https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577589569.html

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании "дела Навального"

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T11:49

2020-09-22T11:49

2020-09-22T13:17

госпитализация алексея навального

майк помпео

uniper

северный поток — 2

газпром

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

ангела меркель

германия

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства <a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">"Северного потока — 2"</a>, заявил директор Службы внешней разведки (<a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>) <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>.Основным интересантом в этом вопросе выступают США, стремящиеся нарастить поставки сжиженного природного газа в Европу, пояснил он.При этом он отметил, что большинство европейцев понимают, что отказ от трубопровода нанесет им существенный ущерб."Сузится ресурсная база для перезапуска европейской экономики, падение которой по итогам текущего года, по оценке Deutsche Bank, составит 8,6 процента ВВП", — уточнил Нарышкин.Кроме того, по его словам, обострится проблема обеспечения занятости в условиях "коронакризиса"."Думается, что еэсовцы не будут действовать в отношении "Северного потока — 2" по принципу "назло бабушке отморожу уши". Тем более что зиму обещают холодную и газа потребуется много", — заключил глава службы.Накануне госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока — 2", и надеется, что газопровод не будет достроен. Он также добавил, что Соединенные Штаты могут подготовить ответ на ситуацию с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Инцидент с Алексеем НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Против активно выступают США, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и ряд европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции в отношении "Северного потока — 2", потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> практически сразу заявила о приостановке работ.Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект. В Кремле неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, который выгоден как России, так и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзу</a>.<em>Фонд борьбы с коррупцией внесен Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200922/pompeo-1577578176.html

https://ria.ru/20200918/peskov-1577449928.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200919/navalnyy-1577478726.html

nnn uuu Я так понимаю, на этой неделе очередь Нарышкина рассказывать, какой плохой Запад? Они в Кремле на спичках тянут, кому в этот раз обличать? 170

Степан Краснов Новость в чём? Это многие уже говорили давно. 85

40

германия

сша

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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