Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании "дела Навального"
11:49 22.09.2020 (обновлено: 13:17 22.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Основным интересантом в этом вопросе выступают США, стремящиеся нарастить поставки сжиженного природного газа в Европу, пояснил он.
"Усилия по блокированию данного маршрута под видом "наказания России за Навального" представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа", — считает глава СВР.
При этом он отметил, что большинство европейцев понимают, что отказ от трубопровода нанесет им существенный ущерб.
"Сузится ресурсная база для перезапуска европейской экономики, падение которой по итогам текущего года, по оценке Deutsche Bank, составит 8,6 процента ВВП", — уточнил Нарышкин.
Кроме того, по его словам, обострится проблема обеспечения занятости в условиях "коронакризиса".
"Думается, что еэсовцы не будут действовать в отношении "Северного потока — 2" по принципу "назло бабушке отморожу уши". Тем более что зиму обещают холодную и газа потребуется много", — заключил глава службы.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока — 2", и надеется, что газопровод не будет достроен. Он также добавил, что Соединенные Штаты могут подготовить ответ на ситуацию с Алексеем Навальным.
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Инцидент с Алексеем Навальным
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
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"Северный поток — 2"
Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США, а также Украина и ряд европейских стран.
В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции в отношении "Северного потока — 2", потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект.
В Кремле неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, который выгоден как России, так и Евросоюзу.
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Фонд борьбы с коррупцией внесен Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.