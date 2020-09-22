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https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577630108.html
В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
В России относятся к делу Алексея Навального абсолютно серьезно, рассчитывают на тесное сотрудничество с Германией в расследовании, заявил посол РФ в ФРГ Сергей РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T23:44
2020-09-22T23:44
госпитализация алексея навального
сергей нечаев (дипломат)
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
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<strong>БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости.</strong> В России относятся к делу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> абсолютно серьезно, рассчитывают на тесное сотрудничество с <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> в расследовании, заявил посол РФ в ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a>."Мы относимся к этому делу абсолютно серьезно. Наши следователи и врачи хотят надлежащей процедуры и ясности в деле Навального и поэтому рассчитывают на тесное сотрудничество с Германией", - сказал посол в интервью газете <a href="https://www.berliner-zeitung.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Berliner Zeitung</a> (номер за среду).Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577629263.html
https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577625057.html
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швеция
москва
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госпитализация алексея навального, сергей нечаев (дипломат), алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире

В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол

23:44 22.09.2020
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© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
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БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости. В России относятся к делу Алексея Навального абсолютно серьезно, рассчитывают на тесное сотрудничество с Германией в расследовании, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
"Мы относимся к этому делу абсолютно серьезно. Наши следователи и врачи хотят надлежащей процедуры и ясности в деле Навального и поэтому рассчитывают на тесное сотрудничество с Германией", - сказал посол в интервью газете Berliner Zeitung (номер за среду).
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 23:02
Франция получила запрос от России по ситуации с Навальным
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока Авангард Гербертом Ефремовым - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 20:18
СМИ раскрыли содержание беседы Путина и Макрона по ситуации с Навальным
1250004
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Госпитализация Алексея НавальногоСергей Нечаев (дипломат)Алексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)В мире
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