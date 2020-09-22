Макрон первым на Генассамблее ООН заговорил о Навальном
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
ПАРИЖ, 22 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон первым на сессии Генассамблеи ООН затронул тему ситуации с блогером Алексеем Навальным.
"Мы не потерпим применения химического оружия в Европе, в России, а также в Сирии", - заявил Макрон в своем выступлении, которое транслируется на сессии ГА ООН.
"Во имя коллективной безопасности я повторяю здесь, обращаясь к России, о необходимости пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", - заявил французский лидер.
Макрон и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор 14 сентября. Макрон в разговоре заявил, что, согласно данным собственного анализа Франции, Навальный был отравлен "Новичком", сообщалось в коммюнике Елисейского дворца. Французский лидер также призвал РФ внести ясность по расследованию ситуации с Навальным. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в беседе с Макроном подчеркнул неуместность голословных обвинений российской стороны в ситуации с Навальным. Для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с блогером требуется передача материалов в Россию из Германии, заявил российский лидер.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". По данным СМИ, формула "Новичка" была установлена в одной из лабораторий на территории Швеции. Затем эти данные поступили в Германию, которая, в свою очередь, предоставила эту информацию ближайшим партнерам в НАТО, в том числе США, Великобритании, а также еще пяти государствам-членам альянса, в том числе Канаде и Нидерландам. Правительство ФРГ официально никогда не признавало факт такой спецоперации.
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Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Позже Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
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