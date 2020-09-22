https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577579160.html

СМИ узнало, почему в Германии не возбудят уголовное дело по Навальному

Германия не может начать уголовное расследование случившегося с Алексеем Навальным, поскольку инцидент произошел на территории другой страны, пишет немецкая... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T04:19

2020-09-22T04:19

2020-09-22T11:31

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германия</a> не может начать уголовное расследование случившегося с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, поскольку инцидент произошел на территории другой страны, пишет немецкая газета <a href="https://www.sueddeutsche.de/" target="_blank">Sueddeutsche Zeitung</a>.По информации издания, еще до того, как канцлер Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> объявила о результатах исследования проб Навального, федеральное правительство обратилось в генеральную прокуратуру в Карлсруэ с запросом о том, мог ли бы кто-либо в ФРГ взяться за расследование, однако там в ответ "покачали головой".Издание отмечает "существенное различие" между инцидентом с Навальным и предполагаемым отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании: если Скрипали, по утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери, то инцидент с блогером произошел в России.Немецкие правоохранительные органы, как отмечается в статье, могли бы подключиться к расследованию в том случае, если бы состояние Навального резко ухудшилось. Но и тогда за дело взялась бы прокуратура Берлина, а не генеральная прокуратура в Карлсруэ, указывает газета.Профессор уголовного права Берлинского Университета имени Гумбольдта Мартин Хегер ранее заявил РИА Новости, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.Двадцатого августа Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.Пресс-секретарь президента России <u><a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a></u> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут и если наличие отравляющего вещества подтвердится, дело будет открыто и де-юре.Известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.

https://ria.ru/20200922/pompeo-1577578176.html

https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577564545.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире