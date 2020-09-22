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https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577591937.html
В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать требование Алексея Навального вернуть ему одежду, заявил, что "при всем уважении к... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:23
2020-09-22T13:12
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> на просьбу прокомментировать требование <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> вернуть ему одежду, заявил, что "при всем уважении к пациенту", это не профиль Кремля.В понедельник Алексей Навальный попросил вернуть изъятую на проверку одежду, в которой он был в день госпитализации, утверждая, что летел по инициативе Германии на немецком самолете абсолютно голый. Он называет свою одежду важным вещдоком."Вы знаете, при всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль", - сказал он журналистам.Песков напомнил, что ранее звучали заявления о том, что сопровождающие лица увезли большое количество доказательств и улик."Мы не знаем, что они еще увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли. Явно, в чем испытывают необходимость те, кто занимаются проверочными действиями. Поэтому я здесь ничего не могу сказать", - добавил Песков.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/navalnyy-sevpotok-1577588622.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/navalnyy-1577583828.html
При всём уважении к пациенту :-) Ахаххаха :-)
97
Интересно, кто в следствии такой фетишист, что любит воровать чужие мужские трусы?
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россия
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, общество

В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду

12:23 22.09.2020 (обновлено: 13:12 22.09.2020)
378417
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать требование Алексея Навального вернуть ему одежду, заявил, что "при всем уважении к пациенту", это не профиль Кремля.
В понедельник Алексей Навальный попросил вернуть изъятую на проверку одежду, в которой он был в день госпитализации, утверждая, что летел по инициативе Германии на немецком самолете абсолютно голый. Он называет свою одежду важным вещдоком.
"Вы знаете, при всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль", - сказал он журналистам.
Песков напомнил, что ранее звучали заявления о том, что сопровождающие лица увезли большое количество доказательств и улик.
"Мы не знаем, что они еще увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли. Явно, в чем испытывают необходимость те, кто занимаются проверочными действиями. Поэтому я здесь ничего не могу сказать", - добавил Песков.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 11:33
Цель ясна. Глава СВР раскрыл, ради чего началась ситуация с Навальным
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 10:07
Сейчас никак. СМИ узнали, когда ФРГ откроет дело по ситуации с Навальным
155152791377
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйОбщество
Популярные комментарии
При всём уважении к пациенту :-) Ахаххаха :-)
22 сентября, 12:25
Eugene CitizenEugene Citizen
592303012
Интересно, кто в следствии такой фетишист, что любит воровать чужие мужские трусы?
22 сентября, 12:45
nnn uuunnn uuu
20811015
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