, к блогеру в палату приехали дети. "Пустили детей? Да еще из Штатов? С таким риском коронавируса? Ну что вы!" — указала она.Мироновой показалось, что для лежавшего в коме кожа у Навального слишком "здорового цвета", а сам оппозиционер совсем "не похудел". Миронова обратила внимание и на "идеально выглаженное" постельное белье и пижаму блогера в берлинской клинике."Я лежала подолгу в больницах. Поверьте, не так выглядит кровать даже к середине дня лежания", — считает она.Журналистка заметила, что сразу после выхода из комы Навальный "не мог вообще ничего сделать" и никого не узнавал, а спустя несколько дней он уже "ходит по лестнице и диктует большие тексты". По ее мнению, восстановление не могло произойти так быстро."Все это — после "Новичка"? Да еще — после его усиленной версии? Ноу! Не верю", — пишет она.Миронова добавила, что, если верить британским властям, Скрипали до сих пор восстанавливаются после отравления в Солсбери. Она отметила, что это еще вопрос, чем их отравили."Был релиз немецкой клиники после прихода Навального в себя: там четко написали, что Навальный сразу понял, где он находится, кто вокруг и что с ним произошло. А теперь он пишет, что сначала никого не узнавал!" — продолжила она.Как считает журналистка, после длительного периода в лежачем состоянии Навальный не смог бы ходить по лестнице в обычных кроссовках из-за отеков."Вопросов по делу отравления Навального больше, чем ответов. Он был отравлен, но не "Новичком"? Вообще не был отравлен? Был отравлен ФОС, но пришел в себя быстрее, чем нам сообщили?" — интересуется она.Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. Сейчас он восстанавливается.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.

https://ria.ru/20200921/koma-1577554794.html

https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577591937.html

https://ria.ru/20200921/proverka-1577528133.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

Еша Нанасов Что вы! Нельзя задавать вопросы! Нужно просто верить! В противном случае - вы кремлебот. 122

Damir Aliev насчет отеков на ногах это она верно подметила. еще Навальнер говорил что омские врачи всю одежду его украли, а тут в тех же кроссовочках продефилировал. 89

31

москва

томск

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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