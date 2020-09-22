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https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577629263.html
Франция получила запрос от России по ситуации с Навальным
Франция получила запрос от России по ситуации с Алексеем Навальным, он сейчас рассматривается, заявил представитель французского МИД. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T23:02
2020-09-22T23:13
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
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<strong>ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> получила запрос от России по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, он сейчас рассматривается, заявил представитель французского МИД."Мы получили запрос от России. Он находится на рассмотрении", - заявил журналистам представитель ведомства.Вместе с тем представитель МИД подчеркнул, что приоритетной задачей остается то, чтобы Россия пролила свет на обстоятельства инцидента с блогером Навальным, который произошел на российской территории.Ранее управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщило, что <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a> и Франция до сих пор не ответили на запрос об оказании правовой помощи по ситуации с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577625057.html
https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577627419.html
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швеция
москва
берлин (город)
россия
франция
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следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, франция

Франция получила запрос от России по ситуации с Навальным

23:02 22.09.2020 (обновлено: 23:13 22.09.2020)
1717
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости. Франция получила запрос от России по ситуации с Алексеем Навальным, он сейчас рассматривается, заявил представитель французского МИД.
"Мы получили запрос от России. Он находится на рассмотрении", - заявил журналистам представитель ведомства.
Вместе с тем представитель МИД подчеркнул, что приоритетной задачей остается то, чтобы Россия пролила свет на обстоятельства инцидента с блогером Навальным, который произошел на российской территории.
Ранее управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщило, что Германия, Швеция и Франция до сих пор не ответили на запрос об оказании правовой помощи по ситуации с Навальным.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
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Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйФранция
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