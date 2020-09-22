https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577592173.html

В Кремле заявили о сложностях в расследовании инцидента с Навальным

Российские правоохранительные органы столкнулись со сложностями при расследовании ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:27

2020-09-22T12:27

2020-09-22T14:50

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

швеция

москва

берлин (город)

в мире

госпитализация алексея навального

алексей навальный

дмитрий песков

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Российские правоохранительные органы столкнулись со сложностями при расследовании ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/">Алексеем Навальным</a>, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Представитель Кремля напомнил, что ранее уже звучали заявления о том, что сопровождающие основателя Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) увезли большое количество доказательств и улик.По просьбе журналистов Песков прокомментировал требование Навального вернуть одежду, в которой его госпитализировали в омскую больницу.Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным).С тех пор основатель ФБК находится в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германии</a>, власти которой заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина ФРГ, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <u><a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a></u> и <u><a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a></u>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало. При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.О том, что состояние Навального улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Накануне создатель ФБК опубликовал в своем блоге первый пост после инцидента и потребовал вернуть ему одежду, в которой он был в день госпитализации, поскольку это важный вещдок. По словам Навального, в Германию он летел абсолютно голый.

https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577579160.html

https://ria.ru/20200921/proverka-1577528133.html

https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577589569.html

Арсений Новиков Не для того провокация затевалась, что бы её расследовать. 196

Eugene Citizen СК давно уже приступил к проверке факта отравления Навального. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении. 130

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швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, швеция, москва, берлин (город), в мире, госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, происшествия