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https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577591891.html
В Кремле рассказали о проблемах в расследовании ситуации с Навальным
У России остаются сложности с расследованием ситуации с Алексеем Навальным: вывезены улики и нет информации от ФРГ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:22
2020-09-22T12:42
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
швеция
москва
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
дмитрий песков
германия
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> У России остаются сложности с расследованием ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>: вывезены улики и нет информации от ФРГ заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он отметил, что правоохранительные органы действуют в строгом соответствии с законом РФ. "Вы видите, что они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики, к сожалению, были увезены. Здесь надо понять: это сознательно пытаются скрыть какие-то улики, или не сознательно, что за этим стоит. К сожалению, мы по-прежнему также испытываем проблемы в получении информации от наших визави, прежде всего, из ФРГ. Поэтому есть определенные проблемы с получением данных. Они, безусловно, затрудняют все следственные действия", - сказал Песков журналистам.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Позже Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577591937.html
https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577589569.html
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швеция
москва
берлин (город)
германия
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следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, швеция, москва, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, германия, происшествия

В Кремле рассказали о проблемах в расследовании ситуации с Навальным

12:22 22.09.2020 (обновлено: 12:42 22.09.2020)
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. У России остаются сложности с расследованием ситуации с Алексеем Навальным: вывезены улики и нет информации от ФРГ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что правоохранительные органы действуют в строгом соответствии с законом РФ. "Вы видите, что они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики, к сожалению, были увезены. Здесь надо понять: это сознательно пытаются скрыть какие-то улики, или не сознательно, что за этим стоит. К сожалению, мы по-прежнему также испытываем проблемы в получении информации от наших визави, прежде всего, из ФРГ. Поэтому есть определенные проблемы с получением данных. Они, безусловно, затрудняют все следственные действия", - сказал Песков журналистам.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 12:23
В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Позже Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 11:49
Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании "дела Навального"
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Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФШвецияМоскваБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйДмитрий ПесковГерманияПроисшествия
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