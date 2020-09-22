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https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577625057.html
СМИ раскрыли содержание беседы Путина и Макрона по ситуации с Навальным
Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T20:18
2020-09-23T00:49
госпитализация алексея навального
эммануэль макрон
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
нато
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
москва
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<strong>ПАРИЖ, 22 сен – РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в разговоре с французским лидером <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a> в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, в частности, ведущие в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвию</a>, где живет один из создателей "Новичка", сообщает газета <a href="https://www.lemonde.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Monde</a> со ссылкой на свои источники.Телефонный разговор Макрона и Путина состоялся 14 сентября. Макрон в разговоре заявил, что, согласно данным собственного анализа <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, Навальный был отравлен "Новичком", сообщалось в коммюнике Елисейского дворца. Французский лидер также призвал РФ внести ясность по расследованию ситуации с Навальным. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в беседе с Макроном подчеркнул неуместность голословных обвинений российской стороны в ситуации с Навальным. Для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с блогером требуется передача материалов в Россию из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, заявил российский лидер.По информации Monde, российский президент напомнил во время разговора, что Навальный в прошлом уже симулировал плохое самочувствие."Он (Путин) объяснил отсутствие официального расследования тем, что российским специалистам не были переданы данные французского и немецкого анализа", - пишет издание."Господин Путин считает, что надо изучать и другие версии, например, версию, которая ведет в Латвию, поскольку изобретатель "Новичка" живет там", - говорится в материале.По версии источников Monde, Путин предположил, что Навальный мог отравиться, и сказал что "Новичок" - менее сложное вещество, чем принято думать. Со своей стороны Макрон отверг версию о латвийском следе и предположение о том, что Навальный мог отравиться сам.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". По данным СМИ, формула "Новичка" была установлена в одной из лабораторий на территории Швеции. Затем эти данные поступили в Германию, которая, в свою очередь, предоставила эту информацию ближайшим партнерам в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, а также еще пяти государствам-членам альянса, в том числе <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаде</a> и <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландам</a>. Правительство ФРГ официально никогда не признавало факт такой спецоперации.Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Позже Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200922/nestykovki-1577615924.html
https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577592173.html
https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577548642.html
Вот интересно получается, формулу Новичка знают все лаборатории, а производить может только Россия. Ну ведь смешно...
237
Почему в 150 лямовой стране только один сам отравился, чтобы насолить своей родной стране? Потому что все остальные патриоты.
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госпитализация алексея навального, эммануэль макрон, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), нато, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, берлин (город), в мире

СМИ раскрыли содержание беседы Путина и Макрона по ситуации с Навальным

20:18 22.09.2020 (обновлено: 00:49 23.09.2020)
120741
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока "Авангард" Гербертом Ефремовым
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока Авангард Гербертом Ефремовым - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПАРИЖ, 22 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей "Новичка", сообщает газета Monde со ссылкой на свои источники.
Телефонный разговор Макрона и Путина состоялся 14 сентября. Макрон в разговоре заявил, что, согласно данным собственного анализа Франции, Навальный был отравлен "Новичком", сообщалось в коммюнике Елисейского дворца. Французский лидер также призвал РФ внести ясность по расследованию ситуации с Навальным. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в беседе с Макроном подчеркнул неуместность голословных обвинений российской стороны в ситуации с Навальным. Для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с блогером требуется передача материалов в Россию из Германии, заявил российский лидер.
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 17:49
Журналистка нашла нестыковки в деле Навального
По информации Monde, российский президент напомнил во время разговора, что Навальный в прошлом уже симулировал плохое самочувствие.
"Он (Путин) объяснил отсутствие официального расследования тем, что российским специалистам не были переданы данные французского и немецкого анализа", - пишет издание.
"Господин Путин считает, что надо изучать и другие версии, например, версию, которая ведет в Латвию, поскольку изобретатель "Новичка" живет там", - говорится в материале.
По версии источников Monde, Путин предположил, что Навальный мог отравиться, и сказал что "Новичок" - менее сложное вещество, чем принято думать. Со своей стороны Макрон отверг версию о латвийском следе и предположение о том, что Навальный мог отравиться сам.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 12:27
В Кремле заявили о сложностях в расследовании инцидента с Навальным
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". По данным СМИ, формула "Новичка" была установлена в одной из лабораторий на территории Швеции. Затем эти данные поступили в Германию, которая, в свою очередь, предоставила эту информацию ближайшим партнерам в НАТО, в том числе США, Великобритании, а также еще пяти государствам-членам альянса, в том числе Канаде и Нидерландам. Правительство ФРГ официально никогда не признавало факт такой спецоперации.
Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Позже Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 14:07
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Госпитализация Алексея НавальногоЭммануэль МакронАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)НАТОГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСШАБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Вот интересно получается, формулу Новичка знают все лаборатории, а производить может только Россия. Ну ведь смешно...
22 сентября, 20:25
АКАндрей К
187722831
Почему в 150 лямовой стране только один сам отравился, чтобы насолить своей родной стране? Потому что все остальные патриоты.
22 сентября, 20:38
Igor Rod'koIgor Rod'ko
7124602115
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